حوثی باغیوں کا سعودی دارالحکومت ریاض کے ہوائی اڈے پر نئے حملے کا دعویٰ، پاکستانی فوج کی مملکت میں موجودگی کی تصدیق
ترک وزیر خارجہ ہاکان فیدان نے کہا کہ مکہ دفاعی معاہدہ نوعیت کے اعتبار سے دفاعی ہے، جارحانہ نہیں۔
Published : October 8, 2026 at 8:42 PM IST
قاہرہ: جمعرات کے روز سعودی دارالحکومت ریاض میں کئی دھماکے سنے گئے، جن میں شہر کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ہونے والا ایک بڑا دھماکہ بھی شامل ہے۔ ایک عینی شاہد نے ایسوسی ایٹڈ پریس کو یہ معلومات فراہم کیں۔ یہ واقعہ اس اطلاع کے محض ایک دن بعد پیش آیا جب سعودی عرب نے بتایا تھا کہ ہوائی اڈے پر ہونے والے ایک حملے میں ایک شخص ہلاک اور کئی دیگر زخمی ہو گئے تھے۔
ان دھماکوں کا مارکیٹوں اور تیل کی قیمتوں پر فوری اثر دیکھا گیا، خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اور سعودی عرب ایران کے ساتھ جاری تنازعے کے ایک نئے محاذ میں مزید الجھ گیا۔
پڑوسی ملک یمن میں ایران کی حمایت یافتہ حوثی باغیوں نے کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اس نئے حملے کی ذمہ داری قبول کی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ بیلسٹک میزائل کے باعث نقصان پہنچا ہے، تاہم انہوں نے اس دعوے کی تائید میں کوئی ثبوت فراہم نہیں کیا۔ سعودی حکام نے اس دعوے پر فوری طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔
حوثیوں کے خلاف لڑنے والے سعودی قیادت والے اتحاد کے ترجمان میجر جنرل ترکی المالکی نے بتایا کہ انہوں نے حوثیوں کی جانب سے ریاض کی طرف داغے گئے دو بیلسٹک میزائلوں اور جنوب مغرب میں یمنی سرحد کے قریب واقع خمیس مشیط کی طرف داغے گئے ایک میزائل کو فضا میں ہی روک کر تباہ کر دیا۔
سعودی سول ڈیفنس کے حکام نے اطلاع دی کہ میزائلوں کو روکنے کے عمل کے دوران گرنے والے ملبے سے ایک کنڈرگارٹن (بچوں کے اسکول) اور ایک طبی مرکز کو نقصان پہنچا، لیکن کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔
حوثیوں نے ایئر لائنز کو سعودی فضائی حدود کے استعمال کے حوالے سے خبردار کیا:
حالیہ دنوں میں، حوثیوں نے سعودی ہوائی اڈوں کے ساتھ ساتھ فوجی اور تیل کی تنصیبات پر حملوں کی بارہا ذمہ داری قبول کی ہے۔ جمعرات کی صبح، باغیوں نے عالمی ایئر لائنز کو سعودی فضائی حدود سے پرواز کرنے کے ممکنہ نتائج کے بارے میں "حتمی" انتباہ جاری کیا، کیونکہ وہ اسے اپنے فوجی آپریشنز کا علاقہ سمجھتے ہیں۔
ایک نئے بیان میں، حوثیوں نے سعودی عرب کے عوام کو بھی خبردار کیا کہ وہ تیل کی تنصیبات سے دور رہیں، کیونکہ یہ مقامات "ہماری افواج کے اہداف" ہیں۔ باغی دنیا کے سب سے بڑے تیل برآمد کنندہ ملک کے خلاف حال ہی میں عائد کی گئی ناکہ بندی کو مزید سخت کر رہے ہیں۔
دھماکوں کے کچھ ہی دیر بعد، فلائٹ ٹریکنگ سروس 'فلائٹ ریڈار 24' نے جمعرات کی سہ پہر 'ایکس' (سابقہ ٹوئٹر) پر اطلاع دی کہ کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ دوبارہ بند کر دیا گیا ہے۔ "آخری لینڈنگ 80 منٹ سے زیادہ عرصہ قبل ہوئی تھی اور آخری ٹیک آف 90 منٹ سے زیادہ پہلے ہوا تھا۔"
ایک عینی شاہد نے بتایا کہ، ہوائی اڈے پر فائر اور ایمبولینس کا عملہ تعینات کر دیا گیا تھا اور دھواں دکھائی دے رہا تھا۔ عینی شاہد نے یہ معلومات نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر فراہم کیں کیونکہ انہیں میڈیا سے بات کرنے کا اختیار نہیں تھا۔ اس نے بتایا کہ روانہ ہونے والی پروازیں روک دی گئیں اور مسافروں کو ہدایت کی گئی کہ وہ اپنا چیکڈ سامان (سامانِ سفر) وہیں چھوڑ کر باہر نکل جائیں۔ فوری طور پر یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ کتنی پروازیں متاثر ہوئیں۔
بدھ کے روز امریکی سفارت خانے کی جانب سے جاری کردہ سیکیورٹی الرٹ میں شہریوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ فضائی حدود ممکنہ طور پر بند ہونے کے امکان کے پیشِ نظر باخبر رہیں، اور امریکی سرکاری ملازمین کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ یمن کی سرحد کے 20 میل (32 کلومیٹر) کے دائرے میں سفر نہ کریں۔
بدھ کو بڑے فوجی آپریشن کے بعد ہلاکتوں کا پہلا واقعہ
بدھ کے روز سعودی حکام نے اطلاع دی کہ حوثیوں کی جانب سے ریاض اور ابھا کے ہوائی اڈوں پر کیے گئے حملوں میں تین افراد ہلاک ہو گئے۔ یہ ہلاکتیں اس وقت ہوئیں جب سعودی عرب اور اس کی اتحادی یمنی افواج نے باغیوں کے خلاف بڑے پیمانے پر زمینی اور فضائی کارروائیاں شروع کر رکھی ہیں۔
اس کارروائی کا مقصد ان علاقوں کا کنٹرول دوبارہ حاصل کرنا ہے جن پر حوثیوں نے ایک ماہ قبل یمن کے مغربی ساحل (بحیرہ احمر) اور آبنائے باب المندب کے قریب قبضہ کر لیا تھا۔ باب المندب میں باغیوں کی موجودگی آبنائے ہرمز کے متبادل اہم بحری راستے کے لیے خطرہ ہے، جہاں پہلے ہی ایرانی حملوں کے باعث جہازوں کی آمدورفت میں کمی آ چکی ہے۔
برطانیہ، بھارت، متحدہ عرب امارات اور دیگر ممالک نے سعودی عرب میں ہونے والے ان مہلک حملوں کی مذمت کی ہے اور بڑھتی ہوئی کشیدگی پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔
مزید برآں، سعودی قیادت والے اتحاد کے ترجمان نے بدھ کو بتایا کہ افواج نے یمنی دارالحکومت صنعا میں باغیوں کے زیرِ قبضہ ایک پلیٹ فارم کو تباہ کر دیا، جسے سعودی دارالحکومت پر حملوں کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔
پاکستانی فوج کے جنرل نے سعودی عرب میں ملکی فوجیوں کی موجودگی کی تصدیق کر دی:
پاکستان فوج کے ایک سینئر جنرل نے سعودی عرب میں اپنے ملک کے فوجیوں کی موجودگی کی تصدیق کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یمن کے حوثی باغیوں کی جانب سے خلیجی ملک پر بڑھتے ہوئے حملوں کے تناظر میں، یہ فوجی "مختلف کرداروں" اور "علاقوں" میں اپنے فرائض سرانجام دے رہے ہیں۔
فوجی ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چوہدری کا یہ بیان، پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کے درمیان حال ہی میں طے پانے والے 'مکہ دفاعی معاہدے' کے تحت سعودی عرب میں فوجیوں کی تعیناتی کے معاہدے کے چند دن بعد سامنے آیا ہے۔
اگست میں تینوں ممالک کے درمیان طے پانے والا یہ معاہدہ اجتماعی سلامتی کا ایک ڈھانچہ تشکیل دیتا ہے۔ اس میں یہ طے کیا گیا ہے کہ ان میں سے کسی بھی ملک پر ہونے والے مسلح حملے کو سب پر حملہ تصور کیا جائے گا۔
سی این این کو دیے گئے ایک انٹرویو میں لیفٹیننٹ جنرل چوہدری نے کہا، "میں تصدیق کر سکتا ہوں کہ ہم یعنی پاکستان فوج پہلے ہی وہاں (سعودی عرب میں) موجود ہیں۔ میں آپ کو اس بات کا یقین دلا سکتا ہوں۔"
تاہم، چینل کے مطابق، انہوں نے فوجیوں کی تعیناتی، ان کی صلاحیتوں یا تعداد کے بارے میں تفصیلات فراہم نہیں کیں اور کہا کہ ایسی معلومات خفیہ نوعیت کی ہوتی ہیں۔
جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا یہ فوجی 'مکہ اتحاد' کے تحت تعینات کیے گئے ہیں، تو ترجمان نے کہا کہ یہ سہ فریقی معاہدہ "اچانک یا بغیر کسی بنیاد کے" وجود میں نہیں آیا۔
انہوں نے کہا، "پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کے درمیان مسلسل سفارتی، سیاسی، عسکری اور عوامی سطح پر تعلقات رہے ہیں۔ لہذا، میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ پاکستان فوج پہلے ہی وہاں موجود ہے، مختلف کردار ادا کر رہی ہے اور مختلف علاقوں میں کام کر رہی ہے۔"
انہوں نے مزید کہا، "جب بھی کوئی عسکری تنازعہ پیدا ہوتا ہے تو کوئی بھی شریک ملک ابتدا میں یہ ظاہر نہیں کرتا کہ وہ اپنی افواج کو کیسے یا کہاں تعینات کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔" انہوں نے مزید کہا کہ کوئی بھی شمولیت "دفاعی نوعیت" کی ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا، "اس اتحاد کا مقصد سعودی عرب کا دفاع کرنا ہے۔۔۔ اور ایسا ہی کیا جائے گا۔"
دریں اثنا، ترک وزیر خارجہ ہاکان فیدان نے جمعرات کو اس بات پر زور دیا کہ یہ سہ فریقی معاہدہ "دفاعی نوعیت" کا ہے اور یہ دیگر ممالک پر حملوں کی اجازت نہیں دیتا۔ انقرہ میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے فیدان نے کہا کہ یہ معاہدہ ترکی کو کسی دوسرے ملک کے علاقے پر حملے کے لیے فوج تعینات کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔
حوثی حملوں کے تناظر میں، سعودی عرب نے امریکہ سمیت اپنے اتحادیوں سے مدد طلب کی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ امریکی تعاون میں انٹیلی جنس معلومات کا تبادلہ، اہداف کی نشاندہی اور حالیہ کارروائی کے لیے منصوبہ بندی شامل ہے۔
ترک وزیر خارجہ ہاکان فیدان نے کہا کہ ترکی اور پاکستان ایک سہ فریقی معاہدے کے تحت سعودی عرب کو فضائی دفاع، الیکٹرانک وارفیئر کی صلاحیتوں اور تکنیکی معاونت کی فراہمی پر غور کر رہے ہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ یہ معاہدہ نوعیت کے اعتبار سے دفاعی ہے، جارحانہ نہیں۔
انہوں نے کہا، "ترکی کسی دوسرے ملک کے علاقے میں حملہ کرنے کے لیے فوج نہیں بھیجے گا۔" انہوں نے مزید کہا کہ انقرہ اس مسئلے کو سفارت کاری کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔
پیر کو ریاض میں 'مکہ اتحاد' کی اسٹریٹجک سیاسی اور دفاعی کمیٹی کا ہنگامی اجلاس منعقد ہوا۔
اجلاس کے بعد جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا کہ کمیٹی نے "اجتماعی دفاعی وعدوں پر عملی طور پر عمل درآمد کرنے، طے شدہ فوجی دستے اور صلاحیتیں فراہم کرنے، اور مملکت میں ان کی فوری تعیناتی کو یقینی بنانے" کے لیے ضروری اقدامات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
بیان میں سعودی عرب پر حوثی حملوں کے تناظر میں فوج کی تعیناتی کے حوالے سے کوئی تفصیلات یا ٹائم لائن فراہم نہیں کی گئی۔
اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر دفاع خواجہ آصف اور آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کی۔
اجلاس کے بعد خواجہ آصف نے جیو نیوز کو بتایا کہ اگرچہ خطے میں پاکستان اور ترکی کی "موجودگی" ہے، لیکن جنگی کارروائیوں میں صرف سعودی افواج ہی شامل ہیں۔
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