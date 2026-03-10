ہندوستان نے رمضان المبارک کے دوران افغانستان پر پاکستان کے حملوں کی شدید مذمت کی، "اسلامی یکجہتی" کی قرار دیا منافقت
بھارت نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں افغانستان پر حملوں پر پاکستان پر تنقید کی۔ بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا۔
Published : March 10, 2026 at 9:46 AM IST
اقوام متحدہ: ہندوستان نے افغانستان پر پاکستان کے فضائی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ حملے رمضان کے مہینے میں کیے گئے، جن میں زیادہ تر خواتین اور بچے ہلاک ہوئے، جب کہ وہ "اسلامی اتحاد" کی تبلیغ کر رہے تھے۔
اقوام متحدہ میں ہندوستان کے مستقل نمائندے پی ہریش نے پیر کو سلامتی کونسل کو بتایا کہ "ایک طرف بین الاقوامی قانون اور اسلامی اتحاد کے اعلیٰ اصولوں کی بات کرنا اور پھر دوسری طرف رمضان کے مقدس مہینے میں وحشیانہ فضائی حملے کرنا منافقت ہے۔"
انہوں نے کہا، "6 مارچ 2026 تک، ان حملوں میں 185 بے گناہ شہری مارے جا چکے ہیں، جن میں سے تقریباً 55 فیصد خواتین اور بچے ہیں۔" انہوں نے کہا، "بھارت افغان سرزمین پر فضائی حملوں کی شدید مذمت کرتا ہے، جو کہ بین الاقوامی قانون، اقوام متحدہ کے چارٹر اور قومی خودمختاری کے اصول کی کھلی خلاف ورزی ہے۔"
افغانستان کے بارے میں اپنی کونسل بریفنگ میں پی ہریش نے پاکستان کا نام نہیں لیا، لیکن ان کے سفارتی تبصروں سے یہ واضح ہو گیا کہ وہ کس کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ پاکستان نے دعویٰ کیا کہ وہ افغانستان پر حملہ کر رہا ہے کیونکہ وہ اپنی سرزمین سے دہشت گردوں کو کارروائیوں کی اجازت دے رہا ہے۔ تاہم، ہریش نے نشاندہی کی کہ اسلام آباد خود اپنے پڑوسیوں پر حملہ کرنے کے لیے دہشت گرد گروپوں کو پراکسی کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔
انہوں نے کہا، "دہشت گردی ایک عالمی لعنت ہے جو انسانیت کو دوچار کر رہی ہے، اور صرف عالمی برادری کی مشترکہ کوششیں اس بات کو یقینی بنائے گی کہ اسلامک اسٹیٹ (ISIL) اور القاعدہ، ان کے ساتھیوں بشمول لشکر طیبہ اور جیش محمد، اور ان کے پراکسیز، جیسے کہ مزاحمتی محاذ، جو دہشت گردی کی کارروائیوں میں مزید ملوث نہیں ہوں گے۔"
حالیہ سرحد پار سے ہونے والے قتل عام میں اپریل میں پہلگام میں مزاحمتی محاذ کی طرف سے مذہبی طور پر محرک دہشت گردانہ حملہ شامل تھا، جس میں 26 افراد مارے گئے تھے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوٹیرس کے لیے افغانستان کے لیے نائب خصوصی نمائندے جارجٹ گیگن نے کہا کہ "پاکستان کے ساتھ تنازع کی انسانی اور اقتصادی قیمت بہت زیادہ رہی ہے۔"
انہوں نے کہا کہ پاکستان نے افغانستان کے ساتھ اپنی سرحد بند کر رکھی ہے، اس لیے جنگ کی وجہ سے ایران کے راستے واحد تجارتی راستہ متاثر ہوا ہے۔ اس کی وجہ سے اشیائے ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، جس سے افغانستان کی پہلے سے کمزور معیشت پر مزید دباؤ پڑا ہے۔ انہوں نے مزید کہا، "افغانستان کی دونوں طویل سرحدوں کے ساتھ خطے میں عدم استحکام، افغانستان کے استحکام کو نقصان پہنچاتا ہے۔"