امریکی ریاست اوہائیو میں ہندو مندر میں توڑ پھوڑ
ہندو تنظیم نے میئر کم تھامس سے کہاکہ وہ تعصب کی مذمت کرے اور پولیس سے مجرم کے خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ کیا۔
Published : October 3, 2026 at 3:22 PM IST
واشنگٹن: امریکہ میں دو ہندو تنظیموں نے دعویٰ کیا ہے کہ ریاست اوہائیو کے ایک علاقے میں اینٹوں سے کیے گئے حملے میں ایک ہندو مندر میں توڑ پھوڑ کی گئی۔ 'ہندو امریکن فاؤنڈیشن' اور 'کوئلیشن آف ہندوز آف نارتھ امریکہ' نے جمعہ کے روز بتایا کہ گریٹر کلیولینڈ کے علاقے میں واقع سوامی نارائن ہندو مندر وڈتھال دھام کی کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹنے سے نقصان پہنچا ہے۔
دونوں تنظیموں نے بتایا کہ یہ واقعہ جمعہ کی دوپہر کو پیش آیا جب مندر کے اندر پجاری اور کچھ عقیدت مند موجود تھے۔ یہ حملہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب ریاست میں ہندوستانی-امریکی برادری 10 دن سے بھی کم وقت میں نوراتری کے تہوار کے ساتھ 'ہندو ہیریٹیج منتھ' منانے کی تیاریاں کر رہی تھی۔
ہندو امریکن فاؤنڈیشن (ایچ اے ایف) کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر سہاگ شکلا نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا، "یہ اب حقیقت کا روپ دھار چکا ہے۔ آن لائن نفرت اب ایک ہندو مندر پر حقیقی دنیا کے حملے میں بدل گئی ہے۔ ویڈیو کا جائزہ لیں اور مجرم کو پکڑیں۔" ایچ اے ایف نے کہا کہ یہ مبینہ نفرت انگیز جرم ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب ہندو امریکی برادری کو غیر معمولی نفرت کا سامنا ہے۔
ایچ اے ایف نے مزید کہاکہ "ہم اپنے ملک کے منتخب رہنماؤں اور سرکاری ایجنسیوں سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ ہندوستانی اور ہندو امریکی برادریوں کے خلاف نفرت انگیز بیان بازی کی عوامی سطح پر اور واضح طور پر مذمت کریں۔" کوئلیشن آف ہندوز آف نارتھ امریکہ نے رچمنڈ ہائٹس کی میئر کم تھامس اور میونسپل حکام سے حملے کی عوامی سطح پر مذمت کرنے کا مطالبہ کیا اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے فوری کارروائی کی اپیل کی۔
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ہندو تنظیم کے مطابق "ہم میئر کم تھامس سے اس تعصب کی مذمت کرنے اور رچمنڈ پولیس سے مجرم کے خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ کرتے ہیں۔"