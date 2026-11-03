بھارت اور اسرائیل نے پاکستان کی حمایت یافتہ اقوام متحدہ کی اسلحہ کنٹرول قرارداد کے خلاف ووٹ دیا
193 رکن ممالک پر مشتمل اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں، صرف نئی دہلی اور تل ابیب نے ہی اس قرارداد کی مخالفت کی۔
By ANI
Published : November 3, 2026 at 1:34 PM IST
نیویارک، امریکہ: بھارت اور اسرائیل نے اقوام متحدہ میں پاکستان اور بیلاروس کی جانب سے پیش کردہ اس مسودہ قرارداد کے خلاف ووٹ دیا ہے، جس کا تعلق علاقائی اور ذیلی علاقائی سطح پر روایتی ہتھیاروں کے کنٹرول سے ہے۔ نئی دہلی نے اس بات پر زور دیا کہ قومی سلامتی سے متعلق خدشات کو علاقائی حدود تک محدود نہیں کیا جا سکتا۔
’عام اور مکمل تخفیفِ اسلحہ: علاقائی اور ذیلی علاقائی سطح پر روایتی ہتھیاروں کا کنٹرول‘ کے عنوان سے پیش کردہ اس مسودہ قرارداد کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی ’فرسٹ کمیٹی‘ نے منظور کر لیا۔ اس قرارداد کے حق میں 180 ووٹ پڑے جبکہ مخالفت میں دو ووٹ آئے، اور کسی بھی رکن ملک نے ووٹنگ میں حصہ نہ لینےکا راستہ اختیار نہیں کیا۔قابلِ ذکر بات یہ ہے کہ 193 رکن ممالک پر مشتمل اس بین الاقوامی تنظیم میں، صرف نئی دہلی اور تل ابیب نے ہی اس قرارداد کی مخالفت کی۔ بھارت کا موقف بیان کرتے ہوئے، اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل مشن کے فرسٹ سیکرٹری انمول شیر بیدی نے کہا کہ روایتی ہتھیاروں کا کنٹرول ایک عالمی مسئلہ ہے۔
اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی فرسٹ کمیٹی میں بھارت کی جانب سے بات کرتے ہوئے بیدی نے کہا، "ہم اس بات سے مکمل طور پر اتفاق نہیں کرتے کہ اس معاملے کو بنیادی طور پر علاقائی اور ذیلی علاقائی تناظر میں ہی دیکھا جانا چاہیے۔" انہوں نے مزید کہا کہ یہ موقف بھارت کے دیرینہ تاریخی نقطہ نظر سے ہم آہنگ ہے۔
یہی نہیں، نئی دہلی نے قرارداد کے اس حصے پر سوالات اٹھائے جس میں اقوام متحدہ کے ’تخفیفِ اسلحہ کمیشن‘ سے کہا گیا ہے کہ وہ ایسے اصول وضع کرے جو روایتی ہتھیاروں کے کنٹرول سے متعلق علاقائی معاہدوں کے لیے ایک فریم ورک کے طور پر کام کر سکیں۔ بیدی نے کہا، "ہم اس مطالبے کو کچھ حیرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔" انہوں نے یاد دلایا کہ یہ کمیشن اس موضوع پر پہلے ہی اتفاق رائے تک پہنچ چکا ہے، جس کی مثالیں ’علاقائی تخفیفِ اسلحہ کے لیے 1993 کے رہنما خطوط اور سفارشات‘، ’روایتی ہتھیاروں کے کنٹرول اور تخفیفِ اسلحہ سے متعلق 1999 کے رہنما خطوط‘، اور روایتی ہتھیاروں کے شعبے میں 2017 کے ’اعتماد سازی کے عملی اقدامات‘ ہیں۔انہوں نے کہا، "اس کا مطلب یہ ہے کہ جس ادارے سے اب ’نئے سرے سے کام شروع کرنے‘ کا کہا جا رہا ہے، وہ اسی موضوع پر پہلے ہی تین مختلف مواقع پر اتفاق رائے قائم کر چکا ہے۔" انہوں نے مزید کہا، "یہ بات واضح نہیں ہے کہ کسی ایسے موضوع پر دوبارہ بات کرنے کی کیا ضرورت ہے جس پر پہلے ہی اتنی تفصیل سے بحث ہو چکی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس کا واحد مقصد اقوام متحدہ کے تخفیفِ اسلحہ کے نظام کو محض مصروف رکھنا ہے۔"
بیدی نے اس تجویز کی بنیاد پر بھی سخت اعتراض کیا جس میں کسی خطے یا ذیلی خطے کے اندر دفاعی صلاحیتوں میں توازن برقرار رکھنے کی بات کی گئی ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا، "اس میں یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ کسی ملک کے سلامتی سے متعلق خدشات اس کی علاقائی سرحدوں پر ختم ہو جاتے ہیں لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔" بیدی نے وضاحت کی، "سب جانتے ہیں کہ ایسے خدشات کسی مخصوص خطے یا ذیلی خطے کی حدود تک محدود نہیں ہوتے۔ اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ کسی خطے یا ذیلی خطے کے اندر توازن برقرار رکھنے کا تصور ہی ناقابلِ عمل ہے۔"
اس کے برعکس، دستاویز میں یہ تجویز دی گئی ہے کہ روایتی ہتھیاروں پر قابو پانے کے لیے بنیادی طور پر علاقائی اور ذیلی علاقائی ڈھانچوں کے ذریعے کام کیا جانا چاہیے۔ اس کے پیچھے یہ دلیل کارفرما ہے کہ سرد جنگ کے بعد کے دور میں، بین الاقوامی امن کے لیے بہت سے خطرات پڑوسی ریاستوں کے درمیان کشیدگی سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس میں ایسے معاہدوں کے قیام کی وکالت کی گئی ہے جن کا مقصد "ہتھیاروں اور فوجی دستوں کی تعداد کو کم سے کم" رکھ کر علاقائی سلامتی کو مضبوط بنانا ہے۔ مزید برآں، بھارت نے جنوبی ایشیا کے تناظر میں روایتی ہتھیاروں پر قابو پانے سے متعلق تجاویز کے ایک مخصوص پیراگراف کے خلاف ووٹ دیا۔ اس پیراگراف میں مختلف علاقائی اقدامات کا حوالہ دیا گیا تھا، جیسے لاطینی امریکی ممالک کے درمیان بات چیت اور "جنوبی ایشیا کے تناظر میں روایتی ہتھیاروں پر قابو پانے کی تجاویز۔" اس میں علاقائی استحکام کی خاطر ہتھیاروں کو محدود کرنے کی اہمیت کو بھی تسلیم کیا گیا تھا۔
دستاویز میں کہا گیا ہے کہ "عسکری اعتبار سے اہم ریاستیں اور وہ ممالک جو بڑی فوجی صلاحیتیں رکھتے ہیں،" ان پر یہ "خصوصی ذمہ داری" عائد ہوتی ہے کہ وہ سلامتی کے معاہدوں کو فروغ دینے میں مدد کریں۔
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