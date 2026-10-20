یمن میں رنگروٹوں پر خونریز حملے کے بعد سعودی عرب نے سرمایہ کاری کانفرنس منسوخ کر دی
حوثی باغیوں کے بیلسٹک میزائل حملے میں 53 یمنی فوجی ہلاک ہوگئے جس کے بعد سعودی عرب نے عالمی سرمایہ کاری کانفرنس منسوخ کر دی۔
Published : October 20, 2026 at 7:56 AM IST
قاہرہ: یمنی فوجی حکام کے مطابق، ایران کے حمایت یافتہ حوثی باغیوں نے پیر کے روز یمن کی سرکاری افواج پر بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں ایک فوجی کیمپ میں کم از کم 53 فوجی ہلاک ہو گئے۔ رواں موسم گرما میں لڑائی کے دوبارہ شروع ہونے کے بعد سے یہ مہلک ترین حملوں میں سے ایک ہے۔
صوبائی حکومت کے بیان کے مطابق، جنوبی صوبے شبوہ میں واقع اس فوجی کیمپ پر ہونے والے حملے میں مزید 200 رنگروٹ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ باغیوں نے بھی اس کیمپ کو نشانہ بنانے کا اعتراف کیا ہے۔
واضح رہے کہ حوثیوں اور یمن کی سعودی حمایت یافتہ سرکاری افواج کے درمیان یہ لڑائی ایران کی اس جنگ کا ایک پھیلتا ہوا محاذ ہے جو فروری میں شروع ہوئی تھی۔ اس کشیدگی نے سال 2022 کے جنگ بندی معاہدے کو یکسر ختم کر دیا ہے جس نے یمن کی خانہ جنگی میں لڑائی کو بڑی حد تک روک دیا تھا۔
حوثیوں نے حالیہ ہفتوں میں متعدد محاذوں پر اپنی بڑھتی ہوئی فوجی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ہے، جس میں انہوں نے سینکڑوں میل دور سعودی عرب کے مرکزی بین الاقوامی ہوائی اڈے پر بار بار حملے کیے اور بحر احمر کی ایک اہم بحری تجارتی گزرگاہ کے قریب واقع یمنی علاقوں پر قبضہ کر لیا۔
سعودی معاشرے میں حوثی حملوں سے پیدا ہونے والی بے چینی کے ایک اشارے کے طور پر، مملکت نے پیر کے روز اگلے ہفتے ہونے والی ایک عالمی سرمایہ کاری کانفرنس منسوخ کر دی اور دارالحکومت ریاض اور اس کے آس پاس کے اسکولوں کے لیے آن لائن تعلیم فراہم کرنے کے حکم نامے میں توسیع کر دی۔
اقوام متحدہ اور دیگر ماہرین کے مطابق، ایران اور لبنان و عراق میں اس کے اتحادی حوثیوں کو مہارت، تربیت اور جدید ہتھیار فراہم کرتے ہیں۔ دوسری طرف، ایران حوثیوں کو مسلح کرنے کی تردید کرتا ہے، کیونکہ ایسا کرنا اقوام متحدہ کی پابندیوں کی خلاف ورزی ہوگا۔
ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ: یمن کی صوبائی حکومت
شبوہ کی صوبائی حکومت نے بتایا کہ پیر کے روز ہونے والے اس حملے میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھنے کا خدشہ ہے، اور اس نے مزید کہا کہ یہ حملہ "تربیت اور تیاری کے مراحل سے گزرنے والے نئے رنگروٹوں کو نشانہ بنا کر کیا گیا، جو کہ ایک انتہائی سنگین فوجی کشیدگی ہے۔"
حکومت نے یمن کے صدر، سعودی قیادت میں قائم فوجی اتحاد اور حکومت پر زور دیا کہ وہ شبوہ کی دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط بنانے کے لیے فضائی دفاعی اور قبل از وقت وارننگ دینے والے سسٹمز کی فراہمی کو تیز کریں۔
یمن کی حکمران صدارتی قیادت کونسل کے سربراہ، رشاد العلیمی نے اس حملے کا "سخت جواب" دینے کا عزم ظاہر کیا۔
ایک حوثی فوجی ترجمان نے دعویٰ کیا کہ اس کیمپ کو اس لیے نشانہ بنایا گیا کیونکہ اسے سعودی حکام چلا رہے ہیں، اور اس حملے میں ان میں سے کچھ ہلاک بھی ہوئے ہیں—تاہم انہوں نے اس کا کوئی ثبوت فراہم نہیں کیا۔ دوسری طرف، سعودی حکومت کی جانب سے فوری طور پر کوئی تبصرہ سامنے نہیں آیا۔
سرکار کی حامی جنگجوؤں کے ایک گروپ نے پیر کے روز بتایا کہ ان کے ارکان نے جنوب مغربی یمن میں گھنٹوں جاری رہنے والی لڑائی کے بعد حوثیوں کے ایک بڑے حملے کو پسپا کر دیا۔ اس کے علاوہ، یمن کے صوبے مآرب کی مقامی انتظامیہ نے بتایا کہ حوثیوں نے مآرب کے گنجان آباد شہر پر بیلسٹک میزائل داغے، جہاں تنازع کے باعث بے گھر ہونے والے لوگوں کی ایک بڑی تعداد مقیم ہے۔
ایک الگ واقعے میں، حوثیوں کے زیر انتظام وزارت صحت نے بتایا کہ پیر کے روز یمن کے صوبہ تعز کے ضلع صابر الموادم میں گھروں پر مارٹر شیل گرنے سے ایک باپ اور اس کی بیٹی جاں بحق ہو گئے۔
سعودی عرب نے سرمایہ کاری کانفرنس منسوخ کر دی
اتوار کے روز، حوثیوں کے زیر انتظام وزارت صحت نے سعودی قیادت میں قائم اتحادی افواج پر ایک فضائی حملے کا الزام عائد کیا، جس کے نتیجے میں یمن کے باغیوں کے زیر قبضہ شمالی صوبے صعدہ میں کم از کم 9 افراد ہلاک ہو گئے۔ باغیوں کے مطابق، اس حملے میں پانچ بچے اور دو خواتین شامل تھیں، اور یہ ان متعدد حملوں میں سے ایک تھا جس میں ویک اینڈ کے دوران 30 سے زائد افراد ہلاک یا زخمی ہوئے۔
سعودی عرب کی جانب سے اس پر فوری طور پر کوئی تبصرہ سامنے نہیں آیا۔
حوثی، جو کہ شمالی یمن سے تعلق رکھنے والی ایک شیعہ مذہبی اور سیاسی تحریک ہے، سعودی عرب پر اپنے حملوں میں مسلسل اضافہ کر رہے ہیں کیونکہ وہ یمن کی خانہ جنگی میں وہاں کی بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ حکومت کی حمایت کرتا ہے۔
سنی اکثریتی مملکت (سعودی عرب)، جسے طویل عرصے سے اپنی سرحد پر شیعہ ملک ایران کے ایک مسلح اتحادی کے ابھرنے کا خدشہ رہا ہے، سال 2015 میں اس جنگ میں اس وقت شامل ہوئی تھی جب باغیوں نے دارالحکومت صنعا سمیت شمالی یمن کے بیشتر حصے پر قبضہ کر لیا تھا۔
حالیہ ہفتوں میں، حوثیوں نے سعودی ہوائی اڈوں، تیل اور فوجی تنصیبات کے ساتھ ساتھ سعودی عرب کی تیل کی بڑی کمپنی آرامکو کے صدر دفاتر کو بھی نشانہ بنایا ہے۔
پیر کے روز، حوثی باغیوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے سعودی عرب بھر میں تیل کی تنصیبات، ہوائی اڈوں اور فوجی مقامات کو نشانہ بناتے ہوئے چھ حملے کیے ہیں، تاہم اس گروپ نے یہ واضح نہیں کیا کہ یہ حملے کس وقت کیے گئے۔
سعودی سول ڈیفنس نے خطرے کے انتباہات جاری کیے ہیں، لیکن فوری طور پر کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔
یمن میں، حوثیوں نے حال ہی میں بحیرہ احمر کے ساحل اور باب المندب کے قریب مزید علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے، جو کہ آبنائے ہرمز کا ایک اہم متبادل بحری تجارتی راستہ ہے۔ سعودی قیادت میں قائم فوجی اتحاد نے رواں ماہ کے آغاز میں باغیوں کو اس اسٹریٹجک پوزیشن سے ہٹانے اور علاقہ واپس لینے کے لیے ایک بڑا فوجی آپریشن شروع کیا تھا۔
پیر کے روز ان حوثی اقدامات کو پانچ سال مکمل ہو گئے جب انہوں نے صنعا میں امریکی سفارت خانے کے 20 سے زائد یمنی ملازمین کو حراست میں لیا تھا۔ سفارت خانے نے سال 2015 میں اپنا کام معطل کر دیا تھا لیکن مقامی عملہ اب بھی عمارت کی حفاظت اور بنیادی دیکھ بھال کی خدمات فراہم کر رہا تھا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے پیر کے روز ان ملازمین کی "فوری اور غیر مشروط رہائی" کا مطالبہ کیا ہے۔
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