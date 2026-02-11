بھارت پاکستان کی لڑائی ایٹمی جنگ میں تبدیل ہو سکتی تھی، دس طیارے پہلے ہی گرائے جا چکے تھے: ٹرمپ
ٹرمپ نے کہا پاکستانی وزیر اعظم کے بیان کے حوالے سے کہا کہ 'ہم نے جنگ رکوا کر کم از کم 10 ملین جانیں بچائیں'۔
Published : February 11, 2026 at 10:15 AM IST
واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر گذشتہ سال بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ کو ٹیرف کے ذریعے روکنے کا دعویٰ کیا جو ان کے بقول ایٹمی جنگ میں تبدیل ہو سکتی تھی۔
ٹرمپ نے منگل کو فاکس بزنس کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا کہ "میں نے آٹھ جنگیں روکیں۔ آٹھ جنگوں میں سے کم از کم چھ ٹیرف کی وجہ سے روکی گئیں۔ دوسرے لفظوں میں میں نے کہا، 'اگر آپ جنگ کو نہیں روکتے ہیں، تو میں آپ پر ٹیرف لگاؤں گا، کیونکہ میں لوگوں کو ہلاک ہوتے نہیں دیکھنا چاہتا۔" ٹرمپ نے منگل کو فاکس بزنس کے ساتھ ایک انٹرویو میں یہ بات کہی۔
"میں نے کہا، 'آپ پر محصولات عائد کیے جائیں گے، بھارت اور پاکستان کی مثال لے لیجیے، میری رائے میں یہ جوہری جنگ ہوتی، وہ واقعی اس طرف جا رہے تھے؛ 10 طیارے گرائے جا چکے تھے، وہ اس (جوہری جنگ) طرف جا رہے تھے۔' ٹرمپ نے کہا۔
انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا کہ 'صدر ٹرمپ نے جنگ رکوا کر کم از کم 10 ملین جانیں بچائیں'۔ کیونکہ وہ میری رائے میں 'جوہری جنگ کی طرف بڑھنے والے تھے۔ ٹیرف کے بغیر ایسا نہیں ہوتا۔"
ٹرمپ نے گذشتہ سال 10 مئی سے اب تک 80 سے زائد مرتبہ پاک بھارت جنگ کو روکنے کا سہرا اپنے سر لیا ہے۔ واضح رہے کہ اس بھارت پاکستان کے بیچ جنگ بندی کا اعلان سب سے پہلے امریکی صدر ٹرمپ نے ہی کیا تھا۔ انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سوشل ٹروتھ لکھا تھا کہ دونوں پڑوسیوں نے واشنگٹن کی ثالثی میں ہونے والی بات چیت کے بعد "مکمل اور فوری" جنگ بندی پر اتفاق کیا ہے۔
وہیں بھارت مسلسل کسی تیسرے فریق کی مداخلت سے انکار کرتا رہا ہے۔ بھارت نے گذشتہ سال سات مئی کو آپریشن سندور شروع کیا تھا، جس میں 22 اپریل کو پہلگام حملے کے جواب میں پاکستان اور اس کے زیر قبضہ کشمیر میں دہشت گردی کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا گیا۔ پہلگام حملے میں 26 نہتے شہری ہلاک ہوئے تھے۔
