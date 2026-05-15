"ایران امریکہ کشیدگی کو کم کرنے میں ہندوستان کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے": روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف
روس کے وزیر خارجہ لاوروف نے کہا ہے کہ بھارت ایران اور امریکا کے درمیان کشیدگی کم کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔
Published : May 15, 2026 at 3:28 PM IST
نئی دہلی: روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف برکس سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے ہندوستان میں ہیں۔ جمعہ کو میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارت ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کو کم کرنے میں کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ ہندوستان اپنے مضبوط سفارتی تجربے اور عالمی سطح پر اچھی شبیہ کے ساتھ طویل مدتی امن برقرار رکھنے میں مدد کرسکتا ہے۔ لاوروف نے کہا کہ پاکستان اس وقت امریکہ اور ایران کے درمیان فوری بحران کو کم کرنے کے لیے مذاکرات شروع کرنے میں مدد کر رہا ہے۔
#WATCH | Delhi: At a media briefing, Russian Foreign Minister Sergey Lavrov speaks on West Asia crisis— ANI (@ANI) May 15, 2026
Translating his words, a translator says, " the most important thing is to put an end to this... we discussed this during the ministerial assembly. i don't think brics should… https://t.co/jRP3IVcf51 pic.twitter.com/5dxVGueQjg
ایک سوال کے جواب میں روسی وزیر خارجہ نے کہا کہ اگر طویل مدت میں کسی قابل اعتماد ثالث کی ضرورت ہو تو ہندوستان یہ ذمہ داری پوری کر سکتا ہے۔ لاوروف نے کہا کہ ہندوستان نہ صرف ایک بڑا ملک ہے بلکہ دنیا کی سب سے تیزی سے ترقی کرنے والی معیشتوں میں سے ایک ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت کو مغربی ایشیا سے بڑی مقدار میں تیل کی ضرورت ہے، اس لیے وہاں امن و استحکام بھارت کے مفاد میں ہے۔
روسی وزیر خارجہ لاوروف نے مشورہ دیا کہ ہندوستان، برکس سمٹ 2026 کی صدارت کرتے ہوئے، ایران اور متحدہ عرب امارات جیسے ممالک کو بات چیت کے لیے اکٹھا کرسکتا ہے۔
وزیر خارجہ: بعض ممالک جان بوجھ کر ایران اور عرب ممالک کے درمیان کشیدگی بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔
روسی وزیر خارجہ نے الزام لگایا کہ بعض ممالک جان بوجھ کر ایران اور عرب ممالک کے درمیان کشیدگی بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ روس کی کوششیں اس کے برعکس ہیں اور وہ مذاکرات اور سفارت کاری کے ذریعے حالات کو معمول پر لانا چاہتا ہے۔ سرگئی لاوروف نے امریکہ اور اسرائیل پر ایران کے خلاف جارحانہ موقف اپنانے کا الزام بھی لگایا۔
#WATCH | Delhi: At a media briefing, Russian Foreign Minister Sergey Lavrov speaks on his visit to India— ANI (@ANI) May 15, 2026
Translating his words, a translator says, " during the talks with the foreign minister of india jaishankar, and during a lengthy reception and conversation with the prime… pic.twitter.com/wCocIuJlv5
لاوروف نے کہا کہ کسی بھی تنازعہ کو سمجھنے کے لیے اس کی بنیادی وجوہات تک جانا ضروری ہے۔ روس کا خیال ہے کہ مغربی ایشیا میں کشیدگی کو کم کرنے کے لیے تمام ممالک کو مل کر کام کرنا چاہیے اور جنگ کے بجائے بات چیت کو اپنانا چاہیے۔