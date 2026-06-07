بھارت کی شرحِ پیدائش پہلی بار تشویشناک سطح سے نیچے: ایلون مسک
ایلون مسک نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا کہ بھارت کی شرحِ پیدائش ریپلیسمنٹ (تبدیلی) لیول سے کم ہو گئی ہے۔
Published : June 7, 2026 at 2:38 PM IST
نیویارک: اسپیس ایکس اور ٹیسلا کے سربراہ ایلون مسک نے بھارت کی گرتی ہوئی شرحِ پیدائش پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک کی شرحِ پیدائش اب ریپلیسمنٹ سطح سے نیچے جا چکی ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا کہ بھارت کی شرحِ پیدائش ریپلیسمنٹ (تبدیلی) لیول سے کم ہو گئی ہے، جبکہ اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقے میں یہ رجحان کئی برس پہلے ہی شروع ہو چکا تھا۔
ایلون مسک نے ایک میڈیا رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے یہ بات کہی، جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ بھارت کی مجموعی شرحِ بارآوری، یعنی ٹوٹل فرٹیلٹی ریٹ، ایک دہائی میں 2.3 سے کم ہو کر 1.9 تک پہنچ گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق دہلی میں شرحِ پیدائش صرف 1.2 رہ گئی ہے، جو فن لینڈ جیسے ممالک سے بھی کم بتائی جا رہی ہے۔
اقوام متحدہ کے پاپولیشن فنڈ کی 2025 کی رپورٹ کے مطابق بھارت کی مجموعی شرحِ پیدائش 1.9 بچوں فی خاتون تک گر چکی ہے، جو 2.1 کے ریپلیسمنٹ لیول سے کم ہے۔ ریپلیسمنٹ لیول وہ سطح ہے جس پر کسی ملک کی آبادی ایک نسل سے دوسری نسل تک تقریباً برقرار رہتی ہے، بشرطیکہ نقل مکانی کو شامل نہ کیا جائے۔
بھارت اس وقت دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے اور اس کی آبادی 1.46 ارب سے زائد بتائی جاتی ہے۔ 2023 میں بھارت نے چین کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کے سب سے زیادہ آبادی والے ملک کا درجہ حاصل کیا تھا۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ شرحِ پیدائش میں مسلسل کمی آنے والے برسوں میں آبادی کے ڈھانچے، معیشت، روزگار، بزرگوں کی دیکھ بھال اور سماجی پالیسیوں پر گہرے اثرات ڈال سکتی ہے۔
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اگرچہ بھارت نے صحت، تعلیم اور خاندانی منصوبہ بندی کے شعبوں میں نمایاں پیش رفت کی ہے، لیکن اقوام متحدہ کے مطابق ملک میں اب بھی علاقائی اور سماجی عدم مساوات برقرار ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارت کو آبادی میں کمی سے پہلے نوجوان آبادی کو تعلیم، روزگار اور صحت کی بہتر سہولتیں فراہم کرنے پر توجہ دینی ہوگی تاکہ مستقبل کے چیلنجز سے نمٹا جا سکے۔