اقوام متحدہ اور او آئی سی کے مسودے پر مشاورت سے باہر رکھنے پر بھارت کی ترکیہ پر تنقید
قرارداد کا مسودہ، جس کا عنوان ’اقوام متحدہ اور اسلامی تعاون تنظیم کے درمیان تعاون‘ ہے، پیر کے روز منظور کر لیا گیا۔
By PTI
Published : November 17, 2026 at 11:27 AM IST
اقوام متحدہ: بھارت نے اقوام متحدہ اور اسلامی تعاون تنظیم (او آئی سی) کے درمیان تعاون سے متعلق ایک قرارداد پر ہونے والی مشاورت سے نئی دہلی اور دیگر رکن ممالک کو باہر رکھنے کے ترکیہ کے "واضح اور دانستہ" فیصلے پر شدید اعتراضات اٹھائے اور جنرل اسمبلی میں اس مسودے کے خلاف ووٹ دیا۔
عراق کی جانب سے پیش کیا گیا مسودہ، جس کا عنوان ’اقوام متحدہ اور اسلامی تعاون تنظیم (او آئی سی) کے درمیان تعاون‘ ہے، پیر کے روز باقاعدہ رائے شماری کے ذریعے منظور کر لیا گیا۔ اس قرارداد کے حق میں 112 ممالک نے ووٹ دیا، چھ نے اس کی مخالفت کی، جبکہ 39 ممالک رائے شماری سے غیر حاضر رہے۔
بھارت، آرمینیا، قبرص، یونان، اسرائیل اور امریکہ کی مخالفت
بھارت کے ساتھ ساتھ آرمینیا، قبرص، یونان، اسرائیل اور امریکہ نے بھی اس قرارداد کے خلاف ووٹ دیا۔ ترکیہ اس قرارداد کا سہولت کار تھا۔
بھارت کے علاوہ قبرص اور یونان سمیت دیگر ممالک نے بھی مسودے پر مذاکرات کے پورے عمل کے دوران انقرہ کی جانب سے "شفافیت اور شمولیت کے فقدان" پر تنقید کی۔
اقوام متحدہ میں بھارت کی نائب مستقل مندوب سفیر یوجنا پٹیل نے کہا کہ اسلامی تعاون تنظیم کے مستقل مبصر مشن نے قرارداد کے مسلسل مسودوں کی تقسیم کے دوران بھارتی وفد اور دیگر کئی ممالک کو جان بوجھ کر باہر رکھا۔
بھارت کی نائب مستقل مندوب کی سخت تنقید
رائے شماری کی وضاحت پیش کرتے ہوئے پٹیل نے قرارداد کے سہولت کار کی جانب سے اپنائے گئے طریقہ کار پر کڑی تنقید کی، اسے ایک "تشویش ناک معاملہ" قرار دیا اور اس پورے عمل کی تحقیقات کا مطالبہ کیا۔
پٹیل نے کہا کہ "میرے وفد نے اس قرارداد کے خلاف ووٹ نہ صرف اس کے بنیادی نکات کی وجہ سے دیا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ تشویش ناک بات وہ طریقہ کار ہے جو اس پر مذاکرات منعقد کرنے والے سہولت کار نے اختیار کیا۔"
قرارداد پر جامع بین الحکومتی مذاکرات کے فقدان پر شدید تنقید کرتے ہوئے انہوں نے اس بات پر "گہری مایوسی" کا اظہار کیا کہ او آئی سی کے "مستقل مبصر مشن" نے "قرارداد کے یکے بعد دیگرے مسودے گردش میں لاتے وقت نہ صرف میرے وفد بلکہ دیگر کئی ممالک کو بھی باہر رکھنے کا انتخاب کیا۔"
انہوں نے مزید کہا کہ "یہ نہ صرف حیران کن ہے بلکہ اپنے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے مخصوص رکن ممالک کو باہر رکھنے کی ایک بری مثال بھی قائم کرتا ہے۔"
پٹیل نے مزید کہا کہ بعد کے ادوار میں کچھ وفود کی جانب سے اپنے اعتراضات درج کرانے کے باوجود، "سہولت کاروں نے پھر بھی منتخب ممالک کو شامل نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔" دیگر بنیادی طریقہ کار جیسے کہ تجاویز کا اعتراف کرنے کو بھی "واضح طور پر نظر انداز کیا گیا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سب کسی غلطی کے بجائے ایک منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا۔"
انہوں نے کہا کہ یہ "بدقسمتی کی بات ہے کہ ایسے رکن ممالک موجود ہیں جو عوامی سطح پر کثیرالجہتی (ملٹی لیٹرل ازم) کے عزم کا اظہار کرتے ہیں لیکن اس کے بنیادی رہنما اصولوں سے مکمل طور پر آنکھیں چرا لیتے ہیں۔"
اس بات کو اجاگر کرتے ہوئے کہ اقوام متحدہ کی بنیاد خودمختار مساوات، شمولیت اور کثیرالجہتی تعاون کے اصولوں پر رکھی گئی تھی، پٹیل نے کہا کہ رکن ممالک کے درمیان موقف کا اختلاف کثیرالجہتی سفارت کاری کا لازمی حصہ ہے اور "یہ بذات خود جنرل اسمبلی کے سامنے موجود معاملات پر مشاورت سے واضح اور دانستہ اخراج کا جواز نہیں بن سکتا۔"
انہوں نے کہا کہ "میرا وفد ایسے طریقہ کار پر شدید اعتراض کرتا ہے جس کے ذریعے باہر رکھے گئے وفود کو یہ باور کرانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ محض ایک تکنیکی اپ ڈیٹ تھی، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں تھا۔"
بھارت نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر سے مطالبہ کیا کہ "اس معاملے کی تحقیقات کی جائیں اور مستقبل میں اس کے اعادے کو روکا جائے۔"
قرارداد کے نفسِ مضمون پر سوال اٹھاتے ہوئے نئی دہلی نے مزید کہا کہ اس مسودے میں دیگر تنازعات کے حل کو فروغ دینے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ پٹیل نے کہا، "او آئی سی کے کردار کو اس طرح وسعت دینے کی کوشش کا جواز واضح نہیں ہے۔ او آئی سی کوئی علاقائی تنظیم نہیں ہے۔"
بھارت نے قرارداد میں رواں سال جولائی میں اسلام آباد میں منعقد ہونے والی خواتین سے متعلق او آئی سی کی وزارتی کانفرنس کے نویں اجلاس کے حوالے پر بھی تشویش کا اظہار کیا۔ اس کانفرنس کے دوران ایک اعلامیہ منظور کیا گیا تھا جس میں جموں و کشمیر کا ذکر شامل تھا۔ پٹیل نے واضح کیا کہ بھارت اس کانفرنس میں منظور کیے گئے اعلامیے اور جامع قرارداد کو "مسترد" کرتا ہے۔
پٹیل نے کہا کہ "قرارداد میں ایسی دستاویزات اور بیانات کا حوالہ شامل ہے جن میں میرے ملک کے بارے میں بلاجواز اور حقائق کے منافی باتیں کی گئی ہیں۔ بدقسمتی سے، ایسی دستاویزات تنگ نظر سیاسی مقاصد کے لیے او آئی سی کے پلیٹ فارم کے مسلسل غلط استعمال کی عکاسی کرتی ہیں۔ بھارت کے اندرونی معاملات پر تبصرہ کرنے کا او آئی سی کو کوئی قانونی حق حاصل نہیں ہے۔"
پاکستان کی طرف ڈھکے چھپے الفاظ میں اشارہ کرتے ہوئے بھارت نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ او آئی سی نے "ایک بار پھر ایک رکن ملک کو یہ اجازت دی ہے کہ وہ جھوٹے اور بے بنیاد الزامات کے ذریعے بھارت کے خلاف او آئی سی کی قراردادوں اور اعلامیوں کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کے لیے تنظیم کا منظم طریقے سے غلط استعمال کرے۔"
پاکستان 57 رکنی او آئی سی کا بانی اور ایک نمایاں رکن
پٹیل نے مزید کہا کہ "بھارت او آئی سی سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ غیر جانبداری، تعمیری مکالمے اور باہمی احترام کے اصولوں کو برقرار رکھے، اور اس بات کو یقینی بنائے کہ اس کے فیصلے تنگ نظر سیاسی ایجنڈوں کی تکمیل کا ذریعہ نہ بنیں۔"
پٹیل نے کہا کہ بھارت "اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ خودمختار رکن ممالک اپنے شہریوں کے مفادات کا خیال رکھتے ہیں، قطع نظر اس کے کہ ان کا مذہب کیا ہے۔ ہم اس نظریے کو تسلیم نہیں کرتے کہ صرف ہم مذہب افراد ہی اپنے عقیدے کے پیروکاروں کے مفادات کا تحفظ کر سکتے ہیں۔ ایسے رجعت پسندانہ نظریات کی آج کی دنیا میں، اور خاص طور پر اس فورم پر کوئی جگہ نہیں ہے۔"
قبرص نے بھی کیا افسوس کا اظہار
رائے شماری کی اپنی وضاحت میں قبرص نے "مذاکرات کے پورے عمل کے دوران اس قرارداد کے سہولت کار کی حیثیت سے ترکیہ کی جانب سے شفافیت اور شمولیت کے فقدان" پر گہرے افسوس کا اظہار کیا۔
قبرص کے مندوب نے کہا کہ "ہمیں اس بات پر شدید افسوس ہے کہ قبرص کو اس عمل سے متعلق رابطوں اور بعد ازاں اس قرارداد کے مذاکراتی عمل سے بار بار باہر رکھا گیا۔"
انہوں نے مزید کہا کہ "ہماری بہترین کوششوں اور درخواستوں کے باوجود یہ رویہ اپنایا گیا، حالانکہ اس مذاکراتی عمل میں اقوام متحدہ کے تمام رکن ممالک کی شمولیت سہولت کار کی سیاسی صوابدید کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ اقوام متحدہ کے چارٹر میں درج ایک بنیادی اصول ہے۔"
یونان کی بھی ترکیہ پر تنقید
یونان نے بھی ترکیہ کی سہولت کاری میں ہونے والے مذاکرات کے طریقہ کار پر "سنگین تحفظات" کا اظہار کیا۔ یونان کے مندوب نے کہا کہ "پورے عمل کے دوران یورپی یونین نے نیک نیتی کے ساتھ اپنے تبصرے اور ترامیم پیش کیں، جن پر نہ تو بامعنی غور کیا گیا اور نہ ہی انہیں مسترد کرنے کی کوئی معقول وجہ بتائی گئی۔ مزید برآں، نظرثانی شدہ مسودے مناسب مشاورت کے بغیر ہی گردش میں لائے گئے۔"
یونان نے مسودے کے متن کی تقسیم سے بعض دیگر وفود کے ساتھ خود کو باہر رکھے جانے پر بھی اعتراض کیا۔ یونانی مندوب نے کہا کہ "ایسے ہتھکنڈے جنرل اسمبلی کے مذاکرات میں متوقع شفافیت، شمولیت اور نیک نیتی کے معیار پر پورے نہیں اترتے۔ ہمیں پختہ یقین ہے کہ یہ طریقہ کار ہمارے رکن ممالک کی نمائندگی نہیں کرتا۔"
امریکہ نے امید ظاہر کی کہ او آئی سی کی قرارداد کے آئندہ مسودوں میں "غیر ضروری، دہرائی جانے والی زبان اور متنازع امور کو ختم کیا جائے گا اور اس کے بجائے تعاون کے ایسے براہ راست اور ٹھوس شعبوں پر توجہ مرکوز کی جائے گی جن پر اتفاق رائے پیدا ہو سکے۔"
یورپی یونین کی جانب سے رائے شماری کی وضاحت پیش کرتے ہوئے آئرلینڈ نے کہا کہ اس بلاک اور اس کے رکن ممالک کو "مشاورت میں شامل کیے جانے کی درخواستوں کے باوجود، مذاکرات کے پورے عمل کے دوران شفافیت اور شمولیت کے فقدان" پر گہرا افسوس ہے۔
آئرلینڈ نے مزید کہا کہ "یورپی یونین اور اس کے کئی رکن ممالک کو متعلقہ رابطوں سے باہر رکھا گیا اور نتیجتاً انہیں مذاکرات میں شرکت کا کوئی بامعنی موقع فراہم نہیں کیا گیا۔"