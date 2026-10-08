نوبل امن انعام کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کا نیا دعویٰ، کہا میں نے آٹھ بڑی جنگیں ختم کروا کر لاکھوں جانیں بچائیں
ٹرمپ نے کہا کہ وہ اوباما کے مقابلے نوبل امن انعام کے زیادہ حقدار ہیں، جنہیں خود نہیں معلوم کہ انہیں یہ انعام کیوں ملا۔
By PTI
Published : October 8, 2026 at 9:05 AM IST
واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نوبل امن انعام کے لیے ایک نیا دعویٰ پیش کیا ہے، جس میں انہوں نے مؤقف اختیار کیا کہ انہوں نے آٹھ جنگیں ختم کروائیں اور "ایسے کام کیے ہیں جو پہلے کبھی کسی اور نے نہیں کیے۔"
ٹرمپ نے یہ بیان نارویجن پیس کمیٹی کی جانب سے جمعہ کو اس باوقار انعام کے اعلان سے قبل بدھ کی دوپہر وائٹ ہاؤس کی اوول آفس میں دیا۔ ٹرمپ نے یہاں نامہ نگاروں کو بتایا کہ "میں نے وہ کام کیے ہیں جو کسی اور نے کبھی نہیں کیے۔ میں شیخی نہیں بگھار رہا، میں صرف آپ کو حقائق بتا رہا ہوں۔ شاید کسی بھی صدر نے کبھی کوئی جنگ نہیں سلجھائی، لیکن میں نے آٹھ جنگیں ختم کروائیں۔"
امریکی صدر نے کہا کہ مجھے یہ اعزاز نہ دینے سے نوبل کمیٹی کے لیے ایک بڑی بدنامی (ساکھ کو نقصان) کا باعث ہوگا۔ ٹرمپ نے کہا کہ ”ان کی یہ شہرت ہے کہ وہ شاید مجھ جیسے لوگوں کو یہ انعام نہیں دیتے۔ لیکن، مجھے یہ ملے یا نہ ملے، میں نے کہیں زیادہ کام کیا ہے۔ میرے خیال میں یہ ان کے لیے ایک بڑی بدنامی ہوگی۔ اور میں یہ بات کسی حقارت یا طنز میں نہیں کہہ رہا، میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ آٹھ جنگیں سلجھا چکے ہوں، جو کہ کسی اور نے کبھی نہیں کیں...۔“
امریکی صدر نے کہا کہ ان کی امن کی کوششیں اب بھی جاری ہیں اور انہوں نے اشارہ دیا کہ وہ ایک اور جنگ کو سلجھانے کی راہ پر گامزن ہیں، جو کہ بظاہر امریکہ-ایران جنگ کی طرف ایک واضح اشارہ ہے جو اب اپنے آٹھویں مہینے میں داخل ہو چکی ہے۔
ٹرمپ نے کہا کہ وہ سابق صدر براک اوباما کے مقابلے میں اس انعام کے زیادہ حقدار ہیں، جن پر انہوں نے الزام لگایا کہ اوباما کو خود بھی معلوم نہیں تھا کہ انہیں سال 2009 میں نوبل امن انعام کیوں دیا گیا تھا۔
امریکی صدر نے کہا کہ ”دیکھیے، اوباما کو یہ انعام ملا، حالانکہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ انہیں اب بھی نہیں معلوم کہ یہ انہیں کس لیے ملا تھا۔ وہ جیسے ہی منتخب ہوئے، بالکل آغاز میں ہی انہیں یہ انعام دے دیا گیا، اور انہیں کچھ اندازہ نہیں تھا کہ یہ کیوں ملا۔“
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ٹرمپ نے یاد دلایا کہ گزشتہ سال کی نوبل امن انعام یافتہ، وینزویلا کی ماریا کورینا ماچاڈو نے اوول آفس میں اپنا انعام ان کے حوالے کر دیا تھا۔ امریکی صدر نے کہا کہ ”پچھلی بار انہوں نے یہ انعام ایک نوجوان خاتون کو دیا جو کہ ایک شاندار شخصیت ہیں، اور انہوں نے خود کہا کہ وہ اس کی حقدار نہیں تھیں بلکہ میں اس کا حقدار تھا، اور انہوں نے وہ انعام مجھے دے دیا۔“
انہوں نے کہا کہ ”بالواسطہ طور پر یہ انعام حاصل کرنا میرے لیے بڑے اعزاز کی بات تھی۔ پچھلی بار، انعام پانے والی شخصیت نے کہا تھا کہ تاریخ میں صدر ٹرمپ سے زیادہ کوئی بھی اس انعام کا حقدار نہیں ہے۔“
ٹرمپ نے اپنی بات دہرائی کہ گزشتہ سال میں انہوں نے آٹھ جنگیں سلجھائیں، تمام یرغمالیوں کی بحالی کو یقینی بنایا، اور بعض ممالک کے خلاف ٹیرف کی طاقت کو بطورِ دھمکی استعمال کر کے کئی جنگوں کو روکا، اور اس طرح انہیں لوگوں کی جانیں بچائیں۔
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