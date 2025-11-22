ٹرمپ نے ممدانی کے ساتھ ملاقات میں بھی دہرایا بھارت پاکستان جنگ رکوانے کا دعویٰ
ٹرمپ نے ممدانی کے ساتھ ملاقات میں ایک بار پھر دہرایا کہ "میں نے بھارت اور پاکستان جنگ سمیت آٹھ تنازعات سلجھائے۔"
Published : November 22, 2025 at 12:30 PM IST
واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر بھارت اور پاکستان کے بیچ سمجھوتہ کرانے کا دعویٰ کیا۔ انہوں نے اوول آفس میں نیویارک سٹی کے منتخب میئر زہران ممدانی سے ملاقات کے دوران اپنا پرانا دعویٰ ایک بار پھر دہرایا۔
ممدانی نے وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ کے ساتھ پہلی ملاقات کے لیے جمعہ کو واشنگٹن ڈی سی پہنچے۔ ملاقات کے دوران میڈیا سے بات کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ وہ اس "ملاقات سے لطف اندوز ہوئے۔" انہوں نے ممدانی کے ساتھ ملاقات کو "بہت اچھی" قرار دیا۔
اوول آفس میں اپنی گفتگو کے دوران پاس میں کھڑے ممدانی کے سامنے ٹرمپ نے اپنے اس دعوے کو دہرایا کہ انہوں نے مئی میں بھارت اور پاکستان کے درمیان پیدا ہونے والے تنازع کو حل کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے بھارت اور پاکستان سمیت آٹھ ممالک کے ساتھ امن معاہدوں میں ثالثی کی۔
بدھ کو ٹرمپ نے کہا کہ ہم نے انہیں دھمکہ دی کہ اگر بھارت اور پاکستان نے اپنا تنازع ختم نہیں کیا تو وہ ان پر 350 فیصد محصولات عائد کر دیں گے۔ انھوں نے اپنے اس دعوے کو دہرایا کہ انھوں نے جوہری ہتھیاروں سے لیس پڑوسیوں کے درمیان تنازع کو حل کیا اور وزیر اعظم نریندر مودی نے انھیں فون کر کے کہا تھا کہ "ہم جنگ نہیں کرنے جا رہے ہیں۔"
10 مئی کے بعد سے جب ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر اعلان کیا کہ بھارت اور پاکستان نے واشنگٹن کی ثالثی میں ہونے والی "طویل راتوں" کی بات چیت کے بعد "مکمل اور فوری" جنگ بندی پر اتفاق کر لیا ہے، اس کے بعد سے اب تک وہ اس دعوے کو 60 زائد مرتبہ دہرا چکے ہیں کہ انہوں نے بھارت اور پاکستان کے درمیان کشیدگی کو کم کرنے میں مدد کی۔
بھارت نے کسی تیسرے فریق کی مداخلت کی مسلسل تردید کی ہے۔ بھارت نے سات مئی کو آپریشن سندور شروع کیا اور 22 اپریل کو پہلگام حملے کے جواب میں پاکستان اور پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر میں دہشت گردوں کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا۔ قابل ذکر ہے کہ پہلگام دہشت گردانہ حملے میں 26 نہتے لوگ مارے گئے۔ بھارت اور پاکستان نے 10 مئی کو سرحد پار سے ڈرون اور میزائل حملوں کے چار دن کے بعد تنازع ختم کرنے کے لیے ایک معاہدہ کیا۔
زہران ممدانی کے بارے میں
ممدانی نے نیویارک شہر کے میئر کے حالیہ انتخابات میں کامیابی حاصل کی اور وہ پہلے جنوبی ایشیائی اور مسلمان ہیں جو امریکہ کے سب سے بڑے شہر کے میئر منتخب ہوئے۔
ہندوستانی نژاد ممدانی معروف فلم ساز میرا نائر اور کولمبیا یونیورسٹی کے پروفیسر محمود ممدانی کے بیٹے ہیں۔ وہ یوگنڈا کے کمپالا میں پیدا ہوئے اور پرورش پائی اور جب وہ سات سال کے تھے تو اپنے خاندان کے ساتھ نیویارک شہر چلے گئے۔ ممدانی حال ہی میں سنہ 2018 میں امریکی شہری بنے۔
