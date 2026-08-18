سابق صدر علوی نے عمران خان کی میڈیکل رپورٹ اور صحت پر تشویش کا کیا اظہار
وہ خان کی بے چینی، تناؤ کی سطح، تیز دل کی دھڑکن اور ہائی بلڈ پریشر کے بارے میں سب سے زیادہ فکرمند ہیں: علوی
Published : August 18, 2026 at 11:13 AM IST
اسلام آباد: پاکستان کے سابق صدر عارف علوی نے منگل کے روز دعویٰ کیا ہے کہ جیل میں بند پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کی صحت بگڑ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی میڈیکل رپورٹس تشویشناک ہیں اور انہوں نے عمران خان کی گھبراہٹ، دل کی دھڑکن بڑھنے اور ہائی بلڈ پریشر (بلند فشارِ خون) پر تشویش کا اظہار کیا۔
ایکس (سابقہ ٹوئٹر) پر ایک پوسٹ میں علوی نے کہا، 'عمران خان کی میڈیکل رپورٹس تشویشناک ہیں۔ میں نے کئی ماہرین کے ساتھ ان رپورٹس کا جائزہ لیا ہے اور میں یہ بات آسان زبان میں لکھ رہا ہوں تاکہ ہر پاکستانی ٹھیک سے سمجھ سکے کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے۔'
علوی نے کہا کہ انہیں سب سے زیادہ تشویش خان کی 'بے چینی اور ذہنی تناؤ کی سطح'، 'دل کی دھڑکن تیز ہونے' اور 'ہائی بلڈ پریشر' کو لے کر ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ رپورٹ میں نیند نہ آنے کا ذکر نہیں ہے، لیکن انہیں دی جانے والی دواؤں سے اس کے اشارے ملتے ہیں۔
عمران خان کی طبی رپورٹس تشویشناک ہیں۔ میں نے کئی ماہرین سے مل کر ان کا جائزہ لیا ہے، اور یہ سادہ الفاظ میں لکھ رہا ہوں تاکہ ہر پاکستانی سمجھ سکے کہ اصل صورتحال کیا ہے۔— Dr. Arif Alvi (@ArifAlvi) August 17, 2026
ترتیب کے لحاظ سے جو چیز مجھے سب سے زیادہ پریشان کر رہی ہے وہ ہے ان کی ذہنی دباؤ اور اضطراب کی کیفیت ہے، دل کی… pic.twitter.com/IoDwXiKkYw
ذہنی تناؤ کبھی عمران خان کی کمزوری نہیں رہا
انہوں نے کہا، 'میں عمران خان کو 35 سے زیادہ سالوں سے جانتا ہوں۔ ذہنی تناؤ (اسٹریس) کبھی ان کی کمزوری نہیں رہا۔ اب تناؤ کا عروج پر ہونا یہ بتاتا ہے کہ تین سال کی جیل اور مکمل طور پر تنہائی کا ان پر کیا اثر ہوا ہے۔' علوی نے خان کے تناؤ کی وجہ پاکستان کے حالات، ان کے ساتھیوں کی گرفتاری، انہیں ملنے والی سزاؤں اور ان پر قاتلانہ حملے، نیز خان کی تنہائی اور اخبارات، کتابوں اور بیرونی دنیا کی معلومات تک رسائی نہ ہونے کو قرار دیا۔ انہوں نے خان کے ہارٹ ریٹ (دل کی دھڑکن کی رفتار) کے بارے میں بھی تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ ان کا ہارٹ ریٹ بڑھ کر 54 بیٹس پر منٹ (bpm) ہو گیا ہے، جب کہ عام طور پر آرام کی حالت میں ان کا ہارٹ ریٹ اس سے کم رہتا تھا۔
" imran khan's medical reports are alarming": former pakistan president arif alvi raises health concerns— ANI Digital (@ani_digital) August 18, 2026
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عمران خان کو ہولٹر مانیٹر کی ضرورت
علوی نے کہا، 'ان کی ہارٹ ریٹ 54 بیٹس پر منٹ (bpm) ہے۔ ڈاکٹر اسے 'نارمل' کہیں گے لیکن ان کے لیے یہ نارمل نہیں ہے۔' انہوں نے یہ بھی بتایا کہ خان کو دل کی دھڑکن تیز محسوس ہونے کی بھی شکایت تھی۔ علوی نے کہا کہ خان کو 'فوری طور پر 24 گھنٹے والے ہولٹر مانیٹر (Holter Monitor) کی ضرورت ہے' اور ان کے بلڈ پریشر کی روزانہ صحیح طریقے سے نگرانی کرنے کا مطالبہ کیا۔
فوری توجہ نہیں دی گئی، تو ہو سکتا ہے بڑا نقصان
انہوں نے کئی میڈیکل ٹیسٹ کی بھی سفارش کی، جن میں اسٹریس ٹیسٹ، ایکو کارڈیوگرام، کارڈیک ایم آر آئی، کارڈیک آرٹری کیلشیم اسکین اور کارڈیک سی ٹی اینجیوگرام شامل ہیں، ساتھ ہی ضرورت پڑنے پر دوسرے ٹیسٹ بھی کروانے کو کہا۔ علوی نے کہا، 'میں بہت فکر مند ہوں۔ اکیلے رہنے کی وجہ سے ان کے جسم پر برا اثر پڑ رہا ہے۔ اگر اس پر فوری توجہ نہیں دی گئی، تو نقصان ایسا ہو سکتا ہے جسے ٹھیک نہ کیا جا سکے اور آگے مزید مشکلات آ سکتی ہیں۔'
ملک کو عمران خان کی پہلے سے کہیں زیادہ ضرورت
خان کو اسپتال منتقل کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے علوی نے کہا، 'عمران خان کو اب یقینی طور پر ڈاکٹروں کے ایک آزاد پینل کی زیرِ نگرانی اسپتال لے جانے کی ضرورت ہے۔' انہوں نے مزید کہا، 'نہ تو ان کے خاندان کو اور نہ ہی پاکستان کے عوام کو حکومت کی طرف سے مقرر کردہ ڈاکٹروں پر بھروسہ ہے۔' علوی نے کہا، 'اگلے تین مہینے یہ طے کریں گے کہ ان کی حالت سدھرے گی یا ہمیشہ کے لیے ویسی ہی بنی رہے گی۔' انہوں نے آگے کہا، 'ہم سب فکر مند ہیں۔ ملک کو ان کی پہلے سے کہیں زیادہ ضرورت ہے۔'
سابق وزیر اعظم عمران خان ابھی بھی جیل میں ہیں، جب کہ ان کے بیٹوں، سلیمان خان اور قاسم خان نے اپنے والد کی خاندان، وکلاء اور ڈاکٹروں تک رسائی کو لے کر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے اس مہینے کے شروع میں سی این این (CNN) کو بتایا، 'ہمارے پاس کوئی تازہ معلومات نہیں ہیں کیونکہ گزشتہ سات مہینوں سے ان کے خاندان، ڈاکٹروں اور وکلاء کو ان سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔'
'پاکستان تحریکِ انصاف' کا ملک گیر احتجاج
یہ بیانات ایک ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب پورے پاکستان میں خان کی سیاسی جماعت 'پاکستان تحریکِ انصاف' (PTI) کے حامی ملک گیر احتجاج کر رہے ہیں اور پارٹی کے بانی اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کی فوری رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ خان، جو 2018 سے 2022 میں پارلیمنٹ میں تحریکِ عدم اعتماد کے ذریعے ہٹائے جانے تک وزیر اعظم رہے، 2023 سے جیل میں ہیں۔ انہیں بدعنوانی (کرپشن) کے الزامات اور سرکاری خفیہ معلومات افشا کرنے جیسے کئی معاملات میں مجرم ٹھہرایا گیا ہے۔
خان کے خلاف مقدمات سیاسی مقاصد کے تحت درج
خان اور ان کے سیاسی رفقاء کا مسلسل یہ کہنا رہا ہے کہ ان کے خلاف قانونی کارروائی سیاسی وجوہات کی بنا پر کی جا رہی ہے تاکہ ان کی سیاسی واپسی کو روکا جا سکے۔ عہدے سے ہٹائے جانے کے بعد خان نے ملک بھر میں ریلیاں نکالیں اور الزام لگایا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت نے پاکستان کی فوج اور واشنگٹن کے ساتھ مل کر انہیں ہٹانے کی سازش کی تھی۔
اس کے بعد پاکستانی حکومت نے پی ٹی آئی کے رہنماؤں اور حامیوں کے خلاف سخت کارروائی کی اور پارٹی کو 2024 کے عام انتخابات میں حصہ لینے سے روک دیا۔ خان کے حامیوں نے بار بار الزام لگایا ہے کہ ان کے خلاف مقدمات سیاسی مقاصد کے تحت درج کیے گئے ہیں اور ان کا مقصد ان کی سیاسی واپسی کو روکنا ہے۔