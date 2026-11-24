غزہ: اسرائیلی فوج نے حماس کے داخلی سلامتی کے سربراہ نعیم ابو نہال کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کر دیا
ابو نہال نے اپنے پیشرو کے اسرائیلی فورسز کے ہاتھوں پکڑے جانے کے تقریباً دو ماہ بعد داخلی سلامتی کے سربراہ کا عہدہ سنبھالا تھا۔
By ANI
Published : November 24, 2026 at 8:03 PM IST
تل ابیب: اسرائیلی فوج نے منگل کے روز اعلان کیا کہ اسرائیلی ڈیفنس فورسز (آئی ڈی ایف) اور اسرائیلی سیکیورٹی ایجنسی (آئی ایس اے) نے ایک فضائی حملے میں حماس کے ’داخلی سلامتی کے نظام‘ کے سربراہ، نعیم محمد عاشور ابو نہال کو ہلاک کر دیا ہے۔
ٹیلی گرام پر جاری کردہ ایک مشترکہ بیان میں، آئی ڈی ایف اور آئی ایس اے نے بتایا کہ ابو نہال حماس کے ایک سینئر رکن تھے۔ وہ تنظیم کے داخلی سلامتی کے شعبے میں کئی اہم عہدوں پر فائز رہے، جن میں نائب سربراہ اور شمالی ضلع کے سربراہ کی حیثیت سے خدمات انجام دینا شامل ہے۔
بیان کے مطابق، ابو نہال نے اپنے پیشرو (سابق سربراہ) کے اسرائیلی فورسز کے ہاتھوں پکڑے جانے کے تقریباً دو ماہ بعد داخلی سلامتی کے سربراہ کا عہدہ سنبھالا تھا۔ اسرائیلی ایجنسیوں کا کہنا ہے کہ ابو نہال کی ہلاکت سے حماس کی انتظامی صلاحیتوں کو شدید دھچکا لگا ہے۔ یہ کارروائی ان اقدامات کے سلسلے کا حصہ ہے جن کا ہدف تنظیم کے سیکیورٹی ڈھانچے (جس میں ’جنرل سیکیورٹی سروس‘ اور پولیس فورس شامل ہیں) کے اعلیٰ عہدیداران ہیں۔
اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتن یاہو نے بھی اس کارروائی کی تصدیق کی اور فضائی حملہ کرنے پر فوج اور انٹیلی جنس ایجنسیوں کی ستائش کی۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ایکس' (سابقہ ٹوئٹر) پر ایک پوسٹ میں نتن یاہو نے لکھا، "اسرائیلی فوج (آئی ڈی ایف) نے حماس کے داخلی سلامتی کے سربراہ نعیم ابو نہال کو ہلاک کر دیا ہے۔ تین ماہ قبل، ہماری فورسز نے ایک جرات مندانہ کارروائی میں ان کے پیشرو کو گرفتار کر لیا تھا۔ ہم آئی ڈی ایف اور ’شین بیٹ‘ کی تعریف کرتے ہیں جنہوں نے ہماری حکومت کی سخت پالیسی پر عمل درآمد کیا۔ کوئی بھی دہشت گرد اسرائیل کی گرفت سے نہیں بچ سکے گا۔"
آئی ڈی ایف اور آئی ایس اے کے مشترکہ بیان کے مطابق، جاری تنازعے کے دوران ابو نہال نے اسرائیلی فوجیوں اور شہریوں پر حملوں میں معاونت کی تھی۔ اس کے علاوہ، وہ غزہ کی پٹی میں مسلح تنظیموں کی صلاحیتوں کو بحال کرنے کے لیے کام کر رہے تھے۔ اسرائیلی ایجنسیوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ انہوں نے بار بار جنگ بندی کی خلاف ورزی کی۔ انہوں نے بتایا کہ یہ فضائی حملہ ان کی جانب سے لاحق خطرے کو ختم کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔
آئی ڈی ایف اور آئی ایس اے نے بتایا کہ حملے سے قبل شہریوں کو پہنچنے والے نقصان کو کم سے کم کرنے کے لیے کئی اقدامات کیے گئے تھے، جن میں درست ہدف کو نشانہ بنانے والے ہتھیاروں کا استعمال اور فضائی نگرانی شامل تھی۔ ایک مشترکہ بیان میں مزید کہا گیا کہ اسرائیلی افواج موجودہ معاہدوں کے مطابق علاقے میں تعینات ہیں اور کسی بھی فوری خطرے کو ناکارہ بنانے کا عمل جاری رکھیں گی۔
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