'ایران کا سفر ٹال دیں، فوراً ملک چھوڑ دیں'، بھارتی سفارت خانے کا اپنے شہریوں کو مشورہ
ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ جب تک سکیورٹی صورت حال بہتر نہیں ہو جاتی، تب تک احتیاط برتیں۔
By ANI
Published : July 20, 2026 at 9:50 AM IST
تہران: ایران میں بھارتی سفارت خانے نے اتوار کے روز ان شہریوں کے لیے ایک سفری ایڈوائزری جاری کیا جو ایران جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس میں ان سے سکیورٹی کی صورت حال کے پیش نظر اپنا سفر ملتوی کرنے اور ایران میں پہلے سے موجود بھاریتوں سے کچھ وقت کے لیے ملک چھوڑنے پر غور کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔
سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ایکس' پر اتوار کو شیئر کی گئی ایک پوسٹ میں، تہران میں واقع بھارتی سفارت خانے نے اس تعلق سے جانکاری دی۔ حالیہ دنوں میں ایران جنگ میں آئی شدت کو دیکھتے ہوئے، سفارت خانے نے اپنی ترمیم شدہ (روائزڈ) ایڈوائزری میں کہا کہ 'جو بھارتی شہری کسی بھی مقصد کے لیے ایران کے سفر کا سوچ رہے ہیں، انہیں فی الحال اپنا سفر ملتوی کر دینا چاہیے، جب تک کہ سکیورٹی کا ماحول بہتر نہ ہو جائے۔'
جو ہندوستانی پہلے سے ایران میں موجود ہیں، انہیں دستیاب پروازوں کے ذریعے کچھ وقت کے لیے ایران سے باہر نکلنے پر غور کرنا چاہیے۔ اس میں مزید کہا گیا ہے کہ جو بھارتی ایران میں رہنا چاہتے ہیں انہیں مکمل احتیاط برتنا چاہیے۔
سفارت خانے نے بھارتی شہریوں سے کہا کہ وہ حالات سے پوری طرح باخبر رہنے کے لیے خبروں پر گہری نظر رکھیں، اور ملک کے جنوبی ساحل جیسے زیادہ فوجی سرگرمیوں والے علاقوں میں جانے سے گریز کریں۔ پوسٹ میں کہا گیا کہ 'مقامی حکام کی طرف سے دی گئی ہدایات پر سختی سے عمل کیا جانا چاہیے۔'
Advisory as on 19 July 2026. pic.twitter.com/6vYWY5esa2— India in Iran (@India_in_Iran) July 19, 2026
اس میں مزید کہا گیا کہ ایران میں موجود کوئی بھی بھارتی شہری جس نے ابھی تک سفارت خانے کے پاس اپنی تفصیلات رجسٹر نہیں کرائی ہیں، انہیں فوری طور پر ایسا کرنا چاہیے، اور مزید اپڈیٹس کے لیے سفارت خانے کی ویب سائٹ اور سوشل میڈیا ہینڈلز کی باقاعدگی سے نظر رکھنی چاہیے۔
یہ اس وقت ہوا جب اتوار کو امریکہ اور ایران کے درمیان ٹکراؤ مزید بڑھ گیا۔ پورے مغربی ایشیا میں نئے فوجی آپریشن شروع ہو گئے۔ اس میں ایران کے نیوکلیئر پاور پلانٹ کے انفراسٹرکچر اور فوجی اثاثوں پر امریکہ کے حملوں کی خبر ہے، اور تہران نے جواب میں واشنگٹن کے اتحادیوں پر میزائل اور ڈرونز سے حملے کیے۔
ایران کے زیر تعمیر نیوکلیئر پاور پلانٹ پر امریکہ کا حملہ
انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی (IAEA) نے کہا کہ وہ ایران کے جنوب مغربی صوبے خوزستان کے دارخوین (Darkhovin) میں زیر تعمیر نیوکلیئر پاور پلانٹ پر رات بھر ہونے والے حملے کی رپورٹوں کی جانچ کر رہی ہے۔ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی ایران کے دارخوین میں ایک منصوبہ بند نیوکلیئر پاور پلانٹ کی تعمیراتی جگہ پر رات بھر ہونے والے حملے کی رپورٹ کی جانچ کر رہی ہے۔
یہ بھی پڑھیں: امریکہ نے تازہ حملوں میں ایران کے ریلوے اسٹیشن، پل اور ہوائی اڈے پر بمباری کی، ایران کا جوابی حملہ
ایجنسی نے ایکس (سابقہ ٹوئٹر) پر ایک پوسٹ میں کہا کہ 'یہ جگہ تعمیر کے ابتدائی مراحل میں ہے اور جب آئی اے ای اے (IAEA) نے پچھلی بار دورہ کیا تھا، تب اس میں کوئی جوہری مواد موجود نہیں تھا۔' اقوامِ متحدہ کے جوہری نگراں ادارے نے کہا کہ مبینہ حملے سے کسی قسم کے ریڈیولوجیکل خطرے (تابکاری کے خطرے) کا امکان نہیں ہے۔
ایجنسی نے مزید کہا کہ 'اگرچہ مبینہ حملے سے کوئی ریڈیولوجیکل خطرہ نہیں مانا جا رہا ہے، تاہم ڈی جی رافیل ماریانو گروسی نے ایک بار پھر تمام جوہری مقامات کے آس پاس فوجی ضبط و تحمل کی اپیل کی۔' انہوں نے کہا کہ وہ ایران سے رابطے میں ہیں اور جیسے ہی مزید معلومات حاصل ہوں گی، وہ فراہم کریں گے۔
ایران نے بعد میں دعویٰ کیا کہ امریکہ نے زیرِ تعمیر دارخوین نیوکلیئر پاور پلانٹ پر حملہ کیا ہے۔ سرکاری براڈکاسٹر آئی آر آئی بی کے مطابق، ایران کی اٹامک انرجی آرگنائزیشن (اے ای او آئی) نے کہا کہ یہ حملہ مقامی وقت کے مطابق صبح تقریباً 3:39 بجے ہوا۔
ایران کا امریکی ڈرون تباہ کرنے کا دعویٰ
ایران نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ پاسداران انقلاب نے اہواز کے اوپر ایک امریکی ایم کیو-9 ڈرون کو روک کر اسے تباہ کر دیا، جب کہ نیم سرکاری خبر رساں ایجنسی 'تسنیم' نے قشم جزیرے پر امریکہ کے نئے فضائی حملوں کی اطلاع دی، جہاں کم از کم دو دھماکے سنے گئے۔ نقصان اور ہلاکتوں کا اندازہ لگانے کے لیے ہنگامی، حفاظتی اور آپریشنل ٹیموں کو تعینات کر دیا گیا ہے۔
اس دوران امریکہ نے ایران کے خلاف حملوں کی ایک اور لہر کا اعلان کیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ (سینٹکام) نے کہا کہ اس نے صدر ٹرمپ کی ہدایت پر ایران کے خلاف حملوں کا ایک اور دور مکمل کر لیا ہے۔
مزید پڑھیں: اردن میں ایرانی حملوں میں دو امریکی فوجی ہلاک، ایک لاپتہ
سینٹکام کے مطابق، ایرانی فوجی صلاحیتوں کو مزید کم کرنے کے لیے ان حملوں میں ایران کے ساحلی نگرانی کے نیٹ ورک، فضائی دفاعی نظام (ایئر ڈیفنس سسٹمز)، بحری اثاثوں اور میزائل و ڈرون کے ذخیرہ کرنے کی جگہوں (اسٹوریج فیسلٹیز) کو نشانہ بنایا گیا۔ '
امریکی کمانڈ نے یہ بھی کہا کہ امریکی افواج نے اردن میں امریکی فوجیوں پر حملوں کے ذمہ دار آئی آر جی سی کے اہلکاروں پر حملہ کیا، اور مزید بتایا کہ اس آپریشن کا مقصد پاسداران انقلاب کی ان افواج کو فوری طور پر سزا دینا تھا جنہوں نے کل رات اردن میں امریکی فوجی اہلکاروں کے خلاف حملے شروع کیے تھے۔
سینٹکام نے کہا کہ یہ حملے آبنائے ہرمز میں تجارتی جہاز رانی (کمرشل شپنگ) کو لاحق ایرانی خطرات کی صلاحیت کو مزید کم کرنے کے لیے کیے گئے، اور اس بات پر زور دیا کہ امریکی فوج انتہائی چوکس اور تیار ہے۔
متعلقہ خبریں:
پاکستان نے امریکہ، ایران سے کشیدگی کم کرنے اور مذاکرات دوبارہ شروع کرنے پر زور دیا
پاسداران انقلاب کا بحرین اور کویت میں امریکی فوجی اڈوں پر حملہ، ایران کی بحری ناکہ بندی دوبارہ شروع
آبنائے ہرمز کھلا رکھنے اور جہازوں پر حملے روکنے کیلئے تہران عوامی بیان جاری کرے، امریکہ کا ایران سے مطالبہ
تہران کی 'کِل لسٹ' میں ٹرمپ پہلے نمبر پر! امریکی صدر نے کہا، اگر میرا قتل ہوا تو ایران میں تباہی مچ جائے گی