ETV Bharat / international

'فلسطینی ملک اسرائیل سے تعلقات کی کنجی'، وائٹ ہاؤس میں سعودی ولی عہد کا بیان

محمد بن سلمان نے اوول آفس میں ٹرمپ سے کہا کہ سعودی معاہدہ ابراہیمی کا حصہ بننا چاہتا ہے لیکن۔۔۔۔

President Donald Trump listens as Saudi Arabia's Crown Prince Mohammed bin Salman speaks during a dinner in the East Room of the White House, Tuesday, Nov. 18, 2025, in Washington, as first lady Melania Trump listens at lower right.
سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان وائٹ ہاؤس میں عشائیے کے دوران خطاب کر تے ہوئے ، صدر ٹرمپ بغل میں کھڑے سنتے ہوئے (AP)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 19, 2025 at 12:21 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

واشنگٹن: سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے منگل کو کہا کہ ان کی مملکت امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے معاہدہ ابراہیمی کے ذریعے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانا چاہتی ہے لیکن پہلے فلسطینی ملک کے لیے "واضح راستے" کی ضرورت ہے۔

سعودی عرب کے ڈی فیکٹو حکمران نے ٹرمپ کے ساتھ اوول آفس میں کہا کہ "ہم معاہدہ ابراہیمی کا حصہ بننا چاہتے ہیں، لیکن ہم یہ بھی یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ دو ریاستی حل کے لیے واضح راستہ محفوظ بنایا جائے۔" انہوں نے مزید کہا، "ہم اس پر کام کرنے جا رہے ہیں، اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ ہم جلد از جلد صحیح صورت حال تیار کر سکتے ہیں۔"

ٹرمپ نے دباؤ ڈالتے ہوئے کہا کہ 'ان کے مہمان معاہدہ ابراہیمی کے لیے "بہت اچھے احساسات" رکھتے ہیں، اس پر شہزادے نے کہا کہ "ہم اسرائیلیوں کے لیے امن چاہتے ہیں۔ ہم فلسطینیوں کے لیے امن چاہتے ہیں۔" "ہم چاہتے ہیں کہ وہ خطے میں پرامن طور طریقے سے ایک ساتھ رہیں، اور ہم اس ہدف تک پہنچنے کی پوری کوشش کریں گے۔"

سنہ 2020 میں متحدہ عرب امارات، بحرین اور مراکش نے معاہدہ ابراہیمی کے تحت اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لایا، جسے ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم بینجمن نیتن یاہو نے سفارتی فتح قرار دیا۔ سعودی عرب کو اسلام کے دو مقدس ترین مقامات کے محافظ کی حیثیت اور عرب اور اسلامی دنیا میں اس کے اثر و رسوخ کی وجہ سے بڑی اہمیت حاصل ہے اور اگر وہ اسرائیل سے تعلقات معمول پر لاتا ہے تو یہ اسرائیل کے لیے غیر معمولی کامیابی تصور کی جائے گی۔

متحدہ عرب امارات کے برعکس سعودی عرب نے بارہا کہا کہ فلسطینی ملک کا قیام اس کا ہدف ہے۔ نتن یاہو نے طویل عرصے سے دو ریاستی حل کو رد کرتے آ رہے ہیں۔ ٹرمپ کے غزہ امن معاہدے میں فلسطینی امنگوں کی ہلکی پھلکی توثیق کے باوجود متعدد حالیہ بیانات میں اسرائیلی وزیر اعظم نے واضح طور پر کہا کہ ''کوئی فلسطینی ملک نہیں ہوگا۔''

نیتن یاہو انتہائی دائیں بازو کے حامیوں کے ساتھ اتحادی حکومت کی قیادت کر رہے ہیں جو نہ صرف فلسطینی ریاست کو مسترد کرتے ہیں بلکہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل مغربی کنارے کا بھی الحاق کر لے۔

مزید پڑھیں:

سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا امریکہ دورہ، ٹرمپ کا ایف 35 طیارہ معاہدے کے ساتھ ریاض کیلئے بڑا اعلان

سعودی شہزادے کے سامنے ٹرمپ نے بھارت پاک جنگ رکوانے کا دعویٰ دہرایا، کانگریس نے کہا 'ٹیلی اب 60 ہو گئی'

TAGGED:

SAUDI CROWN PRINCE
MOHAMMED BIN SALMAN
SAUDI ISRAEL RELATIONS
DONALD TRUMP
MOHAMMED BIN SALMAN US VISIT

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.