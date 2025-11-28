عمران خان کی بہن علیمہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع، بھائی سے ملاقات کی اجازت نہ ملنے پر توہین عدالت کی درخواست دائر
اس سے قبل علیمہ سمیت عمران کی بہنوں نے بھی سابق وزیراعظم سے ملاقات سے روکنے پر کئی بار راولپنڈی جیل کے باہر احتجاج کیا۔
By PTI
Published : November 28, 2025 at 5:15 PM IST
اسلام آباد: پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان کی بہن علیمہ خان نے جمعے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اڈیالہ جیل کے سپرنٹنڈنٹ اور دیگر اہلکاروں کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کردی۔ علیمہ نے الزام لگایا کہ انہیں اپنے بھائی سے ملنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ درخواست وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا سہیل آفریدی اور پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے دیگر رہنماؤں کی موجودگی میں دائر کی گئی۔
ہائی کورٹ کے احکامات کو نظر انداز کیا جا رہا ہے
درخواست میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 24 مارچ کے حکم نامے کا حوالہ دیا گیا ہے، جس نے 73 سالہ عمران خان کو ہفتے میں دو بار (منگل اور جمعرات) ملنے کا حق بحال کر دیا تھا۔ عمران اگست 2023 سے راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں بند ہیں، درخواست میں علیمہ خان نے عدالتی احکامات کو جان بوجھ کر نہ ماننے اور خاص طور پر عمران سے ملاقات سے روکنے پر جیل حکام کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی استدعا کی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ عدالت کی واضح ہدایات کے باوجود جیل انتظامیہ نے منگل اور جمعرات کو ملاقاتوں کی اجازت نہیں دی۔
درخواست میں کیا کہا گیا ہے؟
درخواست میں کہا گیا کہ علیمہ کو قید کے دوران اپنے بھائی کی خیریت، قانونی حقوق اور انسانی سلوک کے بارے میں گہری تشویش تھی۔ درخواست میں اڈیالہ جیل کے سپرنٹنڈنٹ عبدالغفور انجم، صدر بارونی تھانے کے ایس ایچ او راجہ اعزاز عظیم، وفاقی سیکرٹری داخلہ کیپٹن (ر) محمد خرم آغا اور سیکرٹری داخلہ پنجاب نورالامین کو نامزد کیا گیا ہے۔
علیمہ اور آفریدی طویل دھرنے کا حصہ تھے
علیمہ اور آفریدی دونوں 16 گھنٹے طویل دھرنے کا حصہ تھے، جو جمعرات کو شروع ہوا اور جمعہ کی صبح ختم ہوا، جب انہیں خان سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ دریں اثنا اسلام آباد کے چیف جسٹس سے ملاقات میں ناکامی کے بعد، آفریدی نے کہا کہ ان کی پارٹی پارلیمنٹ کا اجلاس نہیں ہونے دے گی۔ دنیا نیوز ٹی وی کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ 'ہمیں چیف جسٹس کی جانب سے پیغام ملا ہے کہ میں آپ سے نہیں مل سکتا، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ آج نہ تو قومی اسمبلی اور نہ ہی سینیٹ کے اجلاس ہونے دیں گے'۔
عمران خان کی مسلسل قید کے خلاف نعرے
مقامی میڈیا نے پی ٹی آئی کے قانون سازوں کو سینیٹ میں عمران خان کی مسلسل قید کے خلاف نعرے لگاتے ہوئے دکھایا۔ آفریدی نے یہ بھی کہا کہ وہ اگلے منگل کو ہائی کورٹ اور اڈیالہ جیل کے باہر جمع ہوں گے۔ سابق وزیر اعظم کی بگڑتی ہوئی صحت کے بارے میں افواہیں تھیں، لیکن حکام نے ان خدشات کو مسترد کر دیا، وزیر مملکت برائے داخلہ امور طلال چوہدری نے جمعرات کو پارلیمنٹ کو بتایا کہ خان ٹھیک ہیں اور "ذاتی شیف کی طرح سہولیات سے لطف اندوز ہو رہے ہیں جو کسی دوسرے قیدی کو نہیں ملتی"۔