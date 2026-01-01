ظہران ممدانی نے اپنے میئر کے حلف کے لیے قرآن کے قدیم نسخہ کا انتخاب کیا
ممدانی کے پیشروؤں میں سے اکثر نے بائبل پر حلف اٹھایا تھا، حالانکہ حلف کے لیے کسی مذہبی متن کے استعمال کی ضرورت نہیں ہوتی۔
Published : January 1, 2026 at 8:26 AM IST
نیو یارک: نیویارک سٹی کے نو منتخب میئر ظہران ممدانی قرآن کے قدیم نسخے پر آج حلف لیں گے۔ نیویارک کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہے کہ نیویارک شہر کے میئر نے حلف برداری کے لیے اسلام کی مقدس کتاب کا استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
34 سالہ ڈیموکریٹ نیویارک سٹی کے پہلے مسلمان میئر ہوں گے۔ ممدانی جنوبی ایشیائی اور پہلے افریقی نژاد شخص ہیں جو شہر کی باگ دوڑ سنبھالنے جا رہے ہیں۔
ایک اسکالر کے مطابق، تاریخی قرآن جو ممدانی حلف برادری تقریب میں استعمال کریں گے ملک کے سب سے زیادہ آبادی والے شہر کے دیرینہ اور متحرک مسلمان باشندوں کی عکاسی کرتا ہے۔
ممدانی کے پیشروؤں میں سے زیادہ تر نے بائبل پر حلف اٹھایا تھا، حالانکہ وفاقی، ریاست اور شہر کے آئین کو برقرار رکھنے کے حلف کے لیے کسی مذہبی متن کے استعمال کی ضرورت نہیں ہے۔
ممدانی اپنی انتخابی مہم کے دوران اپنے مسلم عقیدے کے بارے میں کھل کر بول رہے تھے۔ وہ اکثر پانچوں بوروں کی مساجد میں نمودار ہوتے تھے۔ انھوں نے حمایت کے لیے مساجد کا دورہ کیا کیونکہ پہلی بار جنوبی ایشیائی اور مسلم ووٹرز اس انتخاب میں شامل تھے۔
سب وے کی تقریب کے دوران ممدانی اپنا ہاتھ دو قرآن کے نسخوں پر رکھیں گے۔ ان میں ان کے دادا کا قرآن اور ایک پاکیٹ سائز کا نسخہ ہے جو 18ویں صدی کے آخر یا 19ویں صدی کے اوائل کا ہے۔ یہ نیویارک پبلک لائبریری کے شومبرگ سینٹر فار ریسرچ ان بلیک کلچر کے کلیکشن کا حصہ ہے۔
لائبریری کی مڈل ایسٹرن اینڈ اسلامک اسٹڈیز کی کیوریٹر حبا عابد نے کہا کہ قرآن کا یہ نسخہ شہر کے مسلمانوں کے تنوع اور رسائی کی علامت ہے۔
عابد نے کہا، "یہ ایک چھوٹا قرآن کا نسخہ ہے، لیکن یہ نیویارک شہر کی تاریخ میں ایمان اور شناخت کے عناصر کو اکٹھا کرتا ہے۔"
سال کے پہلے دن سٹی ہال میں بعد ازاں حلف برداری کی تقریب میں، ممدانی اپنے دادا اور دادی دونوں کے قرآن کے نسخوں کا استعمال کریں گے۔
یہ مخطوطہ پورٹو ریکن کے سیاہ فام مورخ آرٹورو شومبرگ نے حاصل کیا تھا جس کے مجموعے میں افریقی نسل کے لوگوں کی عالمی شراکت کو دستاویز کیا گیا تھا۔ اگرچہ یہ واضح نہیں ہے کہ شومبرگ قرآن کے قبضے میں کیسے آیا، اسکالرز کا خیال ہے کہ یہ امریکہ اور پورے افریقہ میں اسلام اور سیاہ فام ثقافتوں کے درمیان تاریخی تعلقات میں ان کی دلچسپی کی عکاسی کرتا ہے۔
شاہی طبقے یا اشرافیہ سے منسلک آرائشی مذہبی نسخوں کے برعکس، قرآن کا نسخہ جسے ممدانی استعمال کریں گے ڈیزائن میں معمولی ہے۔ اس میں ایک سادہ پھولوں کے تمغے کے ساتھ گہرا سرخ بائنڈنگ ہے اور یہ سیاہ اور سرخ سیاہی میں لکھا گیا ہے۔ اسکرپٹ سادہ اور پڑھنے کے قابل ہے، تجویز کرتا ہے کہ اسے رسمی نمائش کے بجائے روزمرہ کے استعمال کے لیے بنایا گیا تھا۔
عابد نے کہا کہ یہ خصوصیات اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ مخطوطہ عام قارئین کے لیے بنایا گیا تھا، جس کو اس نے اس کے معنی کے لیے مرکزی قرار دیا۔
انہوں نے کہا، "اس قرآن کی اہمیت عیش و عشرت میں نہیں، بلکہ رسائی میں ہے۔"
چونکہ یہ مخطوطہ غیر تاریخ شدہ اور غیر دستخط شدہ ہے، اس لیے اسکالرز نے اس کا اندازہ لگانے کے لیے اس کے پابند اور رسم الخط پر انحصار کیا کہ اسے کب تیار کیا گیا، اسے 18ویں صدی کے آخر یا 19ویں صدی کے اوائل میں عثمانی دور کے دوران کسی ایسے خطے میں رکھا گیا جس میں اب شام، لبنان، اسرائیل، فلسطینی علاقے اور اردن شامل ہیں۔
عابد نے کہا کہ مخطوطہ کا نیویارک کا سفر ممدانی کے اپنے تہہ دار پس منظر کی عکاسی کرتا ہے۔ ممدانی ایک جنوبی ایشیائی نیویارکر ہیں جو یوگنڈا میں پیدا ہوے، جب کہ دواجی امریکی-شامی ہیں۔
ایک مسلم ڈیموکریٹک سوشلسٹ کے عروج نے اسلامو فوبک بیان بازی میں بھی اضافہ کیا۔ الیکشن سے کچھ دن پہلے ایک جذباتی تقریر میں، ممدانی نے کہا تھا کہ دشمنی نے ان کے عقیدے کے بارے میں ظاہر ہونے کے ان کے عزم کو مضبوط کیا ہے۔
انہوں نے کہا، "میں کون ہوں، میں کیسے کھاتا ہوں، یا اس عقیدے کو تبدیل نہیں کروں گا جس کو اپنا کہنے پر مجھے فخر ہے۔" "میں اب اپنے آپ کو سائے میں نہیں ڈھونڈوں گا۔ میں خود کو روشنی میں تلاش کروں گا۔"
قرآن کے استعمال کے فیصلے پر کچھ قدامت پسندوں کی طرف سے تازہ تنقید ہوئی ہے۔ الاباما کے امریکی سینیٹر ٹومی ٹوبر ویل نے سوشل میڈیا پر لکھا، "دشمن دروازوں کے اندر ہے،" وہیں دی کونسل آن امریکن-اسلامک ریلیشنز، نے ماضی کے بیانات کی بنیاد پر ٹوبر ویل کو مسلم مخالف انتہا پسند کے طور پر نامزد کیا ہے۔
اس طرح کا ردعمل کوئی نئی بات نہیں ہے۔ 2006 میں، کانگریس کے لیے منتخب ہونے والے پہلے مسلمان کیتھ ایلیسن کو قدامت پسندوں کی جانب سے مذمت کا سامنا کرنا پڑا تھا جب انھوں نے اپنے رسمی حلف کے لیے قرآن کا استعمال کرنے کا انتخاب کیا۔
حلف برداری تقریب کے بعد نیویارک پبلک لائبریری میں قرآن پاک کو عوامی نمائش کے لیے رکھا جائے گا۔ عابد نے کہا کہ وہ امید کرتی ہیں کہ تقریب کے ارد گرد توجہ - خواہ معاون ہو یا تنقیدی - زیادہ لوگوں کو نیویارک میں اسلامی زندگی کی دستاویز کرنے والی لائبریری کے کلیکشن کو تلاش کرنے پر آمادہ کرے گی، جس میں 20 ویں صدی کے اوائل میں شہر میں ریکارڈ ہونے والی آرمینیائی اور عربی موسیقی سے لے کر 11 ستمبر کے حملوں کے بعد اسلامو فوبیا کے پہلے ہی اکاؤنٹس شامل ہیں۔
یہ بھی پڑھیں: