بھارت نے ٹرمپ کے ’’بورڈ آف پیس‘‘ پر تاحال فیصلہ نہیں کیا، مودی کو دعوت مگر بھارت غیر حاضر
امریکی صدر ٹرمپ نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سمیت متعدد عالمی رہنماؤں کو ’’بورڈ آف پیس‘‘ میں شامل ہونے کی دعوت دی ہے،
Published : January 22, 2026 at 6:15 PM IST
نئی دہلی: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے غزہ میں امن اور عالمی تنازعات کے حل کے مقصد سے قائم کیے گئے مجوزہ بین الاقوامی فورم ’’بورڈ آف پیس‘‘ کے اعلان کے موقع پر بھارت شامل نہیں تھا۔ یہ اعلان جمعرات کو سوئٹزرلینڈ کے سیاحتی مقام ڈیووس میں ورلڈ اکنامک فورم کے موقع پر کیا گیا۔
صدر ٹرمپ نے وزیر اعظم نریندر مودی سمیت متعدد عالمی رہنماؤں کو اس بورڈ میں شامل ہونے کی دعوت دی ہے، تاہم بھارت نے ابھی تک اس حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا۔ معاملے سے واقف ذرائع کے مطابق نئی دہلی مختلف پہلوؤں پر غور کر رہی ہے کیونکہ یہ اقدام حساس بین الاقوامی اور مشرقِ وسطیٰ سے جڑے مسائل سے متعلق ہے۔
بھارت طویل عرصے سے فلسطین مسئلے کے حل کے لیے دو ریاستی حل کی حمایت کرتا آیا ہے، جس کے تحت اسرائیل اور فلسطین تسلیم شدہ سرحدوں کے اندر امن و سلامتی کے ساتھ ایک ساتھ رہیں۔ ڈیووس میں ہونے والی تقریب میں فرانس، برطانیہ، چین اور جرمنی سمیت کئی بڑے ممالک بھی شریک نہیں ہوئے۔ جبکہ ارجنٹینا، مصر، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، پاکستان، مراقش، آزربائیجان اور ویتنام سمیت چند ممالک نے اس بورڈ میں شمولیت اختیار کی۔
امریکہ اس ’’بورڈ آف پیس‘‘ کو ایک نئے عالمی ادارے کے طور پر پیش کر رہا ہے، جس کا مقصد غزہ میں استحکام، قانونی حکمرانی اور دیرپا امن کو یقینی بنانا ہے۔ مبصرین کے مطابق یہ ادارہ مستقبل میں اقوام متحدہ کے کردار کو بھی چیلنج کر سکتا ہے۔