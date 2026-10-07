اقوام متحدہ کے سربراہ گوتریس کا پاکستان دورہ، 'کشمیر' سے متعلق سوال کا براہِ راست جواب دینے سے گریز کیا
انتونیو گوتریس نے تمام مسائل کو امن اور بات چیت کے ذریعے حل کیے جانے پر زور دیا۔
By ANI
Published : October 7, 2026 at 3:57 PM IST
اسلام آباد: اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس پاکستان کے تین روزہ سرکاری دورے پر ہیں۔ منگل کے روز ایک پاکستانی صحافی کی جانب سے کشمیر کا ذکر کیے جانے پر انہوں نے کوئی براہِ راست جواب نہیں دیا۔ جواب دینے کے بجائے، انہوں نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو درپیش 'جواز کے بحران' پر بات کی۔
گوتریس کا یہ تبصرہ پاکستان کے نائب وزیرِ اعظم اور وزیرِ خارجہ اسحاق ڈار کے ساتھ اُن کی مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران سامنے آیا، جہاں ایک پاکستانی صحافی نے اقوام متحدہ کی قیادت سے جموں و کشمیر سے متعلق سلامتی کونسل کی قراردادوں کے بارے میں سوال پوچھا تھا۔
سوال کا براہِ راست جواب دینے سے گریز کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے سربراہ نے کہا، "میرا ماننا ہے کہ تمام مسائل امن اور بات چیت کے ذریعے حل کیے جا سکتے ہیں، اور ہر طرح کی صورتحال میں میرا تعاون ہمیشہ دستیاب ہے۔"
انہوں نے مزید کہا، "سلامتی کونسل کا معاملہ بالکل واضح ہے، سلامتی کونسل آج کی دنیا کی نمائندگی نہیں کرتی۔ مثال کے طور پر، سلامتی کونسل میں تین یورپی ارکان موجود ہیں لیکن کوئی افریقی رکن نہیں ہے، میں یہاں مستقل ارکان کی بات کر رہا ہوں، جس کا مطلب ہے کہ سلامتی کونسل کو جواز اور افادیت کے بحران کا سامنا ہے۔"
اس کے بعد، اقوام متحدہ کے سربراہ نے سلامتی کونسل کے اندر کثیر الجہتی نظام کی پرزور وکالت کی اور ادارے کے کام کرنے کےطریقہ کار میں جامع اصلاحات کا مطالبہ کیا۔
انہوں نے کہا، "آج ہم ایسی صورتحال دیکھ رہے ہیں جہاں بڑی طاقتیں یعنی سلامتی کونسل کے مستقل ارکان خود تنازعات کا آغاز کر رہی ہیں اور بعض اوقات بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی بھی کرتی ہیں۔ اس سے ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے جہاں بہت سے ممالک یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بغیر کسی نتیجے یا سزا کے اپنی مرضی سے کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور ہم دنیا بھر میں ایسا ہوتا دیکھ رہے ہیں۔"
انہوں نے مزید کہا، "اور اس مسئلے کا حل صرف سلامتی کونسل میں اصلاحات لا کر اسے مزید باجواز بنانے اور ان ممالک کے اقدامات کے ذریعے ہی ممکن ہے جو عالمی سطح پر بڑی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں، انہیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ جب قانون کے اصولوں کی بات آتی ہے تو انہیں ان کے مکمل نفاذ کو یقینی بنانے کے لیے متحد ہونے کی ضرورت ہے۔"
وہیں، تنزانیہ کے شہر اروشا میں انٹر پارلیمنٹری یونین (آئی پی یو) کے 153ویں اجلاس کے دوران، راجیہ سبھا کے ڈپٹی چیئرمین ہری ونش نے بھارت کے 'حقِ جواب دہی' کا استعمال کیا۔ انہوں نے اسلام آباد کی جانب سے بے بنیاد پروپیگنڈا پھیلانے کی مسلسل عادت کو اجاگر کیا اور جموں و کشمیر سے متعلق غیر متعلقہ مسائل اٹھانے پر پاکستان کی سخت سفارتی سرزنش کی۔
کثیر الجہتی فورمز کے غلط استعمال کی پاکستان کی مایوسانہ کوششوں کو بے نقاب کرتے ہوئے راجیہ سبھا کے ڈپٹی چیئرمین ہری ونش نے کہا، "محترم چیئرپرسن، ہم ایک وفد کی جانب سے اس فورم کو سیاست کا اکھاڑہ بنانے اور ایسے غیر متعلقہ مسائل لانے کی کوششوں کی مذمت کرتے ہیں جو اس فورم یا اجلاس کے دائرہ کار سے باہر ہیں۔"
اسلام آباد کے مذموم بیانیے کا بھرپور جواب دیتے ہوئے انہوں نے مزید کہا، "یہ وفد اکثر پروپیگنڈا پھیلانے اور بھارت پر بے بنیاد الزامات عائد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جموں و کشمیر اور لداخ کے مرکز کے زیرِ انتظام علاقے بھارت کا اٹوٹ اور ناقابلِ علیحدگی حصہ رہے ہیں، اور ہمیشہ رہیں گے۔"
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