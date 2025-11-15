بھارت نے طالبان کے خلاف پابندیوں پر اقوام متحدہ میں پاکستان کو تنقید کا نشانہ بنایا
بھارت نے سلامتی کونسل کی انسداد دہشت گردی کمیٹیوں کے کام کاج اور انکے چیئرمینز کے انتخاب سے رازداری کا پردہ اٹھانے کی اپیل کی۔
اقوام متحدہ: مفادات کے ٹکراؤ کا حوالہ دیتے ہوئے بھارت نے طالبان کے خلاف پابندیوں سے متعلق سلامتی کونسل کی کمیٹی کی پاکستان کی سربراہی اور انسداد دہشت گردی پینل کی اس کی شریک چیئرمین شپ پر تنقید کی۔
بھارت کے مستقل نمائندے پی ہریش نے جمعہ کو کونسل کے کام کاج پر بحث کے دوران کہا کہ کونسل کے ارکان کو "پوشیدہ مفادات" والی کمیٹیوں کی سربراہی سے روک دیا جانا چاہیے۔
انہوں نے کہا کہ "کونسل میں مفادات کے واضح اور واضح ٹکراؤ کی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی۔" انہوں نے پاکستان کا نام نہیں لیا، جو کونسل کا دو سالہ منتخب رکن ہے، یا طالبان کی پابندیوں کی کمیٹی یا انسداد دہشت گردی کمیٹی، لیکن یہ واضح تھا کہ وہ کس اور کن کمیٹیوں کا حوالہ دے رہے ہیں۔
یہ کمیٹی جو کہ سنہ 1988 کی کمیٹی کے نام سے جانی جاتی ہے، اسے طالبان ارکان پر سفری پابندیاں لگانے کا اختیار حاصل ہے اور افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی کا دورہ بھارت جو کہ آخر کار گذشتہ ماہ ہوا تھا، سفری چھوٹ کے حصول میں رکاوٹوں کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہو گیا تھا۔
پاکستان افغانستان کی طالبان حکومت کے ساتھ تنازع میں الجھا ہوا ہے، اور ان کی افواج کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں۔ پاکستان انسداد دہشت گردی کمیٹی کی شریک سربراہی کرتا ہے، جب کہ متعدد دہشت گرد گروپوں اور رہنماؤں کو محفوظ پناہ گاہیں بھی فراہم کرتا ہے، جن میں کئی پر اقوام متحدہ کی جانب سے پابندیاں عائد ہیں۔
ہریش نے کہا کہ، "ماتحت اداروں کے چیئرپرسن اور قلم ہولڈرز کا انتخاب زیادہ شفاف، منصفانہ اور بروقت ہونا چاہیے۔"
ذیلی ادارے کونسل کی کمیٹیاں ہیں جو پابندیاں عائد کرتی ہیں یا مخصوص مسائل سے نمٹتی ہیں، جب کہ "قلم ہولڈرز" کونسل کے ممبر ہوتے ہیں جنہیں بعض ممالک اور مسائل کے لیے بنیادی ذمہ داریاں سونپی جاتی ہیں۔ ہریش نے سلامتی کونسل کی انسداد دہشت گردی کمیٹیوں کے کام کاج اور ان کے چیئرمینوں کے انتخاب کے بارے میں رازداری کا پردہ اٹھانے پر بھی زور دیا۔
