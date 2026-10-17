کیا سعودی عرب پر حوثی حملے یمنی باغیوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو ظاہر کررہے ہیں؟
حوثیوں کے پاس بیلسٹک میزائلوں، کروز میزائلوں اور ڈرونز کا ایک وسیع ذخیرہ موجود ہے، جن میں سے کئی ایرانی ماڈلز سے مشابہت رکھتے ہیں۔
Published : October 17, 2026 at 2:39 PM IST
حالیہ ہفتوں میں، یمن میں ایران کی حمایت یافتہ حوثی باغیوں نے اپنی وسیع ہوتی ہوئی عسکری صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ہے۔ انہوں نے سینکڑوں میل (کلومیٹر) دور واقع سعودی عرب ایک بڑے بین الاقوامی ہوائی اڈے کو بار بار نشانہ بنایا ہے، اور یمن کے اندر جہاز رانی کے ایک انتہائی اہم اور تنگ راستے کے قریب علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے۔
گزشتہ ایک دہائی کے دوران، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، امریکہ، برطانیہ اور اسرائیل نے ان باغیوں کے خلاف شدید فضائی حملے کیے ہیں، اس کے باوجود، حوثی مزید طاقتور ہی ہوئے ہیں۔
امریکہ کی فراہم کردہ جدید ترین ہتھیاروں تک رسائی کے باوجود، سعودی عرب ان حالیہ حملوں کا مؤثر جواب دینے میں مشکلات کا شکار رہا ہے۔ سعودی عرب کے ایک اعلیٰ سفارت کار نے اس ہفتے صحافیوں کو بتایا کہ ایران ان کشیدگیوں کو ہوا دے رہا ہے، اور انہوں نے نشاندہی کی کہ حوثیوں نے موسم گرما کے اوائل میں مذاکرات کی ایک تجویز کو مسترد کر دیا تھا۔
حوثی باغی ایک وسیع، پہاڑی علاقے میں سرگرم ہیں، جس کی بدولت وہ اپنے جنگجوؤں اور عسکری بنیادی ڈھانچے کو مختلف مقامات پر پھیلا سکتے ہیں۔ اس جغرافیائی پوزیشن سے، وہ اہم تنصیبات (جیسے تیل کی تنصیبات) اور تجارتی جہاز رانی کے اہم راستوں کے لیے بھی مسلسل خطرہ بنے ہوئے ہیں۔
اقوام متحدہ اور دیگر ماہرین کے مطابق، ایران اپنے اتحادی لبنان اور عراق کے ساتھ مل کر حوثیوں کو تکنیکی مہارت، تربیت اور جدید ہتھیار فراہم کرتا ہے۔ ایک حالیہ رپورٹ سے انکشاف ہوا ہے کہ حوثیوں نے درست نشانہ لگانے والے بیلسٹک میزائل تیار کرنے کے لیے چینی سپلائرز سے پرزے حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ میزائل باری سو میل (2,000 کلومیٹر) دور تک کے اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ باغی اب پہلے سے کہیں زیادہ بھاری ہتھیاروں سے لیس ہیں۔
حوثی باغی باغی بہتر اور جدید ہتھیاروں سے لیس
حوثیوں کے پاس بیلسٹک میزائلوں، کروز میزائلوں اور ڈرونز کا ایک وسیع ذخیرہ موجود ہے، جن میں سے کئی ایرانی ماڈلز سے مشابہت رکھتے ہیں اور یہ سب خلیجی ممالک کے ساتھ ساتھ اسرائیل تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے بحیرہ احمر میں بحری جہازوں کو نشانہ بنانے کے لیے جدید ترین ’اینٹی شپ‘ میزائلوں اور بحری ڈرونز کا بھی استعمال کیا ہے، جس سے ایک اہم تجارتی راستہ خطرے میں پڑ گیا ہے۔
حالانکہ ایران حوثیوں کو ہتھیار فراہم کرنے کی تردید کرتا رہا ہے، کیونکہ اگر ایران ہتھیار فراہم کرتا ہے تو ایسا کرنا اقوام متحدہ کی عائد کردہ پابندیوں کی خلاف ورزی ہوگا۔ چین نے اس حالیہ رپورٹ پر کوئی براہِ راست جواب نہیں دیا ہے، تاہم اس کا موقف ہے کہ عسکری برآمدات کے حوالے سے اس کا طریقہ کار "محتاط اور ذمہ دارانہ" ہے۔ یمن جانے والی مختلف کھیپوں سے ایران کے اسمگل شدہ ہتھیار اور ان کے پرزے برآمد کیے گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ماہرین کی 2024 کی ایک رپورٹ میں حوثیوں، ایران اور ایران کے دیگر اتحادیوں کے درمیان گہرے عسکری تعلقات کی نشاندہی کی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق، 2024 تک حوثیوں نے ساڑھے تین لاکھ جنگجو بھرتی کر لیے تھے، جو کہ 2015 میں ریکارڈ کیے گئے تیس ہزار جنگجوؤں کی تعداد کے مقابلے میں نمایاں اضافہ ہے۔ یہ وہی سال تھا جب سعودی عرب نے یمن کی خانہ جنگی میں حوثیوں کے خلاف مداخلت کی تھی اور سمندری ناکہ بندی نافذ کر دی تھی۔
حوثی نسبتاً سستے ڈرونز اور میزائلوں کا استعمال کرتے ہوئے سعودی سرحد کے پار تیل کی تنصیبات اور دیگر بنیادی ڈھانچے، نیز ساحلی پٹی کے قریب موجود ٹینکروں کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اگرچہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایران انہیں جدید پرزے، جیسے کہ 'گائیڈنس سسٹمز' فراہم کرتا ہے، تاہم حوثی اپنے زیادہ تر ہتھیار خود تیار کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ ان ہتھیاروں کی لاگت، سعودی عرب کی جانب سے استعمال کیے جانے والے انتہائی جدید 'انٹرسیپٹرز' (میزائل کا دفاع کرنے والا ہتھیار) کے مقابلے میں بہت کم ہے۔
ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ وہ مزید جدید میزائل تیار کرنے کے لیے مصنوعی ذہانت (اے آئی) کا استعمال کر رہے ہیں۔
سعودی عرب کو جوابی کارروائی کرنے میں مشکلات کا سامنا
اس ملک کے پاس امریکہ کا فراہم کردہ اسلحہ بڑی مقدار میں موجود ہے، جس میں جدید ترین طیارے اور میزائل دفاعی نظام شامل ہیں۔ یہ وہی وسائل ہیں جو گزشتہ بہار میں کشیدگی عروج پر ہونے کے دوران ایران کے خلاف استعمال کیے گئے تھے۔
تاہم، جدید ترین ’انٹرسیپٹر‘ میزائلوں کی فراہمی میں دباؤ کے پیشِ نظر، یہ واضح نہیں ہے کہ سعودی عرب کب تک ان حملوں کو ناکام بنانے کا سلسلہ جاری رکھ سکے گا۔ یہ خطرات نہ صرف حوثیوں کی جانب سے ہیں بلکہ عراق میں ایران کی حمایت یافتہ ملیشیاؤں کی طرف سے بھی لاحق ہیں۔ ایسی ہی ایک ملیشیا پر ایک ایسے حملے کا الزام ہے جس کی وجہ سے ’ایسٹ ویسٹ پائپ لائن‘ کو عارضی طور پر بند کرنا پڑا۔ یہ پائپ لائن تیل کی برآمدات کے لیے ایک انتہائی اہم ذریعہ ہے۔
حال ہی میں، حوثیوں نے دارالحکومت ریاض میں واقع شاہ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو بار بار نشانہ بنایا ہے، جس کے نتیجے میں متعدد پروازیں منسوخ کرنی پڑیں۔ انہوں نے قومی تیل کمپنی ’آرامکو‘ کے ہیڈ کوارٹر کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ یہ دونوں مقامات یمن سے سینکڑوں کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہیں۔
ان حملوں میں کم از کم 19 افراد ہلاک ہوئے ہیں اور اسکولوں میں تعلیمی سرگرمیاں معطل کر دی گئی ہیں۔ یہ عدم استحکام سعودی عرب کے ان پرعزم منصوبوں پر بھی سوالیہ نشان کھڑا کرتا ہے جن کے تحت وہ خود کو کاروبار، سیاحت اور کھیلوں کے ایک عالمی مرکز میں تبدیل کرنا چاہتا ہے۔
سعودی عرب کا رقبہ تقریباً ٹیکساس سے تین گنا بڑا ہے، جو کافی وسیع مانا جاتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں یہاں کی آبادی نسبتاً کم ہے۔ اس وسیع و عریض علاقے میں کئی اہم تنصیبات پھیلی ہوئی ہیں، جو انہیں حملوں کی زد میں لے آتی ہیں۔ اس کے علاوہ، سعودی عرب کی یمن کے ساتھ سرحد تقریباً 1,300 کلومیٹر (800 میل) طویل ہے، جو دشوار گزار اور صحرائی علاقے پر مشتمل ہے۔
فضائی حملوں کے اثرات محدود
حوثی، جو شمالی یمن میں مقیم ایک شیعہ مذہبی اور سیاسی گروہ ہیں، سعودی عرب کے خلاف حملے کرتے رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سعودی عرب، یمن کی جاری خانہ جنگی میں وہاں کی بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ حکومت کی حمایت کرتا ہے۔
سنی اکثریتی سعودی عرب کو طویل عرصے سے اس بات کا خدشہ رہا ہے کہ اس کی سرحد کے ساتھ شیعہ ملک ایران کا کوئی مضبوط اور جدید اسلحے سے لیس اتحادی نہ ابھر آئے۔ سن 2015 میں، جب باغیوں نے شمالی یمن کے بڑے حصوں بشمول دارالحکومت صنعا پر قبضہ کر لیا، تو سعودی عرب نے اس تنازعے میں مداخلت کی۔ اگلے سات سالوں کے دوران، سعودی عرب نے حوثیوں کے خلاف مسلسل فضائی حملے کیے، جن کے نتیجے میں اکثر عام شہری ہلاک یا زخمی ہوئے۔ اگرچہ یمنی سرکاری افواج اور جنوبی علیحدگی پسندوں نے حوثیوں کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی، لیکن 2022 میں جنگ بندی ہونے تک محاذ جنگ کی صورتحال بڑی حد تک جوں کی توں رہی۔
اگلے سال، غزہ میں جنگ چھڑنے کے بعد، حوثیوں نے بحیرہ احمر میں بحری جہازوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا، اور انہوں نے اسرائیل کے خلاف ناکہ بندی نافذ کرنے کا دعویٰ کیا۔ جنوری 2024 سے، امریکہ اور برطانیہ نے حوثیوں کے خلاف متعدد حملے کیے۔
اسی سال کے اوائل میں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان فضائی حملوں میں شدت لانے کا حکم دیا۔ اس وقت، امریکی فوج کے ایک عہدیدار نے 'دی ایسوسی ایٹڈ پریس' کو بتایا کہ ایک ہزار سے زائد اہداف پر تقریباً دو ہزار بم اور میزائل گرائے گئے تھے۔
امریکہ کی جانب سے ہفتوں تک جاری رہنے والے حملوں کے بعد، حوثی امریکی بحری جہازوں پر حملے روکنے پر رضامند ہو گئے۔ تاہم، انہوں نے اسرائیل کو نشانہ بنانا جاری رکھا۔ اس کے جواب میں، اسرائیل نے 2025 میں اپنے حملے شروع کیے، جن میں حوثی وزیر اعظم اور کئی دیگر اعلیٰ عہدیدار ہلاک ہو گئے۔دوسری جانب، اسرائیل نے بار بار حوثیوں کے زیرِ کنٹرول ایک اہم بندرگاہ کو نشانہ بنایا۔ تنازعے کے ابتدائی مہینوں میں حوثی بڑی حد تک تنہا رہے۔ تاہم، جولائی میں انہوں نے سعودی عرب پر دوبارہ حملے شروع کر دیے اور سعودی بحری جہازوں کی نقل و حرکت پر ناکہ بندی عائد کر دی۔
فیصلہ کن فتح حاصل کرنے کے لیے زمینی فوج کی ضرورت
حالیہ تنازعات نے یہ ثابت کیا ہے کہ فضائی طاقت شاذ و نادر ہی تنہا مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ فضائی حملوں کے بعد، علاقے کو محفوظ بنانے اور اس پر قبضہ برقرار رکھنے کے لیے زمینی افواج کا تعینات کیا جانا ضروری ہوتا ہے۔
یمن کے معاملے میں، حوثیوں کے خلاف لڑنے والے مقامی گروہ شدید اختلافات کا شکار ہیں۔ یہاں تک کہ جنوری میں بھی ان کی آپس میں کشیدگی سامنے آئی ہے۔ ان گروہوں میں سعودی حمایت یافتہ حکومت کے وفادار جنگجو اور متحدہ عرب امارات کی حمایت یافتہ جنوبی علیحدگی پسند قوتیں شامل ہیں۔ بعض اوقات سعودی عرب کا حریف رہے متحدہ عرب امارات نے 2019 میں یمن سے اپنی افواج واپس بلا لی تھیں۔
امریکہ، جو اس وقت ایران سے متعلق معاملات میں الجھا ہوا ہے، اس تنازعے سے دور رہنا ہی بہتر سمجھ رہا ہے۔ اگست میں، سعودی عرب نے جوہری ہتھیاروں سے لیس پاکستان اور نیٹو کے رکن ترکی کے ساتھ باہمی دفاعی معاہدہ کیا ہے۔ تاہم، یہ واضح نہیں ہے کہ وہ مملکت کو کس قسم کی معاونت فراہم کر سکتے ہیں۔
سفارتی راستے بھی محدود
حوثی مطالبہ کر رہے ہیں کہ سعودی عرب اپنی جانب سے عائد کردہ ناکہ بندی ختم کر دے۔ اگر سعودی عرب اس پر رضامند ہو جاتا ہے، تو یہ درحقیقت اس طویل جنگ میں اپنی شکست تسلیم کرنے کے مترادف ہوگا۔ مزید برآں، اس سے باغیوں کے لیے ایران سے مزید بڑی مدد حاصل کرنے کی راہ ہموار ہو جائے گی۔
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