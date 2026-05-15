"ایران امریکہ کشیدگی کو کم کرنے میں ہندوستان کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے": روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف

روسی وزیر خارجہ لاوروف (ANI)
Published : May 15, 2026 at 3:28 PM IST

نئی دہلی: روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف برکس سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے ہندوستان میں ہیں۔ جمعہ کو میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارت ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کو کم کرنے میں کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے۔

انہوں نے کہا کہ ہندوستان اپنے مضبوط سفارتی تجربے اور عالمی سطح پر اچھی شبیہ کے ساتھ طویل مدتی امن برقرار رکھنے میں مدد کرسکتا ہے۔ لاوروف نے کہا کہ پاکستان اس وقت امریکہ اور ایران کے درمیان فوری بحران کو کم کرنے کے لیے مذاکرات شروع کرنے میں مدد کر رہا ہے۔

ہندوستان، دنیا کی سب سے تیزی سے ترقی کرنے والی معیشتوں میں سے ایک ہے۔

ایک سوال کے جواب میں روسی وزیر خارجہ نے کہا کہ اگر طویل مدت میں کسی قابل اعتماد ثالث کی ضرورت ہو تو ہندوستان یہ ذمہ داری پوری کر سکتا ہے۔ لاوروف نے کہا کہ ہندوستان نہ صرف ایک بڑا ملک ہے بلکہ دنیا کی سب سے تیزی سے ترقی کرنے والی معیشتوں میں سے ایک ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت کو مغربی ایشیا سے بڑی مقدار میں تیل کی ضرورت ہے، اس لیے وہاں امن و استحکام بھارت کے مفاد میں ہے۔

روسی وزیر خارجہ لاوروف نے مشورہ دیا کہ ہندوستان، برکس سمٹ 2026 کی صدارت کرتے ہوئے، ایران اور متحدہ عرب امارات جیسے ممالک کو بات چیت کے لیے اکٹھا کرسکتا ہے۔

وزیر خارجہ: بعض ممالک جان بوجھ کر ایران اور عرب ممالک کے درمیان کشیدگی بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔

روسی وزیر خارجہ نے الزام لگایا کہ بعض ممالک جان بوجھ کر ایران اور عرب ممالک کے درمیان کشیدگی بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ روس کی کوششیں اس کے برعکس ہیں اور وہ مذاکرات اور سفارت کاری کے ذریعے حالات کو معمول پر لانا چاہتا ہے۔ سرگئی لاوروف نے امریکہ اور اسرائیل پر ایران کے خلاف جارحانہ موقف اپنانے کا الزام بھی لگایا۔

لاوروف نے کہا کہ کسی بھی تنازعہ کو سمجھنے کے لیے اس کی بنیادی وجوہات تک جانا ضروری ہے۔ روس کا خیال ہے کہ مغربی ایشیا میں کشیدگی کو کم کرنے کے لیے تمام ممالک کو مل کر کام کرنا چاہیے اور جنگ کے بجائے بات چیت کو اپنانا چاہیے۔

