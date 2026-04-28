آبنائے ہرمز کے ذریعے محفوظ، بلا رکاوٹ سمندری ٹریفک کو جلد از جلد بحال کیا جائے، ہندوستان
Published : April 28, 2026 at 10:00 PM IST
اقوام متحدہ: مغربی ایشیا کے بحران کے درمیان، ہندوستان نے اپنے ملاحوں کی حفاظت کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا ہے اور آبنائے ہرمز کے ذریعے محفوظ اور بلا روک ٹوک سمندری گزرگاہ کی جلد از جلد بحالی پر زور دیا ہے۔
ہندوستان نے اس بات پر زور دیا ہے کہ اہم آبی گزرگاہ کی کسی بھی "مبینہ بندش" کا عالمی معیشت پر براہ راست اثر پڑتا ہے۔
پیر کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں 'میری ٹائم ڈومین میں آبی گزرگاہوں کی سلامتی اور تحفظ' پر کھلی بحث سے خطاب کرتے ہوئے، اقوام متحدہ میں ہندوستان کے مستقل مشن کی چارج ڈی افیئرز سفیر یوجنا پٹیل نے زور دیا کہ ہندوستان سمندری سلامتی اور آبی گزرگاہوں کے تحفظ کو عالمی سلامتی اور اقتصادی خوشحالی کے لیے ضروری سمجھتا ہے۔
پٹیل نے بحرین کی صدارت میں منعقدہ کونسل کی بات چیت کے دوران کہا ایک بڑی تجارتی قوم کے طور پر، ہندوستان آبنائے ہرمز سے گزرنے والے تجارتی جہازوں کو نشانہ بنانے اور معصوم شہری عملے کے ارکان کی جانوں کو خطرے میں ڈالنے کی شدید مذمت کرتا ہے۔ اس طرح کی کارروائیوں کے نتیجے میں ہندوستانی بحری جہازوں کی قیمتی جانوں کا المناک نقصان ہوا ہے اور یہ ناقابل قبول ہے۔"
ہندوستان نے اس بات کا اعادہ کیا کہ آبنائے ہرمز کے ذریعے جہاز رانی اور عالمی تجارت کی آزادی کا بین الاقوامی قانون کے مطابق مکمل احترام کیا جانا چاہیے اور اس بات پر زور دیا کہ محفوظ اور بلا رکاوٹ سمندری گزرگاہ کو جلد از جلد بحال کیا جائے۔
ہندوستان بحری جہاز فراہم کرنے والے سرفہرست تین ممالک میں سے ایک ہے، جو عالمی بحری افرادی قوت میں تقریباً 13 فیصد حصہ ڈالتا ہے۔
پٹیل نے کہا کہ ہندوستان اپنے بحری جہازوں کی حفاظت اور بہبود کے بارے میں گہری فکر مند ہے۔ اہم آبی گزرگاہوں میں کسی قسم کی رکاوٹ یا سمجھی جانے والی بندش کا براہ راست اثر عالمی معیشت، توانائی اور انسانی سپلائی چین پر پڑتا ہے۔