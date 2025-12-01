ETV Bharat / international

عمران خان کی پارٹی کے رہنما اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر احتجاج کریں گے (Image : ANI)
پشاور: پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کی پارٹی کے تمام قانون ساز منگل کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر ایک زبردست احتجاج کریں گے، اور اپنے رہنما کی اڈیالہ جیل سے رہائی کا مطالبہ کریں گے، پارٹی کے ایک اعلیٰ رہنما نے اتوار کو یہ جانکاری دی۔

پاکستان کے صوبہ خیبرپختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے اعلان کیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر احتجاج کے بعد، پارٹی رہنما عمران سے ملاقات کے لیے راولپنڈی کی ایک ہائی سیکیورٹی جیل جائیں گے۔ عمران خان کئی مقدمات کے سلسلے میں 2023 سے اڈیالہ جیل میں بند ہیں۔

وزیر اعلی کے دفتر میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے آفریدی نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے بانی عمران 4 نومبر سے "مکمل تنہائی" میں ہیں اور کسی کو ان سے ملنے کی اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ منگل کے روز تمام ارکان پارلیمنٹ سب سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں گے اور عدالت کے چیف جسٹس کے سامنے شدید احتجاج کریں گے، کیونکہ وزیر اعلیٰ کو عمران خان کے حکم کے باوجود ان سے ملنے نہیں دیا گیا۔

آفریدی نے کہا کہ یہ واضح توہین عدالت ہے، ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں احتجاج کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے بعد پارٹی ارکان اسمبلی عمران سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل جائیں گے۔

