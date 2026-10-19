جنوبی یمن میں حوثی باغیوں کا سرکاری فوجی کیمپ پر حملہ، کم از کم 53 فوجی ہلاک
صوبہ شبوہ کی حکومت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہلاکتوں کی یہ تعداد ابتدائی ہے اور اس میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔
Published : October 19, 2026 at 8:45 PM IST
قاہرہ: صوبہ شبوہ کے حکام نے پیر کے روز بتایا کہ ایران کی حمایت یافتہ حوثی باغیوں نے جنوبی یمن میں ایک سرکاری فوجی کیمپ پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں کم از کم 53 فوجی ہلاک ہو گئے۔ حالیہ دنوں میں بڑھتے ہوئے تشدد کے دوران یہ اب تک کے مہلک ترین حملوں میں سے ایک ہے۔ حوثی باغیوں نے شبوہ میں اس کیمپ کو نشانہ بنانے کا اعتراف کیا ہے۔
صوبہ شبوہ کی حکومت نے بتایا کہ باغیوں نے شبوہ کے جنوبی صوبے میں واقع 'العلم' فوجی کیمپ پر تین بیلسٹک میزائل داغے۔ اس حملے میں 200 نئے بھرتی ہونے والے اہلکار بھی زخمی ہوئے ہیں۔
صوبہ شبوہ کی حکومت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہلاکتوں کی یہ تعداد ابتدائی ہے اور اس میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ حکومت نے وضاحت کی کہ یہ اہلکار داخلی سیکیورٹی فورسز میں شمولیت کے لیے تربیت حاصل کر رہے تھے۔
بیان میں اس واقعے کو ایک "خونریز اور غدارانہ حملہ" قرار دیا گیا ہے، جس کا ہدف وہ نئے بھرتی ہونے والے اہلکار تھے جو اپنی تربیت اور تیاری کے مراحل سے گزر رہے تھے۔ اسے فوجی کشیدگی میں شدید اضافے اور صوبہ شبوہ کی سلامتی اور استحکام پر ایک کھلے حملے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔
حکومت نے یمن کے صدر، سعودی عرب کی قیادت والے اتحاد اور اپنی انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ وہ شبوہ میں سیکیورٹی صلاحیتوں کو مضبوط بنانے کے لیے فوری طور پر فضائی دفاعی نظام اور ابتدائی انتباہی نظام فراہم کریں۔ مزید برآں، صوبے میں دو سرکاری اسپتالوں اور مختلف نجی طبی مراکز کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ زخمیوں کا علاج کریں اور اگر ضرورت پڑے تو شدید زخمیوں کو خصوصی طبی یونٹوں میں منتقل کریں۔ حکومت کی 'صدارتی لیڈرشپ کونسل' کے سربراہ، رشاد العلیمی نے "سخت جوابی کارروائی" کا عزم ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ حملہ حوثی باغیوں کی اس ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے جو دباؤ کا سامنا کرنے پر یا ایران کی حمایت یافتہ سازشیں ناکام ہونے پر بزدلانہ دہشت گردانہ کارروائیوں کا سہارا لیتے ہیں۔
حوثیوں کے زیر کنٹرول خبر رساں ایجنسی 'صبا' نے دعویٰ کیا ہے کہ اس حملے میں درجنوں افراد ہلاک یا زخمی ہوئے ہیں، تاہم اس نے مزید تفصیلات فراہم نہیں کیں۔
یہ کیمپ پہلے متحدہ عرب امارات کی حمایت یافتہ ایک مسلح گروہ کے زیر استعمال تھا۔ یہ صوبائی دارالحکومت 'عتق' کے شمال میں واقع ضلع 'جردان' میں قائم ہے۔ حکومت کے زیرِ قبضہ صوبے 'مأرب' کی جانب جانے والے راستے پر واقع یہ مقام سرکاری افواج کے لیے رسد کی ایک اہم شاہراہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایک فوجی عہدیدار نے بتایا کہ جنہیں نشانہ بنایا گیا، وہ 'ریپڈ انٹروینشن' (فوری کارروائی کرنے والی) فورس نامی ایک نئی تشکیل شدہ یونٹ کے ارکان تھے، جنہیں اس علاقے کی حفاظت کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ عہدیدار کے مطابق، میزائل اس وقت گرے جب نئے بھرتی ہونے والے اہلکار تربیتی سیشن کے لیے قطار بنا رہے تھے۔
یہ حملہ لڑائی میں اس شدت کا حصہ ہے جس کا آغاز مہینوں پہلے ہوا تھا، اور یہ ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے دور سے مطابقت رکھتا ہے۔ حوثیوں اور سعودی حمایت یافتہ سرکاری افواج کے درمیان بڑھتی ہوئی محاذ آرائی نے درحقیقت 2022 کے جنگ بندی معاہدے کو ختم کر دیا ہے، جس کے تحت یمن کی خانہ جنگی میں کشیدگی کافی حد تک رک گئی تھی۔
دریں اثنا، حوثیوں کے زیر انتظام وزارت صحت نے اطلاع دی ہے کہ اتوار کے روز سعودی قیادت والے اتحاد کی جانب سے کیے گئے فضائی حملے میں کم از کم نو افراد ہلاک ہوئے، جن میں پانچ بچے اور دو خواتین شامل ہیں۔ یہ حملہ شمالی یمن کے صوبے صعدہ میں ہوا، جو اس وقت باغیوں کے کنٹرول میں ہے۔ باغیوں کے مطابق، اختتامِ ہفتہ کے دوران ہونے والے ایسے کئی حملوں میں 30 سے زائد افراد ہلاک یا زخمی ہوئے ہیں۔
اس حوالے سے سعودی عرب کی جانب سے تاحال کوئی ردعمل سامنے نہیں آیا ہے۔
حالیہ ہفتوں میں حوثیوں نے سعودی عرب پر حملے دوبارہ شروع کر دیے ہیں، کیونکہ سعودی عرب یمن کی خانہ جنگی میں وہاں کی حکومت کی حمایت کر رہا ہے۔
باغی مسلسل سعودی عرب کے ہوائی اڈوں، تیل کی تنصیبات اور فوجی اڈوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ ان حملوں کی وجہ سے ہزاروں پروازیں متاثر ہوئی ہیں اور 19 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ دنیا کے سب سے بڑے تیل برآمد کنندہ ملک، سعودی عرب کی تیل کمپنی 'آرامکو' کے ہیڈ کوارٹر کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔
حال ہی میں، باغیوں نے یمن کے بحیرہ احمر کے ساحلی علاقوں اور 'باب المندب' آبنائے کے قریب کے علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ بحری جہازوں کی آمدورفت کے لیے یہ آبی گزرگاہ 'آبنائے ہرمز' کے متبادل کے طور پر انتہائی اہم ہے۔
سعودی قیادت والے اتحاد نے اس ماہ ایک بڑا فوجی آپریشن شروع کیا ہے، جس کا مقصد باغیوں کو ان اسٹریٹجک مقامات سے بے دخل کرنا اور ان علاقوں کا کنٹرول دوبارہ حاصل کرنا ہے۔
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