پاکستان میں ٹماٹر 600 روپے فی کلو، ادرک 750 روپے فی کلو، سبزیوں کے دام سن کر اڑ جائیں گے ہوش
یہ قیمت پاکستانی روپے میں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قیمتوں میں تقریباً 400 فیصد اضافہ ہوا ہے۔
Published : October 24, 2025 at 7:35 PM IST
اسلام آباد: پہلے ہی مہنگائی کا شکار پاکستانی سبزیوں کی آسمان چھوتی قیمتوں کی بھاری قیمت چکا رہے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی کے باعث ملک بھر میں سبزیوں کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ راولپنڈی میں ٹماٹر 600 روپے فی کلو اور ادرک 750 روپے فی کلو فروخت ہو رہے ہیں۔لہسن کی قیمت 400 روپے فی کلو گرام، مٹر 500 روپے فی کلو گرام ہے۔
معروف پاکستانی روزنامہ ایکسپریس ٹریبیون نے راولپنڈی سبزی منڈی ٹریڈرز ایسوسی ایشن کے صدر غلام قادر کے حوالے سے بتایا کہ "ٹماٹر کی سپلائی کم ہے، جب کہ طلب زیادہ ہے، اور افغانستان سے ٹماٹر اب درآمد نہیں کیے جا رہے ہیں۔ جب تک سپلائی مکمل طور پر بحال نہیں ہو جاتی، ٹماٹر کی قیمتوں میں کمی نہیں ہوگی اور یہ اضافہ جاری رہے گا۔"
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ چھوٹے سبزی فروشوں نے مہنگے ہونے کی وجہ سے ٹماٹر، مٹر، ادرک اور لہسن کی فروخت بند کر دی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ "لہسن 400 روپے فی کلو، ادرک 750 روپے فی کلو تک پہنچ گیا ہے، پیاز کی قیمت 120 روپے فی کلو ہے، اور مٹر 500 روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے۔" شملہ مرچ کی قیمت 300 روپے فی کلو ہے اور بھنڈی بھی اسی نرخ پر بک رہی ہے۔ کھیرے 150 روپے فی کلو اور مقامی سرخ گاجر 200 روپے فی کلو میں دستیاب ہیں۔
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مقامی لیموں کی قیمت 300 روپے فی کلو ہے جبکہ دھنیا، جو پہلے مفت دیا جاتا تھا، اب ایک چھوٹے گچھے کی قیمت 50 روپے ہے۔ پھلوں میں سیب 250 سے 350 روپے فی کلو اور انگور 400 سے 600 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہے ہیں۔ انار کی قیمت 400 روپے فی کلو گرام جبکہ امرود کی قیمت 170 روپے فی کلو ہے۔
ایک ناریل 400 روپے میں
ایک ناریل 400 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ درجن کی بنیاد پر قیمتوں کے لحاظ سے، میٹھے سنترے کی قیمت 250 سے 300 روپے کے درمیان ہے، اور کیلے کی قیمت 150 سے 200 روپے فی درجن ہے۔
یہ پیش رفت ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب پاکستان اور افغانستان کے درمیان افغان سرزمین پر اسلام آباد کے فضائی حملوں اور افغان مہاجرین کی بڑے پیمانے پر ملک بدری کے بعد کشیدگی بڑھ گئی ہے۔
افغانستان نے ایک بیان جاری کیا۔
افغانستان میں طالبان کی حکومت نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ پاکستان کے ساتھ معاہدہ مکمل جنگ بندی، باہمی احترام اور ایک دوسرے کی سکیورٹی فورسز، شہریوں اور تنصیبات پر حملوں سے گریز پر زور دیتا ہے۔ افغان وزارت دفاع نے ایکس پر جاری کردہ ایک بیان میں کہا، "اسلامی امارات کے وزیر دفاع نے ایک پریس کانفرنس کے دوران پاکستان کے ساتھ معاہدے کے حوالے سے جامع وضاحتیں فراہم کیں، مزید معلومات دستیاب نہیں ہیں۔"
معاہدے میں مکمل جنگ بندی، باہمی احترام، ایک دوسرے کی سکیورٹی فورسز، شہریوں اور تنصیبات پر حملوں سے گریز، تمام مسائل کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے اور ایک دوسرے پر حملے نہ کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ ان شرائط سے باہر کوئی بھی بیان غلط ہے۔ تنازعہ اس وقت شروع ہوا جب پاکستان نے کابل پر فضائی حملہ کیا۔ حالیہ دنوں میں اسلام آباد اور کابل دونوں نے ایک دوسرے پر جارحیت کے الزامات لگائے ہیں۔
ایک اور دکاندار نے پاکستانی روزنامے کو بتایا، "بھارت سے واہگہ بارڈر کے راستے درآمد کی جانے والی سبزیاں ایران سے درآمد کی جانے والی سبزیاں سستی ہیں۔ ایران سے سفید پیاز کی درآمد ناکام ہو گئی کیونکہ صارفین کو اس کا ذائقہ پسند نہیں آیا۔"