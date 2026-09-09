یمن میں حوثی باغیوں پر سعودی عرب کا جوابی حملہ، سعودی حمایت یافتہ افواج نے یمن کے کئی علاقوں میں فضائی حملے کر دیے
سعودی حمایت یافتہ فورسز نے یمن کے تعز، حدیدہ، الجوف اور ماریب علاقوں میں رات بھر 32 فضائی حملے کیے ہیں۔
Published : September 9, 2026 at 8:55 PM IST
یمن میں ایران کے حمایت یافتہ حوثی باغیوں نے بدھ کے روز کہا ہے کہ سعودی حمایت یافتہ افواج نے رات بھر یمن کے چار علاقوں میں درجنوں فضائی حملے کیے ہیں۔ یہ حملے سعودی عرب میں تیل کی متعدد تنصیبات پر باغیوں کے حملوں کے بعد کیے گئے، جس کی وجہ سے تنصیبات میں آگ لگ گئی اور 73 افراد زخمی ہوئے تھے۔
حوثیوں کے ترجمان نصرالدین عامر نے بدھ کے روز 'ایکس' پر ایک پوسٹ شیئر کی جس میں جانکاری دی کہ سعودی حمایت یافتہ فورسز نے یمن کے تعز، حدیدہ، الجوف اور ماریب علاقوں میں رات بھر 32 فضائی حملے کیے ہیں۔ فوری طور پر جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔
ان حملوں پر سعودی حکام نے فوری طور پر تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا۔
یہ حملے سعودی عرب میں تیل کی مختلف تنصیبات اور یوٹیلیٹی مراکز پر حوثیوں کے حملوں کے ایک دن بعد ہوئے ہیں جن میں 73 افراد زخمی ہوئے تھے۔ یہ ایک اہم امریکی اتحادی اور یمن میں ایران کے حمایت یافتہ باغیوں کے درمیان نئے سرے سے تنازعہ میں نمایاں اضافہ کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ حملے حوثیوں اور سعودی حمایت یافتہ سرکاری افواج کے درمیان ہفتوں کی شدید جھڑپوں کے بعد کیے گئے ہیں، جس نے یمن کی خانہ جنگی میں چار سال سے جاری جنگ بندی کو ختم کر دیا ہے۔
حوثیوں نے بتایا کہ بدھ کے روز شمالی یمن میں حوثیوں کے زیرانتظام جیل سے چار لاشیں برآمد کی گئیں، جس پر ہفتے کے شروع میں ایک فضائی حملہ کیا گیا تھا۔ یمن کے حوثی باغیوں نے اس حملے کا الزام سعودی عرب پر لگایا تھا۔ اس حملے میں مرنے والوں کی تعداد 23 تک پہنچ گئی ہے۔
دوسری جانب، ترک وزارت خارجہ نے حوثیوں پر زور دیا ہے کہ وہ "اپنی جارحانہ کارروائیاں فوری طور پر بند کر دیں۔" گزشتہ ماہ ترکی، سعودی عرب اور پاکستان نے ایک دفاعی معاہدے پر دستخط کیے تھے جس کے تحت ان میں سے کسی ایک پر حملہ تینوں پر حملہ تصور کیا جائے گا۔
وہیں مکہ دفاعی معاہدے کے رکن پاکستان نے کہا کہ اس میں کوئی شک یا ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ حال ہی میں بنائے گئے مکہ دفاعی اتحاد کے تین ارکان میں سے کسی ایک پر حملہ ان سب پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ اس نے خبردار کیا کہ سعودی عرب پر حوثیوں کے حملوں کے بعد اس معاہدے پر عمل درآمد کیا جا سکتا ہے۔
وزیر دفاع خواجہ آصف کا یہ بیان یمن کی ایران کی حمایت یافتہ حوثی فورسز کی جانب سے سعودی عرب پر میزائل اور ڈرون حملوں کا سلسلہ شروع کرنے کے چند گھنٹے بعد سامنے آیا ۔ ان حملوں میں شہروں کے ساتھ ساتھ اقتصادی اور توانائی کے بنیادی ڈھانچے کو بھی نشانہ بنایا گیا، جس سے کم از کم 73 شہری زخمی ہوئے۔
وزیر نے کہا کہ کسی رکن ملک کے خلاف بلا اشتعال جارحیت، یا یمن کے تنازع کو سعودی عرب تک بڑھانا، پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے درمیان گزشتہ ماہ مکہ مکرمہ میں طے پانے والے معاہدے کی اجتماعی دفاعی دفعات کو متحرک کرے گا۔
آصف نے جیو ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اس بارے میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے، یہ واضح کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ مشترکہ دفاعی معاہدہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان معاہدے کے تحت سعودی عرب کے ساتھ اپنے وعدوں کی پاسداری کرے گا۔
آصف نے زور دے کر کہا، "اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اس معاہدے کی شرائط و ضوابط کے پابند ہیں اور اگر ضرورت پڑی تو انشاء اللہ ہم ان کی پابندی کریں گے۔"
وزیر نے کہا، "یہ کوئی جارحانہ معاہدہ نہیں ہے جس کے تحت تینوں ممالک اپنی پہل پر کسی دوسرے ملک پر حملہ کریں گے۔ لیکن اگر کسی رکن ملک کے خلاف کوئی جارحیت ہوئی تو تینوں رکن ممالک جواب دیں گے۔"
(اے پی اور پی ٹی آئی مشمولات کے ساتھ)
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