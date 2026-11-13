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متحدہ عرب امارات میں خوفناک ٹریفک حادثہ: تین بھارتی شہریوں سمیت 14 افراد ہلاک، 30 زخمی

تیز رفتار ٹرک بے قابو ہو کر ایک گاڑی سے ٹکرایا اور پھر الٹ کر ٹریفک کے باعث رکی ہوئی کئی کاروں پر جا گرا۔

علامتی تصویر
علامتی تصویر (IANS)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 13, 2026 at 9:35 AM IST

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Updated : November 13, 2026 at 9:45 AM IST

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حیدرآباد : متحدہ عرب امارات کی ریاست فجیرہ میں بدھ کی شب پیش آنے والے ایک ہولناک ٹریفک حادثے میں تین بھارتی شہریوں سمیت کم از کم 14 افراد جاں بحق اور 30 زخمی ہو گئے۔ خلیجی اخبار گلف نیوز نے فجیرہ پولیس کے حوالے سے بتایا کہ یہ حادثہ نصف شب سے کچھ دیر قبل شیخ خلیفہ بن زاید روڈ پر اس وقت پیش آیا جب ایک بے قابو ٹرک متعدد گاڑیوں سے ٹکرا گیا، جس کے نتیجے میں شدید آگ بھڑک اٹھی۔

پولیس اور عینی شاہدین کے مطابق تیز رفتار ٹرک بے قابو ہو کر پہلے ایک گاڑی سے ٹکرایا اور پھر الٹ کر سڑک پر سست رفتار ٹریفک کے باعث رکی ہوئی کئی کاروں پر جا گرا۔ تصادم کے فوری بعد لگنے والی آگ نے دیکھتے ہی دیکھتے آس پاس کی دیگر گاڑیوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا، جس کے باعث بڑے پیمانے پر جانی نقصان ہوا۔ حکام کا کہنا ہے کہ آگ اور حادثے کی شدت کے باعث جاں بحق ہونے والے افراد کی شناخت کے لیے ڈی این اے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں۔ حادثے میں زخمی ہونے والے 30 افراد کا تعلق متحدہ عرب امارات، عمان، بھارت، پاکستان، اردن، برازیل اور مصر سے ہے۔ اسپتال ذرائع کے مطابق 15 زخمیوں کو طبی امداد کے بعد اسپتال سے فارغ کر دیا گیا ہے، جبکہ بقیہ 15 افراد اب بھی زیرِ علاج ہیں۔

جاں بحق ہونے والوں میں بھارتی ریاست کیرالہ سے تعلق رکھنے والے ایک مقیم خاندان کے تین افراد شامل ہیں، جبکہ اسی خاندان کے چار دیگر افراد زخمی ہو کر اسپتال میں زیرِ علاج ہیں۔ متاثرہ خاندان نے جمعرات کی صبح گلف نیوز کو اس افسوسناک واقعے کی تصدیق کی۔ جاں بحق ہونے والوں کی شناخت 21 سالہ جڑواں بہن بھائی محمد اسماعیل صدیق اور مسنا جبین صدیق، اور ان کے تین سالہ بھانجے محمد فائز کے طور پر ہوئی ہے۔ صدیق ٹی کے کے مطابق یہ حادثہ رات تقریباً 11 بجے فجیرہ کورٹ ہاؤس کے قریب اس وقت پیش آیا جب ان کے اہلِ خانہ شارجہ سے فجیرہ میں واقع اپنے گھر واپس آ رہے تھے۔ حادثے میں صدیق کی اہلیہ، بڑی بیٹی اور ان کے دو دیگر بچے بھی زخمی ہوئے ہیں، تاہم اسپتال ذرائع کے مطابق ان کی حالت اب خطرے سے باہر ہے۔

حادثے کے بعد دبئی میں قائم بھارتی قونصل خانے نے ایکس پر جاری بیان میں متاثرہ خاندانوں سے گہرے دکھ اور تعزیت کا اظہار کیا۔ قونصل خانے نے کہا کہ فجیرہ میں پیش آنے والے اس المناک سڑک حادثے میں بھارتی شہریوں سمیت متعدد قیمتی جانوں کے ضیاع پر شدید افسوس ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ قونصل خانے نے سوگوار خاندانوں سے رابطہ کر لیا ہے اور ہر ممکن مدد و تعاون فراہم کرنے کے لیے مقامی حکام کے ساتھ قریبی رابطے میں ہے، جبکہ مزید تفصیلات بھی حاصل کی جا رہی ہیں۔

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دوسری جانب کیرالہ کے وزیر اعلیٰ وی ڈی ستھیسن نے بھی کیرالہ سے تعلق رکھنے والے خاندان کے تین افراد کی موت پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ 'ایکس' پر اپنے تعزیتی پیغام میں انہوں نے کہا کہ اس ناقابلِ تلافی نقصان پر انہیں بے حد صدمہ پہنچا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جاں بحق ہونے والے محمد اسمیل، ان کی جڑواں بہن مسنا جبین اور ننھے محمد فائز کا تعلق ملاپورم کے علاقے وینگارا سے تھا، اور دکھ کی اس گھڑی میں وہ سوگوار خاندان اور ان کے عزیزوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔

Last Updated : November 13, 2026 at 9:45 AM IST

TAGGED:

INDIAN NATIONALS
TRAFFIC ACCIDENT IN ARAB EMIRATES
TRAFFIC ACCIDENT IN UAE
متحدہ عرب امارات میں ٹریفک حادثہ
ٹریفک حادثہ میں ہندوستانی ہلاک

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