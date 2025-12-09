بھارت نے افغانستان کی خودمختاری کی حمایت اور پاکستان کے تازہ حملوں کی مذمت کی
افغانستان نے پاکستان پر قندھار کے ضلع اسپن بولدک میں گھروں اور مقامی آبادیوں کو نشانہ بنانے کا الزام لگایا ہے۔
Published : December 9, 2025 at 8:22 AM IST
نئی دہلی: بھارت نے افغانستان کی علاقائی سالمیت، خودمختاری اور آزادی کے لیے اپنی حمایت کا اعادہ کیا اور پاکستان-افغانستان سرحد پر جاری جھڑپوں کے دوران افغان شہریوں کے مارے جانے کی خبروں کی مذمت کی۔
معمول کی میڈیا بریفنگ کے دوران سوالات کا جواب دیتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ "ہم نے سرحد پر جھڑپوں کی اطلاعات دیکھی ہیں، اس کے نتیجے میں کئی افغان شہری ہلاک ہوئے ہیں۔ ہم معصوم افغانوں پر ایسے حملوں کی مذمت کرتے ہیں۔"
'بھارت افغانستان کی علاقائی سالمیت، خودمختاری اور آزادی کی مکمل حمایت کرتا ہے۔' انہوں نے یہ تبصرہ پاکستانی اور افغان فورسز کے درمیان سرحد پار فائرنگ کے تناظر میں کیا، دونوں فریق ایک دوسرے پر تشدد کو ہوا دینے کا الزام لگا رہے ہیں۔ کابل اور اسلام آباد کے درمیان جنگ بندی کے لیے سعودی عرب کی حالیہ کوششیں بھی ناکام ہو گئیں جس کے بعد کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔
طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے سوشل میڈیا پر الزام لگایا کہ پاکستان نے گذشتہ جمعے کو دیر رات گئے صوبہ قندھار کے علاقے اسپن بولدک میں حملے کیے، جس کے بعد افغان فورسز نے جوابی کارروائی کی۔ مجاہد نے ٹویٹر پر پوسٹ کیا کہ "بدقسمتی سے آج شام کو پاکستانی فریق نے ایک بار پھر قندھار کے ضلع اسپن بولدک میں افغانستان کی حدود میں حملے کیے، جس کے بعد امارت اسلامیہ کی افواج کو جواب دینا پڑا۔"
افغانستان کے طلوع نیوز نے رپورٹ کیا کہ اسپن بولدک میں مقامی حکام نے دعویٰ کیا کہ افغان فوج نے جوابی کارروائی کی۔ ان کے مطابق، حملوں میں رات بھر عام شہریوں کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں متعدد ہلاکتیں ہوئیں۔
اسپن بولدک ضلع کے انفارمیشن ہیڈ علی محمد حقمل نے کہا کہ "پاکستان نے گھروں اور مقامی آبادی کو نشانہ بنایا۔ ان حملوں میں پانچ افراد ہلاک اور پانچ دیگر زخمی ہوگئے۔ افغانستان نے ایک بیان میں کہا کہ 'پاکستان نے حملہ کیا، اور امارت اسلامیہ کی افواج نے جواب دیا۔ اگرچہ ہم نے لڑائی روک دی، لیکن انہوں نے شہری اہداف پر حملے جاری رکھے۔'
دریں اثناء پاکستان کے ڈان اخبار نے کوئٹہ میں ایک سینئر اہلکار کے حوالے سے بتایا کہ فائرنگ جمعہ کی رات تقریباً 10 بجے شروع ہوئی اور رات گئے تک جاری رہی۔ رپورٹ کے مطابق ترکی اور قطر کی ثالثی میں ہونے والے پچھلے مذاکرات طویل المدتی جنگ بندی کے معاہدے پر پہنچنے میں ناکام رہے۔ سرحدی علاقے میں ایک ماہ سے زائد عرصے سے کشیدگی برقرار ہے۔ پاکستان پر الزام ہے کہ اس نے افغان سرزمین پر کئی فضائی کارروائیاں انجام دیں جب کہ اسلام آباد کا الزام ہے کہ پاکستان میں دہشت گردانہ حملوں کے لیے افغانستان کی سرزمین استعمال کی جا رہی ہے۔
