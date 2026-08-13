ایران نے ٹرمپ کے ہرمز پر امریکہ کے مکمل کنٹرول کے دعوؤں کو کیا مسترد، کہا: دعوؤں سے حقیقت نہیں بدلتی

ایران نے ٹرمپ کے ہرمز پر امریکہ کے مکمل کنٹرول کے دعوؤں کو کیا مسترد، کہا: دعوؤں سے حقیقت نہیں بدلتی
ٹرمپ نے کہا، 'امریکہ کا ہرمز پر پورا کنٹرول ہے۔ ہم اسے برقرار رکھیں گے! ایران اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتا۔'
Published : August 13, 2026 at 10:07 AM IST
تہران: ایران نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے کہ آبنائے ہرمز (Strait of Hormuz) پر امریکہ کا مکمل کنٹرول ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ یہ اسٹریٹجک آبی راستہ بند ہے اور جب تک تہران کی شرائط تسلیم نہیں کی جاتیں، تب تک اسے دوبارہ نہیں کھولا جائے گا۔
پرشین گلف اسٹریٹ اتھارٹی نے ایکس (سابقہ ٹویٹر) پر ایک پوسٹ میں کہا کہ ٹرمپ کے دعوؤں اور امریکی حکام کے بار بار دیے گئے بیانات سے کہ ہرمز اب بند نہیں ہے، صورتحال میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ پرشین گلف اسٹریٹ اتھارٹی نے کہا، 'امریکی حکام کے ان دعوؤں اور بار بار کی جانے والی پوسٹس سے کہ آبنائے ہرمز اب بند نہیں ہے، اصلیت نہیں بدلتی۔ ہرمز ابھی بھی بند ہے اور ایران کی شرائط مانے جانے تک اسے دوبارہ نہیں کھولا جائے گا۔'
'اسٹیل کی دیوار'، ایران کا ردعمل
ٹرمپ کے 'ٹروتھ سوشل' (Truth Social) پر یہ دعویٰ کرنے کے کچھ گھنٹوں بعد ایران کا ردعمل سامنے آیا کہ امریکہ کا آبنائے ہرمز پر مکمل کنٹرول ہے اور وہ اسے برقرار رکھے گا۔ انہوں نے اس علاقے میں امریکی بحریہ کی تعیناتی کو 'اسٹیل کی دیوار' (WALL OF STEEL) قرار دیا اور کہا، 'ایران اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتا۔'
'ٹروتھ سوشل' پر ایک بیان میں ٹرمپ نے کہا، 'امریکہ کا آبنائے ہرمز پر پورا کنٹرول ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم اسے برقرار رکھیں گے! ہماری بحری ناکہ بندی کو ہر کوئی 'اسٹیل کی دیوار' کہہ رہا ہے اور ایران اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتا۔'
'اللہ کی تعریف ہو!'
ٹرمپ نے مزید کہا کہ تہران کے فوجی ڈھانچے کو بھاری نقصان پہنچا ہے اور انہوں نے اپنا پیغام ان الفاظ کے ساتھ ختم کیا، 'اللہ کی تعریف ہو!' "ان کے پاس بس 'فیک نیوز' اور 300 فیصد مہنگائی ہے اور حالات مزید خراب ہو رہے ہیں! ایران صرف باتیں کرتا ہے، کوئی کام نہیں کرتا۔ اب وہ مشرقِ وسطیٰ (مغربی ایشیا) کا دادا (Bully) نہیں رہا۔"
انہوں نے سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا، 'اللہ کی تعریف ہو! صدر ڈونلڈ جے ٹرمپ۔' امریکی صدر کا یہ بیان ہرمز کو لے کر طویل عرصے سے جاری کشیدگی کے بعد آیا ہے۔ یہ سمندری راستہ انتہائی اہم ہے، کیونکہ دنیا کی لگ بھگ 20 فیصد پیٹرولیم کی تجارت اسی راستے سے ہوتی ہے۔
بیرونی دباؤ بڑھتا رہا، تو سمندری آمد و رفت محدود: ایران
یہ تازہ کشیدگی اس علاقے میں ایران، اسرائیل اور امریکی افواج کے درمیان ہفتوں تک جاری رہنے والی فوجی جھڑپوں کے بعد بڑھی ہے۔ اس تناؤ نے خطے میں بڑے ٹکراؤ کے خدشات کو مزید بڑھا دیا ہے۔ ساتھ ہی، تہران نے بار بار یہ وارننگ دی ہے کہ اگر ایران پر بیرونی دباؤ بڑھتا رہا، تو سمندری آمد و رفت کو محدود یا معطل کیا جا سکتا ہے۔
اس کے جواب میں واشنگٹن نے خلیجی علاقے میں اپنی بحریہ کی بڑی تعداد تعینات کی ہے اور ایک بار پھر دہرایا ہے کہ سمندری آمد و رفت کی آزادی کو یقینی بنانا اس کی سلامتی کا بنیادی مقصد ہے۔ ٹرمپ کے یہ بیانات پردے کے پیچھے چلنے والی سفارتی (Diplomatic) بات چیت کے دوران سامنے آئے ہیں۔
ایران کی سپریم نیشنل سکیورٹی کونسل کا انتباہ
واشنگٹن اور تہران کے نمائندے ہرمز بحران کو کم کرنے اور باقاعدہ سمندری ٹریفک کو دوبارہ شروع کرنے کی شرائط پر بالواسطہ (Indirect) بات چیت میں شامل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایران کی سپریم نیشنل سکیورٹی کونسل (SNSC) کے نو منتخب سربراہ محسن رضائی نے انتباہ دیا کہ تہران تب تک ہرمز کو پوری طرح سے دوبارہ نہیں کھولے گا جب تک کہ امریکہ تمام شرائط پوری نہیں کر دیتا۔
ہرمز کو کھولنے کے لیے ضروری شرائط
ایکس (ٹویٹر) پر پوسٹ کیے گئے ایک پیغام میں رضائی نے خلیج فارس کے شپنگ روٹ پر ایران کا موقف واضح کیا اور ہرمز کو کھولنے کے لیے ضروری شرائط کو صاف کیا۔ انہوں نے اپنی پوسٹ میں لکھا، 'ایران کا پیغام واضح ہے۔ ہرمز تب تک نہیں کھلے گا جب تک امریکہ جنگ اور ناکہ بندی ختم نہیں کرتا، ایران کے منجمد کیے گئے اثاثوں کو بحال نہیں کرتا اور لبنان اور غزہ سمیت پورے خطے میں جنگ بندی کے لیے راضی نہیں ہوتا۔'
رضائی نے مزید کہا، 'جب تک تمام شرائط پوری نہیں ہو جاتیں، تب تک یہ آبنائے بند رہے گا۔' ہرمز دنیا کے سب سے حساس جیو پولیٹیکل 'چوک پوائنٹ' (اہم تنگ سمندری راستوں) میں سے ایک بنا ہوا ہے، جہاں ماضی میں فوجی ٹکراؤ کی وجہ سے اکثر بین الاقوامی سطح پر خام تیل کی قیمتوں میں زبردست اضافہ ہوا اور بڑے تنازعہ کے خدشات پیدا ہوئے۔
سمندری تجارتی راستے کھلے رہتے ہوئے مسلح تصادم
موجودہ تناؤ بڑھنے کی وجہ سے بحریہ کا گشت بڑھا دیا گیا ہے، کمرشل شپنگ کمپنیوں نے اپنے سمندری راستوں میں تبدیلیاں کی ہیں اور سفارتی تحمل برقرار رکھنے کی بین الاقوامی اپیلیں ایک بار پھر تیز ہو گئی ہیں۔ اس اہم راستے سے کمرشل شپنگ اب بھی سخت سکیورٹی نگرانی میں جاری ہے، تاہم حالات اب بھی انتہائی غیر مستحکم بنے ہوئے ہیں۔ فی الحال سفارتی توجہ اس بات پر مرکوز ہے کہ آیا بات چیت کے ذریعے کوئی عارضی جنگ بندی ہو سکتی ہے، جس سے سمندری تجارتی راستے کھلے رہتے ہوئے مسلح تصادم کے خطرے کو کم کیا جا سکے۔