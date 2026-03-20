ایران اسرائیل جنگ کے درمیان سعودی عرب سمیت خلیجی ممالک میں آج منائی جارہی ہے عید الفطر
نماز عیدالفطر کے سب سے بڑے اجتماعات مسجد الحرام اور مسجد نبویﷺ میں منعقد ہوئے، لاکھوں فرزندان توحید نے نماز عید الفطر ادا کی۔
Published : March 20, 2026 at 11:45 AM IST
ریاض، دبئی: عالمِ اسلام کا یہ المیہ ہے کہ مسلمانوں کو عید الفطر بھی میزائیلوں کی بارش کے درمیان منانا پڑ رہا ہے۔ جنگ کے سائے میں سعودی عرب اور قطر سمیت خلیجی ممالک میں آج عید الفطر منائی جارہی ہے۔ نماز عید الفطر کے سب سے بڑے اجتماعات مسجد الحرام اور مسجد نبویﷺ میں منعقد ہوئے، جہاں لاکھوں فرزندان توحید نے نماز عید الفطر ادا کی۔
خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو عید الفطر کی مبارکباد دی، شاہ سلمان نے عالمی امن و استحکام کے لیے کوششیں جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا، امتِ مسلمہ کے لیے امن، سلامتی اور استحکام کی دعا کی۔
وسط ایشیا میں بھی عید الفطر
دوسری جانب ترکیہ، لبنان، یمن، فلسطین اور عراق میں بھی آج عید الفطر منائی جارہی ہے۔ آسٹریلیا میں بھی آج عید ہے، وزیراعظم انتھونی البانیسی سڈنی کی مسجد گئے جہاں انہوں نے مسلمانوں کے تہوار میں شریک ہوکر مبارکباد دی۔ امریکہ میں بھی عید الفطر کا چاند نظر آگیا، عید الفطر آج منائی جائے گی، جہاں ابھی رات کا وقت ہے اور صبح نکلنے کا انتظار ہے۔ جب فرزندانِ توحید امریکہ میں بھی نماز عید ادا کریں گے۔
یوروپ کے ممالک میں بھی عید الفطر
برطانیہ سمیت یوروپ بھر میں مسلم کمیونٹی کی بڑی تعداد نے آج عید منانے کا اعلان کردیا، لندن میں سب سے بڑی اور رنگارنگ چاند رات دیکھی ہوئی، چاند رات میں بازاروں میں لوگوں کی گہماگہمی دیکھنے میں آئی۔ ہاتھوں پر حنا کے خوبصورت ڈیزائن بنوانے کے لیے مہندی کے اسٹالز پر خواتین کی لمبی قطاریں لگی رہیں۔
ہاتھوں پر مہندی کی لالی اور خوبصورت ملبوسات، چوڑیاں، جیولری، پرفیوم، میک اپ، کھلونے و دست کاری کے اسٹالز پر بھی رش رہا، چاند رات منانے آنے والوں کے لیے مزے مزے کے کھانوں کا بھی اہتمام کیا گیا۔
واضح رہے کہ جمعرات کی شام میں بھارت، بنگلادیش، سری لنکا، ملائیشیا اور انڈونیشیا میں چاند نظر نہیں آیا، لہٰذا عید کل یعنی 21 مارچ 2026 کو منائی جائے گی۔