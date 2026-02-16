بنگلہ دیش کی پارلیمنٹ میں اقلیتی برادری کے چار ارکان میں سے ایک ہندو
اگرچہ محدود، لیکن اقلیتوں کو بھی بنگلہ دیش کے پارلیمانی انتخابات میں نمائندگی کا موقع ملا ہے۔
ڈھاکہ: بنگلہ دیش میں حالیہ عام انتخابات میں اقلیتی برادریوں کے چار امیدواروں نے کامیابی حاصل کی۔ ان میں دو ہندو بھی شامل ہیں۔ سبھی بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی (بی این پی) کے امیدوار ہیں، جو منگل کو حکومت بنانے کے لیے تیار ہے۔
گویشور چندر رائے اور نیتائی رائے چودھری دو ہندو امیدوار ہیں جنہوں نے بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی (بی این پی) کے ٹکٹ پر کامیابی حاصل کی۔ انہوں نے ڈھاکہ کے حلقے اور مغربی ماگورا حلقے میں جماعت اسلامی سے اپنے مخالفین کو شکست دی۔
رائے بی این پی کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے رکن ہیں، جو اعلیٰ ترین پالیسی ساز ادارہ ہے، جب کہ چودھری ایک ممتاز نائب صدر اور پارٹی کی اعلیٰ قیادت کے سینئر مشیر اور حکمت عملی ساز ہیں۔ تیسرے منتخب اقلیتی رکن اسمبلی سچن پرو ہیں، جو بی این پی کے ایک سینئر رہنما اور بدھ مت ہیں۔
وہ بندربن کے جنوب مشرقی پہاڑی ضلع میں مارما نسلی برادری کی نمائندگی کرتا ہے، جہاں سے وہ منتخب ہوئے تھے۔ چوتھے اقلیتی امیدوار، دیپن دیوان، چکما نسلی اقلیتی گروپ سے، بدھ مت کی اکثریت والے جنوب مشرقی رنگاماٹی ہلز ڈسٹرکٹ میں ایک سیٹ جیت گئے۔
تاہم، اس کی مذہبی شناخت واضح نہیں ہے، اور بہت سے لوگ اس کی شناخت ہندو کے طور پر کرتے ہیں۔ 170 ملین آبادی والے مسلم اکثریتی ملک میں ہندوؤں کی آبادی تقریباً آٹھ فیصد ہے۔ دیوان نے اپنے قریب ترین حریف، ایک آزاد چکما امیدوار کو شکست دی، جبکہ پرو نے طلبہ کی زیر قیادت نیشنل سٹیزن پارٹی کے امیدوار کو شکست دی۔
یہ پارٹی گزشتہ سال اسٹوڈنٹس اگینسٹ ڈسکریمینیشن کی طرف سے بنائی گئی تھی، جس نے اگست 2024 میں معزول وزیراعظم شیخ حسینہ کے خلاف بڑے پیمانے پر مظاہرے کیے تھے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق جمعرات کے انتخابات میں 79 امیدواروں نے حصہ لیا، جن میں مذہبی اقلیتی برادریوں کی 10 خواتین بھی شامل تھیں، جن میں زیادہ تر ہندو تھے۔ 22 سیاسی جماعتوں نے 67 امیدواروں کو نامزد کیا، جب کہ 12 نے آزاد امیدواروں کے طور پر انتخاب لڑا۔
بنگلہ دیش کی کمیونسٹ پارٹی (CPB) نے سب سے زیادہ اقلیتی امیدوار کھڑے کیے، 17۔ بائیں طرف جھکاؤ رکھنے والی بنگلہ دیش کمیونسٹ پارٹی (BSD) نے آٹھ اقلیتی امیدوار کھڑے کیے، غیر معروف بنگلہ دیش اقلیتی جنتا پارٹی (BMJP) نے آٹھ، اور بائیں طرف جھکاؤ رکھنے والی بنگلہ دیش سماج بادی دل (BASOD) نے سات امیدوار کھڑے کیے۔ بی این پی نے چھ امیدوار کھڑے کیے، اور قومی پارٹی نے چار کو نامزد کیا۔
جماعت اسلامی نے اپنی تاریخ میں پہلی بار اقلیتی ہندو امیدوار کو نامزد کیا۔ سب سے بڑی اسلامی پارٹی نے تجربہ کار تاجر کرشنا نندی کو جنوب مغربی کھلنا سیٹ سے میدان میں اتارا ہے۔ وہ ہار گئے، لیکن جماعت کے امیدوار کے طور پر ان کی شرکت نے کافی توجہ حاصل کی۔ وہ کھلنا-1 سیٹ پر دوسرے نمبر پر رہے، بی این پی کے امیدوار سے ہار گئے۔
2024 کے انتخابات میں ہندو ایم پیز کی تعداد 17 تھی اور اتنی ہی تعداد میں ہندوؤں نے 2018 کے انتخابات میں کامیابی حاصل کی، جن میں سے زیادہ تر کا تعلق حسینہ کی عوامی لیگ سے تھا۔ جمعرات کو ہونے والے انتخابات میں طارق رحمان کی قیادت میں بی این پی نے 49.97 فیصد ووٹوں اور 209 نشستوں کے ساتھ دو تہائی اکثریت حاصل کی، جس کے نتائج کا اعلان جمعہ کو کیا گیا۔
جماعت اسلامی، جس نے 1971 میں پاکستان سے ملک کی آزادی کی مخالفت کی تھی، نے 31.76 فیصد ووٹوں اور 68 نشستوں کے ساتھ اپنی اب تک کی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ نیشنل سٹیزن پارٹی (این سی پی) نے چھ اور 3.05 فیصد ووٹوں کے ساتھ تیسری سب سے زیادہ نشستیں حاصل کیں۔
