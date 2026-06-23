امید ہے امریکہ-ایران معاہدہ طویل المدتی معاہدہ بن جائے گا، شہباز شریف
شہباز شریف نے کہا ہمیں امید ہے کہ اگلے 60 دنوں میں یہ ایم او یو ایک دیرپا معاہدے میں بدل جائے گا۔
Published : June 23, 2026 at 6:31 PM IST
اسلام آباد: پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے منگل کو امید ظاہر کی ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمت کی یادداشت (ایم او یو) بعد میں طویل مدتی معاہدے میں تبدیل ہو جائے گی۔ امریکا اور ایران نے جمعرات کے روز اسلام آباد میں مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے جس کا مقصد مغربی ایشیا میں امن کی بحالی اور علاقائی سلامتی اور دیگر متنازعہ امور پر بات چیت کو آگے بڑھانا ہے۔ شہباز شریف پارلیمنٹ سے خطاب کر رہے تھے، جس نے بحث کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی مخالفت کے باوجود 2026-27 کا بجٹ منظور کر لیا۔
شہباز شریف نے کہا ہمیں امید ہے کہ اگلے 60 دنوں میں یہ ایم او یو ایک دیرپا معاہدے میں بدل جائے گا جس سے دنیا میں امن آئے گا۔ اسلام آباد ایم او یو کے تحت سوئس ریزورٹ برگن اسٹاک میں ہونے والے حالیہ اعلیٰ سطحی مذاکرات کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شدید مذاکرات اتوار کو شروع ہوئے اور پیر کی آدھی رات تک جاری رہے، امریکی اور ایرانی وفود نے پاکستان اور قطر کی ثالثی میں پیچیدہ مسائل پر بات چیت کی۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان تکنیکی سطح کے مذاکرات آئندہ 60 دنوں میں ہوں گے جس میں ایران کے جوہری اثاثوں، بیلسٹک میزائلوں اور منجمد اثاثوں پر بات چیت ہوگی۔
شریف نے کہا کہ پاکستان نے مخلصانہ طور پر دونوں فریقوں کے درمیان خلیج کو پر کرنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیر کی صبح ثالثوں کی طرف سے ایک مشترکہ بیان جاری کیا گیا۔ شریف نے امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی میں پاکستان کے کردار کو اہم اور تاریخی قرار دیا اور اس کے لیے پارلیمنٹ اور ملک کو مبارکباد دی۔انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایرانی صدر مسعود پیزشکیان دو طرفہ اور علاقائی امور پر بات چیت کے لیے پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں۔
ایرانی صدر کی حیثیت سے پیزشکیان کا پاکستان کا یہ دوسرا دورہ ہے۔ وہ صدر آصف علی زرداری سے ملاقات کریں گے اور نواز شریف سے بات چیت کریں گے۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار، چیئرمین سینیٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی بھی ان سے ملاقات کریں گے۔ اپنے خطاب میں شریف نے اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جنہوں نے ان کی تقریر کا بائیکاٹ کیا۔