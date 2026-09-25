پاکستان: اڈیالہ جیل کی طرف مارچ سے گریز کریں، پاکستانی حکام کو میرے والد پر 'ممکنہ حملے' کا موقع نہ دیں، عمران خان کے بیٹے قاسم کی اپیل
عمران خان کی رہائی کے مطالبے کے لیے 27 ستمبر کو 'PTI' کے احتجاج سے قبل عمران کے بیٹے قاسم نے خبردار کیا ہے۔
By ANI
Published : September 25, 2026 at 2:43 PM IST
اسلام آباد، پاکستان: سابق پاکستانی وزیرِ اعظم عمران خان کے بیٹے، قاسم خان نے جمعہ کے روز اپنے حامیوں کو خبردار کیا کہ وہ 27 ستمبر کو طے شدہ 'پاکستان تحریکِ انصاف' (پی ٹی آئی) کے احتجاج کے دوران اڈیالہ جیل کی طرف مارچ نہ کریں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ پاکستانی حکام اس اجتماع کو جیل پر "انتقامی" حملے کے بہانے کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں، جس سے ان کے والد کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔
یہ انتباہ پی ٹی آئی کی جانب سے عمران خان کی رہائی کے مطالبے کے لیے 27 ستمبر کو مجوزہ احتجاج اور مارچ سے قبل سامنے آیا ہے۔ سابق وزیرِ اعظم اگست 2023 سے متعدد مقدمات میں سزا پانے کے بعد جیل میں ہیں۔
سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ایکس' پر ایک پوسٹ میں قاسم خان نے کہا کہ انہیں عوام سے اپیل کرنے کا کہا گیا ہے کہ وہ اڈیالہ جیل کے قریب مارچ یا احتجاج کرنے کی کوشش نہ کریں۔
قاسم نے اپنی پوسٹ میں لکھا، "مجھے کہا گیا ہے کہ میں عوام کو بتاؤں کہ وہ 27 تاریخ کو اڈیالہ جیل کے قریب مارچ یا احتجاج کرنے کی کوشش نہ کریں۔ مجھے ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ 'اسٹیبلشمنٹ' کی جانب سے اسے جیل (جہاں میرے والد قید ہیں) پر 'انتقامی' حملے کے بہانے کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، جس سے ان کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ براہِ کرم احتجاج کے دوران میرے والد سے متعلق کسی بھی 'واقعے' کے لیے انہیں کوئی جواز فراہم نہ کریں۔"
ان کا یہ انتباہ پی ٹی آئی کے احتجاج کے پیشِ نظر پنجاب بھر میں سخت حفاظتی انتظامات کے دوران سامنے آیا ہے۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کی حکومت نے 23 ستمبر سے پانچ اکتوبر تک پورے صوبے میں امتناعی احکامات نافذ کر دیے ہیں، جس کے تحت عوامی مقامات اور سڑکوں پر پانچ یا اس سے زائد افراد کے اکٹھے ہونے پر پابندی عائد ہے۔ حکام نے راولپنڈی، اٹک، جہلم اور میانوالی میں پاکستان رینجرز کی تعیناتی کی درخواست بھی کی ہے۔
ان پابندیوں کی وجہ سکیورٹی خدشات کو قرار دیا گیا ہے۔ صوبائی نوٹیفکیشن میں عسکریت پسند اور دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ ساتھ دشمن انٹیلی جنس ایجنسیوں کی جانب سے عوامی امن و امان اور سیکیورٹی کو لاحق "سنگین اور فوری خطرات" کا ذکر کیا گیا ہے۔ طے شدہ احتجاج کے ساتھ ساتھ، عمران خان کی تین بہنوں کی حراست بھی ایک اہم پیش رفت بن گئی ہے۔ گزشتہ ہفتے علیمہ خان کو حراست میں لیا گیا تھا، جس کے بعد عظمیٰ خان اور نورین نیازی کو 'پنجاب مینٹیننس آف پبلک آرڈر آرڈیننس' کے تحت 30 دن کے لیے حراست میں لے لیا گیا۔
جمعرات کو لاہور ہائی کورٹ نے عظمیٰ اور نورین کے خلاف حراستی احکامات پر فوری طور پر حکم امتناعی جاری کرنے سے انکار کر دیا۔ تاہم، عدالت نے متعلقہ فریقین کو نوٹس جاری کیے اور درخواست پر مزید کارروائی سے قبل ان سے جواب طلب کیا۔
یہ گرفتاریاں 27 ستمبر کو ہونے والے احتجاج سے قبل تنازع کا ایک اور باعث بن گئی ہیں۔ پاکستانی اخبار 'ڈان' کے مطابق، عظمیٰ اور نورین کی نمائندگی کرنے والے وکلاء نے لاہور ہائی کورٹ میں دلائل دیے کہ دونوں خواتین "غیر سیاسی" ہیں اور انہیں کسی ٹھوس قانونی بنیاد کے بغیر حراست میں لیا گیا ہے۔ اس کے باوجود، عدالت نے حکم امتناعی کی درخواست پر فیصلہ کرنے سے قبل حکام کے جواب کا انتظار کرنے کا فیصلہ کیا۔
قاسم خان نے اس سے قبل اپنی پھوپھیوں اور دیگر رشتہ داروں کی گرفتاری پر تنقید کی تھی اور ان واقعات کی جانب عالمی توجہ مبذول کرانے کی اپیل کی تھی۔ 'ایکس' پر ایک پوسٹ میں انہوں نے کہا، "یہ شرمناک ہے۔ اب میری پھوپھیوں ڈاکٹر عظمیٰ اور نورین کو، میرے کزنز شیر شاہ اور شہرز کے ساتھ اغوا کر لیا گیا ہے۔ وہ میری پھوپھیوں اور کزنز کے گھروں میں گھس آئے اور بغیر کوئی وجہ بتائے انہیں زبردستی گاڑیوں میں لے گئے۔ گرفتاری کی کوئی وجہ بیان نہیں کی گئی۔"
پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ احتیاطی حراست اور پابندیاں عوامی امن و امان اور سیکیورٹی سے متعلق خدشات کے پیش نظر عائد کی گئی ہیں۔ پنجاب حکومت کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفکیشن میں خاص طور پر دہشت گرد تنظیموں کی جانب سے خطرات اور دیگر سیکیورٹی خدشات کو صوبے بھر میں پابندیاں عائد کرنے کی وجوہات کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔
ایسا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ 27 ستمبر کو ہونے والا پی ٹی آئی کا احتجاج عمران خان کی مسلسل قید کے گرد سیاسی اور سیکیورٹی دباؤ میں مزید شدت لائے گا، کیونکہ حکام مجوزہ احتجاج سے منسلک علاقوں میں پابندیاں سخت کر رہے ہیں اور اضافی سیکیورٹی فورسز تعینات کر رہے ہیں۔
یہ بھی پڑھیں: