عمران خان کے بیٹے کا درد چھلک گیا، خاندان کے پاس زندگی کا کوئی ثبوت باقی نہیں، اقوام متحدہ نے بھی کیا تبصرہ
سابق وزیراعظم عمران خان کے چھوٹے بیٹے قاسم خان نے کہا کہ خاندان کے پاس والد کی زندگی کے ثبوت نہیں ہیں۔
Published : November 28, 2025 at 3:02 PM IST
نیویارک: اقوام متحدہ کے نائب ترجمان نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ عالمی ادارے نے پاکستانی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ عمران خان کی گرفتاری اور جاری قانونی کارروائی کے بعد ان کے انسانی حقوق اور مناسب عمل کے حقوق کا احترام یقینی بنائیں۔ اقوام متحدہ نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ایسے سیاسی طور پر حساس معاملات میں، قانون کے تحت منصفانہ سلوک اور طریقہ کار میں انصاف ضروری ہے۔
اے این آئی کو جواب دیتے ہوئے، اقوام متحدہ کے نائب ترجمان فرحان حق نے کہا، "ہم نے ان کے انسانی حقوق اور مناسب عمل کے حقوق کا احترام کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔" یہ بیان اقوام متحدہ کی قیادت کی جانب سے پاکستان کے کچھ حصوں میں بڑھتی ہوئی بدامنی کے باوجود قانون کی حکمرانی، منصفانہ ٹرائل کے حق، اور پرامن اجتماع کی اجازت دینے کی پہلے کی اپیلوں کی بازگشت ہے۔
My father has been under arrest for 845 days. For the past six weeks, he has been kept in solitary confinement in a death cell with zero transparency. His sisters have been denied every visit, even with clear court orders allowing access. There have been no phone calls, no… pic.twitter.com/VZm26zM4OF— Kasim Khan (@Kasim_Khan_1999) November 27, 2025
عمران خان کو 2022 میں وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹائے جانے کے بعد سے متعدد الزامات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ان کی قانونی ٹیم اور حامیوں کا الزام ہے کہ بہت سے اقدامات سیاسی طور پر محرک ہیں، اور بین الاقوامی حقوق کے اداروں بشمول اقوام متحدہ سے وابستہ افراد نے حکام پر من مانی حراست اور منصفانہ ٹرائل کے حق سے انکار جیسے خلاف ورزیوں کا الزام لگایا ہے۔
اس طرح اقوام متحدہ کا بیان پاکستانی اداروں سے اپیل کرتا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ انصاف نہ صرف دیا جائے بلکہ ملکی اور بین الاقوامی انسانی حقوق کے اصولوں کے مطابق بھی پیش کیا جائے۔
قابل ذکر بات یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے چھوٹے بیٹے قاسم خان نے ایکس پر لکھا کہ حکومت نے خاندان تک تمام رسائی منقطع کر دی ہے اور ان کے والد کو مکمل طور پر الگ تھلگ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خاندان کے پاس والد کے زندہ رہنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور خبردار کیا کہ سابق وزیر اعظم کے ساتھ جو بھی ہوا اس کے ذمہ دار حکام ہوں گے۔