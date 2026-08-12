حوثیوں نے بحیرہ احمر میں جہاز پر میزائل داغے، حملے میں 6 ہلاک
حوثی باغیوں نے بحیرہ احمر کے آبنائے باب المندب میں کھانے پینے کی اشیاء لے جانے والے جہاز پر میزائل داغ دیے۔
Published : August 12, 2026 at 7:27 AM IST
عدن: یمنی حکومت کے ایک بیان کے مطابق، بحیرہ احمر کے آبنائے باب المندب میں ایک تجارتی جہاز پر 'ڈبل ٹیپ' میزائل حملے میں کم از کم چھ افراد ہلاک ہو گئے۔ حکومت نے اس حملے کا الزام ایران کے حمایت یافتہ حوثی باغیوں پر عائد کیا ہے۔
سی این این کی ایک رپورٹ کے مطابق یمن کی بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ حکومت کی وزارت ٹرانسپورٹ نے بتایا کہ حوثیوں نے خوراک لے جارہے 'تہامہ' نامی ایک چھوٹے کارگو جہاز پر تین بیلسٹک میزائل داغ دیے۔ وزارت نے کہا کہ ان حملوں کے نتیجے میں آگ لگ گئی جس میں عملے کے چار ارکان (تین پاکستانی اور ایک انڈونیشیائی) ہلاک اور عملے کے چار دیگر ارکان اور ایک ریسکیو کارکن زخمی ہو گیا۔
بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ حوثیوں نے تلاشی اور امدادی کارروائیاں شروع ہونے کے بعد دوسری بار جہاز پر حملہ کیا۔ اسے "ریسکیو ٹیم سمیت جہاز میں موجود ہر کسی کی جان کو خطرے میں ڈالنے کی کوشش" کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ یمن کے کوسٹ گارڈ نے بعد میں تصدیق کی کہ مہلوکین میں سے دو امدادی کارکن تھے۔
جہاز کی ملکیت کے حوالے سے ابتدائی کنفیوژن برقرار ہے۔ یمنی حکام اور میری ٹائم انٹیلی جنس گروپ 'مارسک' نے ابتدائی طور پر بتایا تھا کہ سعودی ملکیتی جہاز پر حملہ کیا گیا ہے۔ تاہم، 'میرین ٹریفک' کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ 'تہامہ' تنزانیہ کے پرچم تلے چلتی ہے اور مصر اور یمن میں رجسٹرڈ کمپنیوں کی ملکیت ہے۔
دریں اثنا، 'یروشلم پوسٹ' میں شائع ہونے والے تجزیے کے مطابق پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کے درمیان حال ہی میں اعلان کردہ 'مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ' اپنے پہلے بڑے امتحان میں ناکام ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ یہ حملہ یمن میں ایران کے حمایت یافتہ حوثی باغیوں کے جازان میں آرامکو ریفائنری پر حملے کے بعد ہوا ہے۔ تاہم، نئے اتحاد نے نہ تو کوئی انتباہ جاری کیا اور نہ ہی حملے پر کوئی واضح فوجی جواب دیا۔
اتوار کی صبح جازان میں آرامکو ریفائنری میں آگ لگ گئی۔ حوثیوں کے ترجمان یحییٰ ساری نے کہا کہ ان کے گروپ نے سعودی عرب کی جانب سے صعدہ اور حجہ صوبوں میں کیے گئے ڈرون آپریشن کے جواب میں ڈرون کے ذریعے تنصیب کو نشانہ بنایا۔ بعد ازاں سعودی عرب کی وزارت توانائی نے آگ لگنے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ آگ پر قابو پالیا گیا ہے۔
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