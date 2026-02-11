بھارت نے پہلے ہی روسی تیل کی خریداری کو سمیٹنا شروع کر دیا ہے: امریکی تجارتی نمائندہ
ٹرمپ نے 'روسی تیل کی خریداری روکنے کے بھارت کے عزم کے اعتراف میں' 25 فیصد تعزیری ٹیرف کو ہٹانے پر اتفاق کیا۔
Published : February 11, 2026 at 7:22 AM IST
واشنگٹن: امریکہ کے تجارتی نمائندے جیمیسن گریر نے منگل کو کہا کہ 'بھارت نے پہلے ہی روسی تیل کی خریداری کو "کم کرنا" شروع کر دیا ہے، اور نئی دہلی امریکہ اور دیگر ذرائع سے توانائی کی خریداری میں "واپسی" کر رہا ہے۔'
صدر ڈونالڈ ٹرمپ اور وزیر اعظم نریندر مودی کے درمیان گذشتہ ہفتے ایک کال میں بھارت اور امریکہ باہمی تجارت پر ایک عبوری معاہدے کے لیے ایک فریم ورک پر اتفاق کیا، نیز ایک مستقل اور وسیع تر معاہدے کے لیے مذاکرات کا اعادہ کیا۔
ٹرمپ نے روسی تیل کی خریداری روکنے کے بھارت کے عزم کو تسلیم کرتے ہوئے اس کی درآمدات پر عائد 25 فیصد تعزیری ٹیرف کو ہٹانے پر بھی اتفاق کیا۔
فوکس بزنس کے ساتھ ایک انٹرویو میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے، کیا بھارت واقعی روسی تیل کی خریداری سے ہٹنے والا ہے، گریر نے کہا کہ "مختصر جواب ہاں میں ہے، انہوں نے پہلے ہی روسی اینرجی پروڈکٹس کی خریداری کو ختم کرنا شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے دوسرے ذرائع سے توانائی کی خریداری کو بڑھانا شروع کر دیا ہے۔"
گریر نے کہا کہ امریکہ نے وینزویلا سے تیل کی خریداری کے بارے میں بھارت سے بات کی ہے اور مزید کہا کہ سنہ 2022 میں یوکرین پر روسی حملے سے پہلے "بھارتیوں نے واقعی روسی تیل نہیں خریدا تھا۔ یہ واقعی روس-یوکرین جنگ کا ایک نمونہ ہے اور وہ رعایتی تیل حاصل کرتے تھے۔" انہوں نے کہا کہ بھارت روس سے تیل صاف کر کے یورپی ملکوں کو فروخت کر رہا ہے۔
"میرا مطلب ہے، یورپ اور بھارت بنیادی طور پر یوکرین میں روس کی جنگ کی فنڈنگ کر رہے تھے۔" انہوں نے مزید کہا کہ بھارت "واقعی پرعزم ہے۔ انہوں نے پہلے ہی خریداریوں کے سلسلے میں اپنے کچھ وعدوں کو پورا کرنا شروع کر دیا ہے۔ گریر نے کہا کہ بھارت نے کچھ ڈیجیٹل سروسز ٹیکس کو ختم کر دیا ہے اور ٹیرف کو نیچے لے جا رہا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ "یہ واقعی ایک اہم معاہدہ ہونے جا رہا ہے، اور اس کا اثر آنے والے کئی برسوں تک رہے گا۔" جب ان سے چین کے بارے میں کارپوریٹ امریکہ کی پریشانیوں کے بارے میں پوچھا گیا تو گریر نے کہا، "ان کے پاس بہت سے لوگ ہیں، ان کے پاس مینوفیکچرنگ کی صلاحیت ہے۔ یقیناً، ہم اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ امریکی مینوفیکچرنگ سب سے پہلے ہو۔ امریکی کارکنوں کو ترجیح ملے، لیکن یقینی طور پر جس حد تک ہم دوسرے ممالک سے درآمد کرنے جا رہے ہیں، بھارت ایک اچھا ذریعہ ہو سکتا ہے جب تک کہ یہ متوازن اور منصفانہ ہو۔"
واضح رہے کہ بھارت امریکہ کے بیچ ہوئے عبوری تجارتی معاہدے کے تحت بھارت تمام امریکی صنعتی اشیا، امریکی خوراک اور زرعی مصنوعات کی وسیع رینج پر محصولات کو ختم یا کم کرے گا، بشمول خشک ڈسٹلرز کے اناج، سرخ جوار، درختوں کے گری دار میوے، تازہ اور پراسیس شدہ پھل، بعض دالیں، سویا بین کا تیل، شراب اور اسپرٹ، اور اضافی مصنوعات وغیرہ۔
مزید پڑھیں:
بھارت-امریکہ معاہدہ: ٹرمپ نے بھارتی اشیاء پر 25 فیصد اضافی ٹیرف ختم کر دیا
بھارت-امریکہ تجارتی معاہدہ بھارتی برآمدات کے لیے 30 ٹریلین ڈالر کی مارکیٹ کھول دے گا: پیوش گوئل
بھارت-امریکہ کے بیچ عبوری تجارتی معاہدہ، فریم ورک جاری، نئی دہلی پر ٹیرف 18 فیصد تک کم