ٹرمپ کی دھمکی بے اثر، ظہران ممدانی نیویارک سٹی میئر کی دوڑ میں آگے
ٹرمپ نے ووٹروں کو خبردار کیا کہ اگر ہندوستانی نژاد امریکی ممدانی میئر بن گئے تو نیویارک شہر کا "وجود" خطرے میں پڑ جائے گا۔
Published : November 4, 2025 at 4:41 PM IST
نیویارک: ہندوستانی نژاد امریکی نیو یارک سٹی کے میئر کے امیدوار ظہران ممدانی کا کہنا ہے کہ، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ان کی مہم سے خطرہ ہے، جیسا کہ امریکی صدر نے ووٹرز کو خبردار کیا کہ اگر ڈیموکریٹک امیدوار جیت گئے تو شہر کا "وجود" خطرے میں پڑ جائے گا۔
ممدانی نیویارک شہر کے میئر کے انتخاب کی دوڑ میں سب سے آگے ہیں اور انہوں نے نیویارک کے عوام کے لیے "اخراجات کو کم کرنے اور زندگی کو آسان بنانے" کا وعدہ کیا ہے۔ ممدانی کا کہنا ہے کہ نیویارک بہت مہنگا ہوتا جا رہا ہے۔
( @realDonaldTrump - Truth Social Post )— Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) November 4, 2025
( Donald J. Trump - Nov 03, 2025, 5:16 PM ET )
If Communist Candidate Zohran Mamdani wins the Election for Mayor of New York City, it is highly unlikely that I will be contributing Federal Funds, other than the v… pic.twitter.com/6pzdBkaJgk
ممدانی نے پیر کو انتخابات کے موقع پر سی این این کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا، آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ہماری انتخابی مہم سے خطرہ ہے، انھوں نے دھمکی دی ہے کیونکہ، ان کی مہم کی طرح، ہم نے محنت کش طبقے کے نیو یارکرز کی زندگیوں میں بحران کی نشاندہی کی ہے۔
نیو یارک سٹی کے میئر کے امیدوار نے مزید کہا، لیکن اس کے برعکس، ہم درحقیقت اس پر عمل کرنے جا رہے ہیں۔ اور یہ ایک تضاد ہے جسے وہ (ٹرمپ) برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ جب وہ (ٹرمپ) وائٹ ہاؤس کے بال روم کی تزئین و آرائش کے لیے 300 ملین ڈالر خرچ کر رہے ہیں، وہی رقم نیویارک کے 100,000 لوگوں کو SNAP کے فوائد فراہم کر سکتی ہے۔
UNTIL IT’S DONE, Ep. 5: Vito Marcantonio— Zohran Kwame Mamdani (@ZohranKMamdani) November 4, 2025
There are many who dismiss our vision for New York as impossible. To them, I say we need look only to our past for proof of how we can shape the future.
Tomorrow is Election Day. And this is the final Until It's Done of our campaign. pic.twitter.com/07F6K1gy7b
انہوں نے حکومت کے جاری شٹ ڈاؤن سے متاثر امریکی فوڈ امدادی پروگرام کا حوالہ دیا۔ نیویارک شہر کے میئر کے انتخاب کے آخری مراحل میں داخل ہوتے ہی، نیویارک کے لوگ منگل کو الیکشن کے دن پولنگ مراکز کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اسی دوران ٹرمپ نے ووٹروں کو خبردار کیا کہ اگر ممدانی جیت گئے تو شہر ایک "مکمل معاشی اور سماجی تباہی" کی طرف چلا جائے گا اور کوئی بچ نہیں سکے گا۔
ٹرمپ نے سرکاری طور پر نیو یارک اسٹیٹ کے سابق گورنر اینڈریو کوومو کی شہر کے اعلیٰ عہدے کے لیے توثیق کی ہے۔ ٹرمپ نے کہا، "اگر کمیونسٹ امیدوار ظہران ممدانی نیویارک شہر کے میئر کے لیے انتخاب جیت جاتے ہیں، تو اس بات کا بہت زیادہ امکان نہیں ہے کہ میں اپنے پیارے پہلے گھر کے لیے، کم از کم مطلوبہ حد سے زیادہ وفاقی فنڈز میں حصہ دوں گا، کیونکہ ایک کمیونسٹ اقتدار میں ہونے کے بعد، اس عظیم شہر کے کامیاب ہونے یا زندہ رہنے کا کوئی امکان نہیں ہے!"
امریکی صدر نے مزید کہا کہ، "ایک کمیونسٹ کا اقتدار میں آنا حالات کو مزید خراب کر سکتا ہے، اور بطور صدر، میں ایک کے بعد ایک چیز پر اچھا پیسہ ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ ملک چلانا میری ذمہ داری ہے، اور میں پختہ یقین رکھتا ہوں کہ اگر ممدانی جیت گئے تو نیویارک شہر مکمل معاشی اور سماجی تباہی کی جانب چلا جائے گا۔"
وہیں، ممدانی نے کہا کہ ٹرمپ کوشش کر رہے ہیں کہ ملک بھر میں امریکیوں کے لیے اشیائے خوردونوش کا حصول مشکل ہو جائے۔
ممدانی نے کہا، "اور ہم جس رقم کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ نیویارک سٹی پر واجب الادا رقم ہے۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کریں کہ کس شہر یا ریاست کو کتنی رقم ملتی ہے۔ یہ وہ رقم ہے جو نیویارک والوں کو ملنی چاہیے، اور یہ وہ رقم ہے جس کے لیے ہم لڑیں گے۔"
نیو یارک اسٹیٹ کے سابق گورنر کی باضابطہ توثیق کرتے ہوئے، ٹرمپ نے کہا، "چاہے آپ ذاتی طور پر اینڈریو کوومو کو پسند کریں یا نہ کریں، آپ کے پاس واقعی کوئی چارہ نہیں ہے۔ آپ کو انہیں ووٹ دینا ہوگا، اور امید ہے کہ وہ بہت اچھا کام کریں گے۔ وہ اس قابل ہیں، ممدانی نہیں!"
یوگنڈا میں پیدا ہوئے اور نیو یارک شہر میں پرورش پانے والے 34 سالہ ہندوستانی نژاد امریکی، ممدانی نیویارک اسٹیٹ اسمبلی کے رکن اور ڈیموکریٹک سوشلسٹ ہیں جو میئر کے لیے انتخاب لڑ رہے ہیں۔
ڈیموکریٹک امیدوار کا مقابلہ آزاد امیدوار کے طور پر انتخاب لڑنے والے کوومو اور ریپبلکن امیدوار کرٹس سلیوا سے ہے۔ ممدانی پر تنقید کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ ان کے اصولوں کو ایک ہزار سال سے آزمایا جا رہا ہے اور وہ کبھی کامیاب نہیں ہوئے۔
ٹرمپ نے کہا، میں ایک کمیونسٹ کے مقابلے میں کامیابی کے ریکارڈ کے ساتھ جیتنا پسند کروں گا جس کا تجربہ نہ ہو اور مکمل ناکامی کا ریکارڈ ہو۔"
ایک اسمبلی ممبر کے طور پر ممدانی کو بیکار قرار دیتے ہوئے، ٹرمپ نے کہا کہ وہ کلاس میں سب سے نیچے ہیں اور ممکنہ طور پر، ایک بار پھر، دنیا کے سب سے بڑے شہر کے میئر کے طور پر، ان کے پاس انہیں ان کی سابقہ شان پر بحال کرنے کا کوئی امکان نہیں ہے!
ٹرمپ نے مزید کہا، ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے - کرٹس سلیوا کو ووٹ دینا (جو بیریٹ کے بغیر بہتر لگتا ہے!) ممدانی کو ووٹ دینا ہے۔"
دوسری جانب، کوومو کی ٹرمپ کی توثیق کے بارے میں، ممدانی نے کہا، "ہم پرائمری کے بعد سے جانتے ہیں کہ اینڈریو کوومو کو انہی ارب پتیوں کی طرف سے فنڈز فراہم کیے گئے تھے جنہوں نے ہمیں ڈونلڈ ٹرمپ کو دوسری مدت کے لیے دیا۔۔۔ یہاں تک کہ ان آخری دنوں تک، (کوومو) نے انکار کیا کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پسندیدہ امیدوار ہیں۔
ممدانی نے کہا، "لیکن اب یہ پوری دنیا پر واضح ہے۔ یہ وہ شخص ہے جسے ڈونلڈ ٹرمپ نیویارک سٹی کا اگلا میئر بننا چاہتے ہیں، اور اس لیے نہیں کہ وہ نیویارک کے لوگوں کے لیے اچھا ہو گا، بلکہ اس لیے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے اچھا ہو گا۔ ممدانی نے نیو یارک سٹی گورنمنٹ کے سربراہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ، نیویارک والے واشنگٹن کے اس ایجنڈے سے تھک چکے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ اسے یہاں سٹی ہال میں دہرایا جائے،"۔
نیو یارک سٹی کے موجودہ میئر ایرک ایڈمز، جن کی انتظامیہ اسکینڈلز سے دوچار ہے، ستمبر میں میئر کی دوڑ سے باہر ہو گئے۔ 4 نومبر ریاستہائے متحدہ میں انتخابات کا دن ہے، پولنگ صبح 6 بجے سے رات 9 بجے تک ہوتی ہے۔ 25 اکتوبر کو شروع ہونے والی ابتدائی ووٹنگ اتوار کو ختم ہوئی۔
معروف بھارتی فلمساز میرا نائر کے بیٹے اور بھارتی نژاد یوگنڈا کے مصنف محمود ممدانی نے نیویارک شہر کے میئر کے لیے ڈیموکریٹک پرائمری ریس میں کوومو کو شکست دی اور رواں سال جون میں انہیں فاتح قرار دیا گیا۔ بورڈ آف الیکشنز نے اطلاع دی ہے کہ اس الیکشن میں 735,000 سے زیادہ لوگوں نے قبل از وقت ووٹ ڈالے، جو 2021 کے انتخابات میں ڈالے گئے ووٹوں کی تعداد سے تقریباً چار گنا زیادہ ہے۔
مامدانی نے وعدہ کیا ہے کہ بطور میئر، وہ فوری طور پر تمام مستقل کرایہ داروں کا کرایہ منجمد کر دیں گے، اور ہر دستیاب نیویارک کے لیے بغیر کرائے کے مکانات تعمیر کریں گے۔ کم کرنے کے وسائل۔
نیویارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق سابق صدر براک اوباما نے ہفتے کے روز مامدانی کو فون کیا اور کہا کہ ان کی "مہم قابل ذکر رہی ہے۔" نیویارک ٹائمز کے مطابق، اوباما نے یہ بھی کہا کہ اگر وہ الیکشن جیت جاتے ہیں تو وہ مامدانی کے "ساؤنڈنگ بورڈ" ہوں گے۔ "ہندوس فار مامدانی" نامی ایک گروپ نے ہفتے کے روز شہر میں میئر کے امیدوار کی حمایت میں ایک دعائیہ تقریب منعقد کی، جس میں "انتخابات کے دن سے پہلے ظہران کی حفاظت اور طاقت کے لیے دعائیں کی گئیں۔"
