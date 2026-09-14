آئی ایم ایف کی ٹیم 7 ارب ڈالر کے پروگرام کے اگلے جائزے کے لیے اس ماہ کے آخر میں پاکستان کا دورہ کرے گی
وفد ملکی معیشت کا تفصیلی جائزہ بھی لے گا، جس میں ترقی کے امکانات، مالیاتی اور مالیاتی پالیسیاں، اور بیرونی مالیات اور خطرات شامل ہیں۔
Published : September 14, 2026 at 8:53 PM IST
کراچی: حکام کا کہنا ہے کہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ (آئی ایم ایف) کا ایک مشن ستمبر کے آخر میں پاکستان کا دورہ کرے گا۔ یہ دورہ اس کے 7 بلین ڈالر کے بیل آؤٹ پروگرام کے چوتھے جائزے کے لیے ہوگا۔ آئی ایم ایف کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ستمبر 2024 میں 37 ماہ کی توسیعی فنڈ سہولت (ای ایف ایف) کی منظوری دی، اور پاکستان اس مدت سے نصف سے زیادہ گزر چکا ہے۔
آئی ایم ایف کی ٹیم بیل آؤٹ پروگرام کی اگلی قسط کے اجراء اور ایک الگ موسمیاتی لچک کی سہولت (سی آر ایف) کے حوالے سے مزید جائزہ لے گی۔
وفد ملکی معیشت کا تفصیلی جائزہ بھی لے گا، جس میں ترقی کے امکانات، مالیاتی اور مالیاتی پالیسیاں، اور بیرونی مالیات اور خطرات شامل ہیں۔ وزارت خزانہ کے ایک ذریعے کے مطابق، وہ پالیسی میں تبدیلی کی سفارش بھی کر سکتے ہیں۔
آئی ایم ایف کے رہائشی نمائندے ماہر بنیسی نے بھی تصدیق کی کہ وفد اقتصادی پیش رفت، پروگرام کے وعدوں کے خلاف کارکردگی اور اہداف کی جانب پیش رفت کا جائزہ لے گا۔
بنیسی نے کہا کہ آئی ایم ایف نے مئی میں پاکستان کے مرکزی پروگرام کا تیسرا جائزہ مکمل کیا، جس کے بعد اس نے کلائمیٹ فوکسڈ لچک اور پائیداری کی سہولت کے تحت تقریباً 1.1 بلین ڈالر اور 220 ملین ڈالر جاری کیے۔ ان دونوں میکانزم کے تحت مجموعی طور پر 4.8 بلین ڈالر جاری کیے گئے ہیں۔
اس سہولت نے پاکستان کی معیشت کو مستحکم کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے، خاص طور پر جب ایران اور امریکہ کے درمیان تنازعہ کی وجہ سے دنیا بھر میں اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اور ملک کی اقتصادی صورت حال کو خطرات بڑھ گئے۔
اس سہولت میں توسیع کرتے ہوئے، آئی ایم ایف نے پاکستان سے کہا کہ وہ اپنی آمدنی میں اضافہ کرے، اپنے زرمبادلہ کے ذخائر کو مضبوط کرے، خسارے میں جانے والی سرکاری کمپنیوں اور توانائی کے شعبے میں اصلاحات کرے، اور سخت مالیاتی اور مالیاتی پالیسیاں برقرار رکھے۔