بین الاقوامی مالیاتی فنڈ نے پاکستان کے لیے ایک اعشاریہ دو بلین ڈالر قرض کی منظوری دے دی
ایکسپریس ٹریبیون اخبار نے رپورٹ کیا ہے کہ رقم اگلے ہفتے کے اوائل میں جاری کر دی جائے گی۔
Published : May 9, 2026 at 10:44 AM IST
اسلام آباد: بین الاقوامی مالیاتی فنڈ (آئی ایم ایف) نے جمعہ کو پاکستان کے لیے دو الگ الگ جاری مالیاتی پیکجز کے تحت 1.2 بلین امریکی ڈالر کی منظوری دے دی۔ آئی ایم ایف نے ستمبر 2024 میں توسیعی فنڈ سہولت (Extended Fund Facility-EFF) کے تحت 37 ماہ کی مدت میں سات بلین امریکی ڈالر فراہم کرنے پر اتفاق کیا جبکہ اس نے آر ایس ایف (Resilience and Sustainability Facility-RSF) کے تحت 1.4 بلین امریکی ڈالر فراہم کرنے کا فیصلہ کیا۔
آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ نے پاکستان کو ای ایف ایف کے تحت تقریباً ایک بلین امریکی ڈالر اور آر ایس ایف کے تحت تقریباً 210 ملین ڈالر فراہم کرنے پر اتفاق کیا۔ پاکستان کو اب تک بین الاقوامی مالیاتی فنڈ سے 4.5 بلین امریکی ڈالر کا قرضہ ملا ہے جس کے دو قرضوں کے پیکجوں کی کل رقم 8.4 بلین امریکی ڈالر ہے۔ ایکسپریس ٹریبیون اخبار نے رپورٹ کیا ہے کہ یہ رقم اگلے ہفتے کے اوائل میں جاری کر دی جائے گی، جس سے مرکزی بینک کے ذخائر 17 بلین امریکی ڈالر سے زیادہ ہو جائیں گے۔
آئی ایم ایف کی منظوری شہباز شریف حکومت کی جانب سے مالیاتی پالیسی اور مالیاتی اہداف کے مقابلے میں بہتر کارکردگی دکھانے کے بعد ملی، لیکن رواں مالی سال کی دوسری ششماہی کے دوران اس راستے کے بارے میں مختلف آراء سامنے آئیں۔
آئی ایم ایف مشن نے جولائی تا دسمبر 2025 کی مدت کے لیے پاکستان کی معیشت کی کارکردگی کا جائزہ لیا تھا، جس میں سات بلین امریکی ڈالر کے بیل آؤٹ پیکج کے تیسرے جائزے کا احاطہ کیا گیا تھا۔
پاکستان نے دسمبر 2025 کے آخر تک تمام مقداری کارکردگی کے معیار کو پورا کیا اور خالص بین الاقوامی ذخائر کے معاملے میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور حکومت کے بنیادی توازن کے ہدف کو آرام سے پورا کیا۔
حکومت نے دسمبر 2025 کے آخر میں آٹھ میں سے چھ اشارے والے اہداف کو بھی پورا کیا، لیکن فیڈرل بورڈ آف ریونیو سب سے کمزور کڑی رہا۔ تاہم، حکومت نے آئی ایم ایف کو یقین دلایا کہ وہ مالی سال کے اختتام تک شارٹ فال کو کم کرنے کے لیے ریونیو ایڈمنسٹریشن اصلاحات کو نافذ کرنے پر توجہ مرکوز رکھے گی۔
آئی ایم ایف کے ہدف پر ریونیو شارٹ فال کے اثرات کو پورا کرنے کے لیے حکومت نے پیٹرولیم ٹیکس کی شرح میں اضافہ کر دیا ہے۔
حکومت نے ڈھانچہ جاتی اصلاحات پر بھی کچھ پیش رفت کی اور وقت پر گورننس، سماجی مدد، گیس کے شعبے کی پائیداری، اور خصوصی ٹیکنالوجی زون کے شعبوں میں چار ساختی معیارات کو پورا کیا۔
وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے آئی ایم ایف کو یقین دلایا کہ، حکومت، پاکستان کو طویل مدتی پائیدار اور جامع ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے مضبوط اور دانشمندانہ میکرو اکنامک پالیسیوں اور ساختی اور ادارہ جاتی اصلاحات کو جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ اس میں مشرق وسطیٰ جنگ کے اثرات سمیت دیگر جھٹکے برداشت کرنے کا بھی ذکر ہے۔
پاکستان نے اب آئی ایم ایف کو یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ مشرق وسطیٰ جنگ کے آغاز سے پہلے طے شدہ مالیاتی راستے کو ترک نہیں کرے گا اور 3.4 ٹریلین روپے کے بنیادی بجٹ کے اضافی ہدف کو پورا کرے گا۔
رپورٹ کے مطابق، نیا بجٹ آئی ایم ایف کی مشاورت سے بنایا جائے گا تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ یہ مالی لحاظ سے سخت بجٹ ہو۔
