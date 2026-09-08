سعودی عرب پر حوثیوں کا بڑا حملہ، تیل کی تنصیبات کو نشانہ بنایا، 73 افراد زخمی
اس حملے نے امریکہ کے اہم اتحادی سعودی عرب اور ایرانی پراکسی گروپ کے درمیان نئے سرے سے تنازعہ میں نمایاں اضافہ کر دیا ہے۔
Published : September 8, 2026 at 4:59 PM IST
قاہرہ: یمن میں ایران کے حمایت یافتہ حوثی باغی گروپ نے منگل کو سعودی عرب پر متعدد حملے کیے۔ ان حملوں میں 70 سے زائد افراد زخمی ہوئے اور مملکت کی تیل کی تنصیبات اور یوٹیلیٹی مراکز میں آگ بھڑک اٹھی۔
اس حملے نے امریکہ کے اہم اتحادی سعودی عرب اور ایرانی پراکسی گروپ کے درمیان نئے سرے سے تنازعہ میں نمایاں اضافہ کر دیا ہے۔ حملے نے ایک ایسے خطے میں مزید عدم استحکام کا خطرہ بھی بڑھا دیا ہے جو پہلے ہی تقریباً تین سال پرانی جنگ سے دوچار ہے اور عالمی معیشت کو ایک اور دھچکا لگنے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔
جاری جھڑپوں نے تیل کی محدود عالمی سپلائی پر دباؤ بڑھا دیا ہے، کیونکہ حوثی ان جہاز رانی کے راستوں کو نشانہ بناتے ہیں جنہیں سعودی عرب تیل کی عالمی منڈیوں تک لے جانے کے لیے استعمال کرتا ہے ۔ یہ وہ راستے ہیں جو پہلے ہی امریکہ ایران کشیدگی کی وجہ سے آبنائے ہرمز میں رکاوٹوں کی وجہ سے نازک بنے ہوئے ہیں۔ منگل کے حملوں میں سعودی تیل کی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا جو متبادل راستے آبنائے باب المندب سے منسلک ہیں۔ آبنائے باب المندب ایک تزویراتی آبی گزرگاہ ہے جو جزیرہ نما عرب کے جنوبی سرے پر واقع ہے، جو بحیرہ احمر کو خلیج عدن سے ملاتی ہے۔
#Statement | Energy Sector Facilities Targeted in Saudi Arabia's Southern Region. pic.twitter.com/olZoupwH48— وزارة الطاقة (@MoEnergy_Saudi) September 8, 2026
حوثیوں کے حملوں نے جنوبی سعودی عرب میں تیل کی تنصیبات کو نقصان پہنچایا
یمن میں لڑنے والے سعودی قیادت والے اتحاد کے ترجمان میجر جنرل ترکی المالکی نے بتایا کہ منگل کی صبح ہونے والے حملوں میں سعودی شہروں ابہا، جازان، نجران اور خمیس مشیط میں "شہری اور اقتصادی تنصیبات" کو نشانہ بنایا گیا۔
المالکی نے کہا کہ حملوں میں 73 افراد زخمی ہوئے جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ انہوں نے مزید تفصیلات فراہم نہیں کیں۔
سعودی عرب کی وزارت توانائی نے اطلاع دی ہے کہ ان حملوں کی وجہ سے ملک کے جنوبی علاقے میں تیل کی متعدد تنصیبات اور یوٹیلیٹی مراکز میں آگ لگ گئی۔ وزارت نے کہا کہ ان سہولیات اور مراکز پر کام عارضی طور پر معطل کر دیا گیا ہے۔
تیل کی بڑی تنصیبات جنوبی علاقے میں واقع ہیں جس میں جازان کی ایک آئل ریفائنری بھی شامل ہے جس کی گنجائش 400,000 بیرل یومیہ ہے جو سعودی عرب کی سب سے بڑی ریفائنریوں میں سے ایک ہے۔ حوثیوں نے اس سے قبل ابہا ایئرپورٹ پر بھی حملہ کیا تھا۔
المالکی نے حملوں کو ایک "سنگین اضافہ" قرار دیا اور جوابی کارروائی کا عزم ظاہر کیا۔
Statement | Qatar Condemns Houthi Targeting of Civilian, Economic Sites in Saudi Arabia— Ministry of Foreign Affairs - Qatar (@MofaQatar_EN) September 8, 2026
Doha | September 08, 2026
The State of Qatar condemns the Houthi targeting of civilian and economic sites in Abha, Khamis Mushait, Jazan and Najran in the fraternal Kingdom of Saudi Arabia,… pic.twitter.com/xjUbvkHejo
حوثی باغیوں نے حملے کی ذمہ داری قبول کی
باغی گروپ کے فوجی ترجمان، بریگیڈیئر جنرل یحییٰ ساری نے پہلے سے ریکارڈ کیے گئے ایک ویڈیو بیان میں کہا کہ انھوں نے جنوبی سعودی عرب میں تیل اور اقتصادی تنصیبات کے ساتھ ساتھ ایک فضائی اڈے پر درجنوں بیلسٹک میزائل اور ڈرون داغے ہیں۔
انہوں نے بتایا کہ انہوں نے سعودی عرب کے جنوب مغربی بحیرہ احمر کے ساحل پر واقع ایک بڑا صنعتی اور لاجسٹک مرکز 'جازان سٹی فار پرائمری اینڈ ڈاؤن اسٹریم انڈسٹریز' کو نشانہ بنایا۔ باغیوں نے نجران اور ابہا میں آرامکو کی تنصیبات اور خمیس مشیط میں کنگ خالد ایئر بیس کو بھی نشانہ بنایا۔ ساری نے بگڑتی ہوئی صورتحال کا ذمہ دار سعودی عرب کو ٹھہرایا اور خبردار کیا کہ "ہمارے ملک اور لوگوں کے خلاف ہر حملے کا سخت جواب دیا جائے گا۔"
یہ حملے باغیوں کی جانب سے یمن کے شمالی صوبے الجوف میں ایک جیل پر فضائی حملے کے چند گھنٹے بعد کیے گئے جس کا الزام سعودی عرب پر عائد کیا جارہا ہے۔ اس حملے میں ایک بچے سمیت کم از کم سات افراد ہلاک اور سات دیگر زخمی ہوئے ہیں۔
یمن میں نئی جنگ کا خدشہ
سعودی عرب (مشرق وسطیٰ میں امریکہ کے قریبی اتحادیوں میں سے ایک) اور حوثی (ایران کی طرف سے مسلح اور تربیت یافتہ شیعہ عسکریت پسند گروپ) کے درمیان تنازعہ برسوں سے جاری ہے۔
نئی کشمکش سے ملک میں خانہ جنگی کے دوبارہ شروع ہونے کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ یہ تنازعہ 2014 میں اس وقت شروع ہوا جب حوثیوں نے دارالحکومت صنعا اور شمالی یمن کے بڑے حصوں پر قبضہ کر لیا اور حکومت کو ملک سے فرار ہونے پر مجبور کر دیا۔ سعودی قیادت والے اتحاد نے اگلے سال حکومت کو اقتدار میں بحال کرنے کی کوشش کرتے ہوئے ملک کی سیاست میں مداخلت کی۔
چار سال قبل جنگ بندی کے بعد دشمنی میں نمایاں کمی آئی تھی۔ اقوام متحدہ کے اندازوں کے مطابق اس خانہ جنگی میں کم از کم ڈیڑھ لاکھ افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور ملک بار بار قحط کے دہانے پر پہنچ چکا ہے۔
حوثی پورے خطے میں ایران کے حمایت یافتہ پراکسی نیٹ ورک کا حصہ ہیں۔ حالیہ برسوں میں غزہ اور لبنان میں اسرائیل کی جنگوں کے جواب میں، اور حال ہی میں، ایران کے ساتھ امریکہ اسرائیل تنازع میں انھوں نے علاقائی جہاز رانی، اسرائیل اور پڑوسی ممالک پر حملے تیز کر دیے ہیں۔
اگرچہ حوثی اکثر ایران کے ساتھ ہم آہنگی کا اظہار کرتے ہیں، انہوں نے اپنے مفادات کو آگے بڑھانے کے لیے آزادانہ طور پر کارروائیاں بھی کی ہیں۔
یمن میں 18 ہزار سے زائد افراد بے گھر ہوے
یہ تازہ ترین کشیدگی جولائی میں اس وقت شروع ہوئی جب حوثیوں نے تہران سے یمنی دارالحکومت صنعا کے لیے ایک طیارہ اڑانے کی کوشش کی۔ اس اقدام نے ایک دہائی سے سعودی زیرقیادت اتحاد کی طرف سے مسلط کردہ فضائی اور بحری ناکہ بندی کو چیلنج کیا۔ اتحادی افواج کے فضائی حملے میں صنعاء کے ہوائی اڈے کے رن وے کو نقصان پہنچا جس سے طیارے کو لینڈنگ سے روک دیا گیا۔
حوثی باغیوں نے سعودی عرب پر میزائل اور ڈرون حملے کیے اور بحیرہ احمر میں سعودی جہازوں کو نشانہ بنایا۔ اس سے 2022 کا معاہدہ ٹوٹ گیا جس نے بڑی حد تک جنگ کو روک دیا تھا۔
باغیوں نے یمن میں سعودی حمایت یافتہ افواج پر بھی حملہ کیا۔ جواب میں، حکومتی فورسز نے یمن کے مغربی ساحل اور ملک کے دیگر حصوں میں حوثیوں کے خلاف کارروائیاں شروع کیں۔
حکومتی فورسز نے الحدیدہ اور تعز صوبوں میں حوثیوں سے علاقے کو واپس لے لیا ہے اور شمالی صوبے الجوف کے ساتھ ساتھ ماریب اور البیضاء کے مرکزی صوبوں میں بھی باغیوں پر حملے کیے ہیں۔
انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائیگریشن کے مطابق، اس تشدد نے جنوب مغربی یمن کے طائز اور حدیدہ کے علاقوں میں تقریباً 18,500 افراد کو بے گھر کر دیا ہے، جس سے جنوبی تائیز اور مغربی ساحل کے ساتھ ساتھ کمیونٹیز پر مزید دباؤ پڑا ہے۔ آئی او ایم یمن کے چیف آف مشن عبدالستار ایسویف نے کہا، "خاندان بغیر کسی سامان کے پہنچ رہے ہیں، نہ کوئی پناہ گاہ ہے، نہ کھانا ہے اور نہ ہی یہ جاننے کا کوئی طریقہ ہے کہ آیا واپس آنا محفوظ ہے۔" انہوں نے مزید کہا کہ، "ان میں سے بہت سے پہلے ہی ایک بار، دو بار، یا چار مرتبہ بھی بے گھر ہو چکے ہیں۔"
یہ بھی پڑھیں: