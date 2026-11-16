حوثی باغیوں کا سعودی عرب کے کنگ خالد ایئرپورٹ اور ایک مالیاتی مرکز پر میزائل حملوں کا دعویٰ
اسی کے ساتھ حوثی ترجمان نے سعودی عرب پر گزشتہ 24 گھنٹوں میں یمن کے مختلف صوبوں پر 75 فضائی حملوں کا الزام لگایا۔
By ANI
Published : November 16, 2026 at 7:15 AM IST
ریاض: یمن کے حوثی باغیوں نے مقامی وقت کے مطابق اتوار کے روز سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں واقع کنگ خالد بین الاقوامی ہوائی اڈے اور ایک مالیاتی مرکز کو دو بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔
ٹیلی گرام پر جاری کردہ ایک بیان میں حوثیوں کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ سریع نے کہا کہ "ہماری مسلح افواج نے دشمن سعودی دارالحکومت ریاض میں کنگ خالد بین الاقوامی ہوائی اڈے اور مالیاتی مرکز کو دو بیلسٹک میزائلوں سے کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا۔ اللہ کے فضل سے اس آپریشن نے اپنا ہدف حاصل کر لیا ہے۔" سعودی مملکت کی جانب سے اس پر فوری طور پر کوئی ردعمل سامنے نہیں آیا ہے۔
اس سے قبل جاری کیے گئے ایک بیان میں حوثی فوجی ترجمان نے دعویٰ کیا تھا کہ گروپ کی افواج نے محافظہ لحج میں واقع القعوۃ کیمپ اور اس سے متصل مقامات پر سعودی فوجیوں کے اجتماعات پر چھ بیلسٹک میزائل داغے ہیں۔
یحییٰ سریع کے مطابق، نشانہ بننے والی فورسز سعودی افسر بدر الحربی کی کمان میں کام کر رہی تھیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ حملے براہ راست نشانے پر لگے جس کے نتیجے میں درجنوں افراد ہلاک و زخمی ہوئے اور بڑی تعداد میں گاڑیاں تباہ ہو گئیں۔
بیان میں کہا گیا ہے، "ہماری مسلح افواج نے محافظہ لحج میں واقع القعوۃ کیمپ اور ملحقہ مقامات پر سعودی افسر بدر الحربی کی کمان میں موجود دشمن سعودی فوجیوں کے اجتماعات کو چھ بیلسٹک میزائلوں سے کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا۔ اللہ کے فضل سے یہ حملے براہ راست نشانے پر لگے، جس کے نتیجے میں درجنوں افراد ہلاک و زخمی ہوئے اور بڑی تعداد میں گاڑیاں تباہ ہو گئیں۔"
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ایک علیٰحدہ بیان میں حوثی فوج کے ترجمان نے الزام لگایا کہ سعودی جنگی طیاروں نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران صعدہ، تعز، لحج، الجوف اور مآرب کے صوبوں کے شہری علاقوں میں 75 فضائی اور میزائل حملے کیے ہیں۔
سریع نے کہا کہ ان حملوں میں خمیس مشیط اور طائف کے فضائی اڈوں سے اڑان بھرنے والے ایف-15 اور ٹائفون طیارے شامل تھے، جب کہ نجران سے میزائل حملے بھی کیے گئے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ان حملوں کے نتیجے میں 'عام شہریوں' کا جانی نقصان ہوا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کشیدگی شروع ہونے کے بعد سے سعودی قیادت میں ہونے والے فضائی اور میزائل حملوں کی کل تعداد 5,095 تک پہنچ گئی ہے۔
مکہ مکرمہ کے مقدس مقامات پر دو اور مدینہ منورہ میں ایک ڈرون مار گرانے کے سعودی دعوؤں کو مسترد کرتے ہوئے سریع نے ان اطلاعات کو "جھوٹ اور من گھڑت" قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ "ہماری کارروائیاں صرف ان کی تیل کی تنصیبات اور فوجی اڈوں کو نشانہ بناتی ہیں۔" انہوں نے مزید کہا کہ سعودی عرب کو "اسلامی مقدس مقامات کے پیچھے چھپنے کے بجائے میدانِ جنگ میں شکست تسلیم کر لینی چاہیے۔"
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