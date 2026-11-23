ایران پر ایک بھی ممکنہ حملہ بڑی علاقائی جنگ میں تبدیل ہوجائے گا، اسرائیلی فوجی انٹیلی جنس کی نتن یاہو کو وارننگ
IDF نے نتن یاہو کو انتباہ دیا ہےکہ ایران پر حملہ ہوا تو اس کی لپیٹ میں لبنان، شام اور غزہ بھی آ سکتے ہیں۔
By ANI
Published : November 23, 2026 at 2:24 PM IST
تل ابیب، اسرائیل: اسرائیلی فوجی انٹیلی جنس حکام نے وزیر اعظم بنجمن نتن یاہو کو خبردار کیا ہے کہ ایران پر ممکنہ حملہ ایک بڑے پیمانے پر، کثیر محاذوں والی علاقائی جنگ کو جنم دے سکتا ہے، جس کی لپیٹ میں لبنان، شام اور غزہ بھی آ سکتے ہیں۔ یہ اندازہ ان سابقہ توقعات کے برعکس ہے جن کے مطابق ایسی کوئی بھی جنگ چند دنوں میں ختم ہو جانی چاہیے تھی۔
اتوار کو 'چینل 12' کی ایک رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے، 'دی ٹائمز آف اسرائیل' نے رپورٹ کیا کہ، یہ جائزہ نتن یاہو اور اعلیٰ دفاعی حکام کے درمیان ایک نجی ملاقات کے دوران پیش کیا گیا۔ حالیہ ہفتوں میں، یہ حکام ایران کے خلاف ممکنہ فوجی کارروائی کے حوالے سے گہرے غور و خوض میں مصروف رہے ہیں۔
اس کے علاوہ، 'دی ٹائمز آف اسرائیل' کے مطابق، فوجی انٹیلی جنس کا اندازہ ہے کہ اس طرح کا حملہ "متعدد محاذ" کھول سکتا ہے۔ یہ نتن یاہو اور موساد کے عہدیدار رومن گوفمین کے نقطہ نظر کے برعکس ہے۔ ان کا خیال تھا کہ ایسی کوئی بھی جنگ محدود رہے گی اور صرف تین سے پانچ دن تک جاری رہے گی۔
یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب نتن یاہو ایران کو ہدف بنانے والے ایک فیصلہ کن، نئے فوجی آپریشن کے لیے دباؤ بڑھا رہے ہیں۔
جمعہ کے روز سینئر وزراء اور سیکیورٹی حکام کے ساتھ بات چیت کے دوران، نتن یاہو نے کہا کہ "ایران کے خلاف آپریشن ناگزیر ہے۔" اسرائیل کے 'چینل 13' کی ایک رپورٹ کے مطابق، نتن یاہو نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ ایران کے خلاف چند روزہ فوجی تصادم کی حمایت کریں۔ 'دی ٹائمز آف اسرائیل' نے یہ بھی بتایا کہ 'چینل 13' نے آئی ڈی ایف کے ایک نام ظاہر نہ کرنے والے اعلیٰ عہدیدار کا بیان نشر کیا۔ اس عہدیدار نے بتایا کہ اسرائیلی فوج اور امریکی سینٹرل کمانڈ کے درمیان منصوبے "مشترکہ طور پر تیار اور منظور" کیے جا چکے ہیں، اور اب "صرف مناسب وقت کا انتظار ہے۔" رپورٹ میں عہدیدار کے مطابق رپورٹ کیا گیا ہے کہ، دونوں ممالک فی الحال ٹرمپ کے حتمی فیصلے کے منتظر ہیں۔ تاہم، ٹرمپ نے اشارہ دیا ہے کہ وہ ایران کے حوالے سے اپنے اگلے اقدام کا تعین کرنے کے لیے نئے سال کے آغاز تک انتظار کریں گے۔
جمعرات کو 'ایکسیس' کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں، ٹرمپ نے اشارہ دیا کہ وہ ایران کے خلاف فوجی کارروائی دوبارہ شروع کرنے کے فیصلے میں کوئی جلد بازی نہیں کریں گے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ واشنگٹن آنے والے ہفتوں میں اپنے ممکنہ اقدامات کا جائزہ لینا جاری رکھ سکتا ہے۔ چین میں ’ایپک‘ سربراہی اجلاس کے بعد امریکہ واپسی کے دوران ’ایئر فورس ون‘ میں ’ایکسیس‘ سے گفتگو کرتے ہوئے، ٹرمپ نے کہا، "مجھے (ایران کے حوالے سے) کوئی بھی فیصلہ کرنے کی کوئی جلدی نہیں ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ نئے سال کے آغاز کے بعد کیا ہوتا ہے۔" اگرچہ امریکی صدر نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ کسی بڑے فوجی حملے کا امکان بہت کم ہے، لیکن واشنگٹن نے اسرائیل کے ساتھ مل کر نیا حملہ کرنے کے امکان کو مکمل طور پر مسترد نہیں کیا ہے۔
’ایکسیس‘ کے مطابق، زیرِ غور ممکنہ فوجی آپشنز میں ایران کے مشتبہ جوہری تنصیبات، جیسے کہ ’پکیکس ماؤنٹین‘ کی تنصیب پر حملے شامل ہو سکتے ہیں۔ ممکنہ اہداف کی فہرست میں پل، بجلی گھر، اور ایران کے اعلیٰ فوجی و سویلین عہدیدار بھی شامل ہو سکتے ہیں۔
وائٹ ہاؤس نے پینٹاگون اور انٹیلی جنس ایجنسیوں کو یہ جائزہ لینے کی ذمہ داری سونپی ہے کہ امریکی فوج کی جانب سے تیار کردہ مختلف ممکنہ حملوں کے منظرناموں کے جواب میں تہران کس طرح جوابی کارروائی کر سکتا ہے۔ بنیادی خدشہ یہ ہے کہ کیا امریکہ اور اسرائیل کا کوئی مشترکہ آپریشن، خلیجی ممالک میں موجود تیل اور گیس کے بنیادی ڈھانچے پر ایران کی جانب سے شدید جوابی حملوں کا باعث بن سکتا ہے؟
فوجی منصوبہ بندی کے ساتھ ساتھ سفارتی کوششوں میں بھی تیزی آئی ہے۔ گزشتہ ہفتے، نتن یاہو نے ایک اعلیٰ عہدیدار، رومن گوفمین کو واشنگٹن اور میامی بھیجا، جہاں انہوں نے سی آئی اے کے ڈائریکٹر جان ریٹکلف اور وائٹ ہاؤس کے ایلچی اسٹیو وٹکوف کے ساتھ بات چیت کی۔
مزید برآں، ’چینل 12‘ کی ایک رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے، ’دی ٹائمز آف اسرائیل‘ نے اشارہ دیا ہے کہ امریکی حکام تنازعے کو دوبارہ بھڑکانے کے لیے نتن یاہو کی مبینہ کوششوں کو شکوک و شبہات کی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ ’ایکسیس‘ نے ایک اسرائیلی ذریعے کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ کیا کہ نتن یاہو کے قریبی ترین معاونین میں سے ایک گوفمین کو ایران کے خلاف دوبارہ دشمنانہ کارروائیاں شروع کرنے کی وکالت کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ امریکی اور اسرائیلی حکام نے ’ایکسیس‘ کو بتایا کہ گوفمین نے ایران کی جانب سے کیمیائی ہتھیار تیار کرنے کی مبینہ کوششوں کے حوالے سے اسرائیل کے خدشات سے بھی آگاہ کیا۔
اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اس کے پاس ایسی خفیہ معلومات موجود ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ تہران نے اس شعبے میں تحقیق اور ترقی کے عمل کو تیز کر دیا ہے اور کچھ تجربات بھی کیے ہیں۔ ایک امریکی عہدیدار نے تصدیق کی کہ ٹرمپ کو ان نئی خفیہ معلومات کے بارے میں بریفنگ دی گئی ہے۔
وہیں، ’یسرائیل بیتینو‘ پارٹی کے رہنما ایویگڈور لیبرمین نے مستقبل قریب میں ایران کے ساتھ ممکنہ فوجی تصادم کے حوالے سے گردش کرنے والی قیاس آرائیوں پر بات کرتے ہوئے کہا کہ فی الحال ایسی کوئی سیکیورٹی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے نتن یاہو پر الزام لگایا کہ وہ داخلی سیاسی مقاصد کے تحت ایسا کر رہے ہیں۔ ’چینل 12‘ سے گفتگو کرتے ہوئے، لیبرمین نے وزیر اعظم بنجمن نتن یاہو کی حکومت پر سخت تنقید کی۔ انہوں نے موجودہ قیادت کو "ملک چلانے والے مفاد پرست لوگ" قرار دیا اور خبردار کیا کہ اس کے اسرائیل کی بین الاقوامی سفارتی ساکھ پر انتہائی منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ لیبرمین نے کہا، "اسرائیل کے قیام کے بعد سے، امریکی عوام کی نظروں میں اسرائیل کی شبیہ میں کبھی اتنی بڑی گراوٹ نہیں آئی۔"
انہوں نے ’چینل 12‘ کو بتایا، "مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیا منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں کہ کوئی ہنگامی یا نازک صورتحال نہیں ہے۔ اگر ہم اس وقت کوئی فوجی کارروائی ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو سمجھ لیں کہ یہ خالصتاً سیاسی ہے۔"
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