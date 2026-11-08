یمن کے صوبہ صنعاء پر سعودی حملوں میں تینتیس افراد ہلاک، حوثیوں کا دعویٰ
سعودی اتحاد نے کہا کہ انہوں نے ریاض صوبے کی طرف داغے گئے حوثی میزائل کو فضا میں ہی روک کر تباہ کر دیا ہے۔
Published : November 8, 2026 at 12:23 PM IST
صنعاء، یمن: حوثی حکام نے اتوار کے روز بتایا کہ یمن کے صوبہ صنعاء میں سعودی فضائی حملوں کے نتیجے میں 33 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جن میں بڑی تعداد خواتین اور بچوں کی ہے۔ یہ ہلاکتیں ملک میں دوبارہ شروع ہونے والی خانہ جنگی کے دوران اموات میں اضافے کے ساتھ سامنے آئی ہیں۔
اقوامِ متحدہ (UN) کا کہنا ہے کہ اس غریب ملک میں دوبارہ لڑائی شروع ہونے کے بعد سے اب تک 1600 سے زائد افراد ہلاک اور 3 لاکھ سے زیادہ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ حوثی وزارتِ صحت کے ترجمان انیس الاصابحی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس (X) پر ایک پوسٹ میں بتایا کہ یمن کے دارالحکومت صنعاء کے مشرق میں واقع گاؤں 'الشریعہ' پر سعودی قیادت والے اتحاد کے حملوں میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 33 ہو گئی ہے، جب کہ 39 افراد زخمی ہیں۔
عاجل | تحديث شبه نهائي (33 شهيدًا و39 جريحًا) ارتفعت حصيلة المجزرة المروعة التي ارتكبها العدوان السعودي في قرية الشرية بمديرية بني حشيش شرق العاصمة صنعاء، جراء عدة غارات استهدفت بشكل مباشر ومتعمد منازل المواطنين والمسعفين وفرق الدفاع المدني والطرقات، إلى: 33 شهيدًا و39 جريحًا،— د. أنيس الاصبحي Dr-Anees Alasbahi (@alasbahi_dr) November 7, 2026
ملبے سے لاشوں اور زخمیوں کو نکالنے کا کام جاری
حوثیوں کی نیوز ایجنسی 'سبا' نے ہفتے کے روز بتایا کہ ملبے سے لاشوں اور زخمیوں کو نکالنے کا کام جاری ہے اور "طیاروں نے طبی عملے (پیرامیڈیکس) کو بھی نشانہ بناتے ہوئے دو حملے کیے"۔ اصابحی نے کہا، "تقریباً حتمی اعداد و شمار کے مطابق، ہلاک ہونے والوں میں 12 مرد، 8 خواتین اور 13 بچے شامل ہیں، جب کہ زخمیوں میں 16 مرد، 10 خواتین اور 13 بچے ہیں۔"
تسلیم شدہ حکومت کی حمایت
ایران نواز گروپ کے 'المسیرہ ٹی وی' نے کچھ فوٹیج نشر کی ہے جس کے بارے میں اس کا کہنا ہے کہ یہ الشریعہ میں فلمائی گئی ہے۔ اس فوٹیج میں جائے وقوعہ سے دھواں اٹھتے ہوئے، ملبے کے ڈھیر اور اسپتال میں زخمی لوگوں کو دکھایا گیا ہے۔ یمن کی بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ حکومت کی حمایت میں لڑنے والے ملک سعودی عرب نے اس رپورٹ پر فوری طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔
سعودی فوجیوں کے خلاف متعدد ڈرون حملے
سعودی قیادت میں قائم اتحاد نے ہفتے کے روز ایک بیان میں کہا کہ انہوں نے ریاض صوبے کی طرف داغے گئے حوثی میزائل کو فضا میں ہی انٹرسیپٹ (روک) کر کے تباہ کر دیا ہے۔ دوسری جانب، حوثیوں نے کہا ہے کہ انہوں نے خلیجی ملک (سعودی عرب) اور یمن دونوں جگہوں پر سعودی فوجیوں اور بنیادی ڈھانچے کے خلاف متعدد میزائل اور ڈرون حملے کیے ہیں۔
سرکاری افواج کا ایران پر بیلسٹک میزائل داغنے کا الزام
حوثی فوجی ترجمان یحییٰ سریع نے ایکس (X) پر پوسٹ کرتے ہوئے بتایا کہ ان کے گروپ نے چھ کارروائیوں میں آرامکو (Aramco) کی تیل کی تنصیبات، ریاض ایئرپورٹ اور سرحد کے دونوں طرف سعودی فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ اس سے قبل جمعہ کے روز صوبہ تعز کے ایک بازار پر ہوئے حملے میں 30 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ حوثیوں نے اس کا ذمہ دار سعودی فضائی حملوں کو ٹھہرایا تھا، جب کہ یمن کی سرکاری افواج نے ایران نواز گروپ پر اس جگہ پر بیلسٹک میزائل داغنے کا الزام لگایا تھا۔
خلیجی ملک کے خلاف حملے تیز
یمن میں کئی سالوں کے نسبتاً امن کے بعد، رواں سال جولائی میں حوثیوں اور سعودی حمایت یافتہ حکومت کے درمیان دوبارہ جنگ چھڑ گئی ہے، جس نے مشرقِ وسطیٰ کے تنازعہ میں ایک نیا محاذ کھول دیا ہے۔ تب سے، سعودی عرب باقاعدگی سے حوثیوں کے ٹھکانوں پر بمباری کر رہا ہے، جب کہ حوثی گروپ نے بھی تیل سے مالامال خلیجی ملک کے خلاف اپنے حملے تیز کر دیے ہیں۔