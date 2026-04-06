ایک نظر میں جانیں: ایران-اسرائیل جنگ میں اب تک کتنا جانی و مالی نقصان ہوا؟
ایران جنگ کی وجہ سے نہ صرف معیشت بلکہ ایندھن کی فراہمی، انسانی جانوں، املاک اور ماحولیات کو بھی خاصا نقصان پہنچا ہے۔
Published : April 6, 2026 at 11:33 AM IST
حیدر آباد: ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کے حملے کا پوری دنیا میں وسیع اثر پڑا ہے۔ جہاں خلیجی ممالک کو جان و مال کے لحاظ سے بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے وہیں عالمی سطح پر ایندھن کا بحران بھی پیدا ہو گیا ہے۔ نتیجتاً لاکھوں لوگوں کے غربت میں دھکیلے جانے کا خدشہ ہے۔ مشرقی وسطیٰ کے تنازعہ جس میں امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر جنگ مسلط کی ہے، اس نے نے 29 مارچ کو ایک ماہ مکمل کیا۔ آئیے جانتے ہیں اس جنگ کی اب تک ایران، اسرائیل اور امریکہ سمیت پوری دنیا نے کیا قیمت چکائی ہے۔
جنگ کی انسانی قیمت (27 مارچ تک)
1,937: ایران کے سرکاری نشریاتی ادارے نے اطلاع دی ہے کہ، وزارت صحت کے مطابق، امریکی-اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں ہلاکتوں کی تعداد اب 1500 سے تجاوز کر گئی ہے۔ اس دوران کم از کم 24,800 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ مہلوکین میں 240 خواتین شامل ہیں۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ مناب میں لڑکیوں کے ایک پرائمری اسکول پر حملے میں 168 طالبات جاں بحق ہو گئیں تھیں۔
اسرائیلی ہلاکتیں: ایرانی حملوں میں 19 اسرائیلی ہلاک اور 5,226 زخمی ہوئے۔
امریکی ہلاکتیں: 13 امریکی اہلکار ہلاک اور 200 زخمی ہوئے۔
خلیجی ممالک میں ہلاکتیں: خلیجی ممالک میں 25 افراد ہلاک ہوئے۔
لبنان میں ہلاکتیں: لبنان میں 1,094 افراد ہلاک اور 3,119 زخمی ہوئے۔
بے گھر افراد: اقوام متحدہ کی پناہ گزین ایجنسی کا کہنا ہے کہ جاری تنازع کے نتیجے میں ایران کے اندر 3.2 ملین افراد اپنے گھروں سے بے گھر ہو چکے ہیں۔
168: 28 فروری 2026 کو ایران کے جنوبی شہر مناب میں واقع 'شجرہ طیبہ' (دی گڈ ٹری) نامی اسکول کو میزائل حملے سے نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی حکام نے حتمی ہلاکتوں کی تعداد 165 بتائی ہے، جن میں اکثریت 7 سے 12 سال کی لڑکیوں کی ہے۔ حملے میں کم از کم 95 دیگر افراد زخمی ہوئے۔
85,000: ایران کی ہلال احمر سوسائٹی کے سربراہ کے مطابق، ایران کے خلاف امریکی-اسرائیلی جارحیت کے آغاز کے بعد سے، 85,000 سے زیادہ شہریوں کی املاک بشمول گھروں، اسکولوں اور طبی مراکز کو نقصان پہنچا ہے۔
اقتصادی اخراجات
3.7 بلین ڈالر: سنٹر فار سٹریٹیجک اینڈ انٹرنیشنل سٹڈیز (CSIS) کے مطابق، "آپریشن ایپک فیوری" کے پہلے 100 گھنٹوں پر تقریباً 3.7 بلین ڈالر لاگت آئی۔۔ جس کی اوسط تقریباً 891 ملین ڈالر فی دن تھی، جن میں سے زیادہ تر معیاری بجٹ میں شامل نہیں تھے۔
800 ملین ڈالر: مشرق وسطیٰ میں امریکی فوجی اڈوں پر ایرانی حملوں کے نتیجے میں تقریباً 800 ملین ڈالر (£600 ملین) کا نقصان ہوا۔
25 بلین ڈالر سے 30 بلین ڈالر: ایران کے خلاف امریکی قیادت میں جاری فوجی مہم جو اب اپنے چوتھے ہفتے میں ہے، جس سے پہلے ہی امریکی ٹیکس دہندگان کو 25 بلین سے 30 بلین ڈالر کے درمیان براہ راست فوجی اخراجات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔
40: بین الاقوامی توانائی ایجنسی کے سربراہ نے پیر کے روز کہا کہ، ایران کے ساتھ تنازعہ شروع ہونے کے بعد سے، مشرق وسطیٰ کے نو ممالک میں کم از کم 40 توانائی کے اثاثوں کو "شدید" نقصان پہنچا ہے۔
30 سے 40 فیصد: ایران کے جوابی حملوں نے خلیجی خطے کی تیل صاف کرنے کی صلاحیت (آئیل ریفائنریز) کو 30 سے 40 فیصد کے درمیان نقصان پہنچایا ہے، جس کے نتیجے میں تیل کی عالمی منڈی میں یومیہ 11 ملین بیرل کی کمی ہے۔
25 بلین امریکی ڈالر: Rystad Energy کے اندازوں کے مطابق، تباہ شدہ توانائی کے بنیادی ڈھانچے کی مرمت اور بحالی کی لاگت آج تک کم از کم 25 بلین امریکی ڈالر تک پہنچ سکتی ہے۔
12 بلین ڈالر: ورلڈ ٹریول اینڈ ٹورازم کونسل (WTTC) کا اندازہ ہے کہ ایران میں بڑھتا ہوا تنازعہ پہلے ہی مشرق وسطیٰ میں سفر اور سیاحت کے شعبے پر منفی اثر ڈال رہا ہے۔ اس سے بین الاقوامی زائرین کے اخراجات پر یومیہ کم از کم 600 ملین امریکی ڈالر کا اثر پڑ رہا ہے، کیونکہ ہوائی سفر میں رکاوٹیں، مسافروں کا اعتماد، اور علاقائی رابطوں کی مانگ پر دباؤ ہے۔ حسابات سے پتہ چلتا ہے کہ، تنازع کے پہلے 20 دنوں کے اندر، سیاحت کی آمدنی میں نقصان 12 بلین امریکی ڈالر سے تجاوز کر گیا۔
3,400: تنازع کے پہلے 24 گھنٹوں میں، ایئر لائنز نے پورے خطے میں 3,400 سے زیادہ پروازیں منسوخ کیں- منسوخی اور تاخیر کا ایک رجحان جو اس کے بعد بھی جاری رہا۔
80,000: تنازعہ کے پہلے ہفتے کے دوران، سیاحوں نے صرف دبئی میں 80,000 سے زیادہ ہوٹلوں کی بکنگیں منسوخ کیں۔ نتیجتاً، پورے خطے کے ہوٹلوں کو اپنے قبضے کی شرح کو برقرار رکھنے کے لیے زبردست رعایت دینے پر مجبور کیا گیا۔
207 بلین امریکی ڈالر: تنازعات سے پہلے کے تخمینے کے مطابق، مشرق وسطیٰ کو 2026 میں بین الاقوامی سیاحوں کے اخراجات سے تقریباً 207 بلین ڈالر کی آمدنی متوقع تھی۔ موجودہ پیش رفت بتاتی ہے کہ یہ ہدف اب سنگین خطرے میں ہے۔
178 بلین ڈالر: ورلڈ ٹریول اینڈ ٹورازم کونسل (WTTC) کی 2026 میں مشرق وسطیٰ کے لیے تنازعات سے پہلے کی پیشن گوئی، جس میں کہا گیا تھا کہ اس سال پورے خطے میں بین الاقوامی سیاحتی اخراجات 178 بلین ڈالر تک پہنچ جائیں گے۔
56 بلین امریکی ڈالر: آکسفورڈ اکنامکس کے مطابق، اگر تنازعہ طول پکڑتا ہے، تو سیاحوں کی آمد میں 27 فیصد کمی واقع ہو سکتی ہے۔ اس سے پہلے کی پیشگوئیوں کے مقابلے میں 38 ملین سیاحوں کی ممکنہ کمی کا مطلب ہے، جس کے نتیجے میں 56 بلین ڈالر تک کی آمدنی کا نقصان ہوگا۔
100 ڈالر سے اوپر: برینٹ کروڈ آئل کی قیمتیں 100 ڈالر فی بیرل سے اوپر چلی گئی ہیں جو کہ گزشتہ ماہ ریکارڈ کیے گئے تقریباً 65 ڈالر کی سطح سے نمایاں اضافہ ہے، جب امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی بڑھ رہی تھی۔
ماحولیاتی نقصان
پانچ ملین ٹن کاربن ڈائی آکسائیڈ: ایران میں جنگ کے پہلے 14 دنوں میں 5 ملین ٹن سے زیادہ کاربن ڈائی آکسائیڈ ایکوئیلنٹ (CO₂e) پیدا ہوئے۔
اخراج کی خرابی: تجزیہ نے تنازعہ کے پہلے دو ہفتوں کے دوران اخراج کے کئی بڑے ذرائع کی نشاندہی کی۔
گھروں اور انفراسٹرکچر کو نقصان: 2.4 ملین کاربن ڈائی آکسائیڈ ایکوئیلنٹ
فوجی آپریشنز میں ایندھن کی کھپت: 529,000 کاربن ڈائی آکسائیڈ ایکوئیلنٹ
تیل کی جلن اور کمی: 1.88 ملین کاربن ڈائی آکسائیڈ ایکوئیلنٹ
فوجی سازوسامان کا نقصان: 172,000 کاربن ڈائی آکسائیڈ ایکوئیلنٹ
میزائل اور ڈرونز: 55,000 کاربن ڈائی آکسائیڈ ایکوئیلنٹ
