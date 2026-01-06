بنگلہ دیش میں اقلیتی طبقے کے ایک اور شخص کا قتل
بنگلہ دیش میں 18 دنوں کے اندر اقلیتی طبقے سے تعلق رکھنے والے چھ افراد کا قتل ہو چکا ہے۔
Published : January 6, 2026 at 1:37 PM IST
ڈھاکہ: بھارت کے پڑوسی ملک بنگلہ دیش میں ایک اور ہندو نوجوان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ تازہ ترین جانکاری کے مطابق 40 سالہ شخص شرت چکرورتی مانی کو پیر کی رات دیر گئے دارالحکومت ڈھاکہ کے قریب واقع نرسنگدی میں نامعلوم حملہ آوروں نے تیز دھار ہتھیاروں سے قتل کر دیا۔ ایک مقامی اخبار نے اس خبر کی تصدیق کی ہے۔
مقامی رہائشیوں اور عینی شاہدین نے دعویٰ کیا کہ حملہ اس وقت ہوا جب شرت چکرورتی مانی پلوشہ کے چارسندور بازار میں اپنے گروسری اسٹور پر بیٹھے تھے۔ بتایا جا رہا ہے کہ حملہ آور اچانک نمودار ہوئے، اس پر تیز دھار ہتھیاروں سے حملہ کیا اور موقعے سے فرار ہوگئے۔ مقامی میڈیا رپورٹس کے مطابق مانی کو شدید چوٹیں آئیں اور ہسپتال لے جاتے ہوئے راستے میں ہی دم توڑ گئے۔ بنگلہ دیش میں گذشتہ 18 دنوں میں یہ اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے والے یہ چھٹے شخص کا قتل ہے۔ 19 دسمبر کو مانی نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ پوسٹ کی تھی جس میں ملک میں تشدد پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اپنی جائے پیدائش کو "موت کی وادی" قرار دیا تھا۔ پولیس واقعے کی جانچ میں مصروف ہے۔
اس سے قبل پیر کو جیسور میں ایک اور اقلیتی شخص کا قتل ہوا۔ 'پرتھم آلو' کی ایک رپورٹ کے مطابق جیسور کے مونیرام پور علاقے میں ایک آئس فیکٹری کے مالک رانا پرتاپ بیراگی کو سرعام گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق رانا پرتاپ مونیرام پور کے کپالیہ بازار میں ایک آئس فیکٹری کے مالک تھے اور وہ نرائل سے شائع ہونے والے اخبار 'دینک بی ڈی کھوبور' کے ایڈیٹر تھے۔ ایک موٹرسائیکل پر سوار تین حملہ آوروں نے انہیں آئس فیکٹری سے باہر بلایا اور ایک گلی میں لے جا کر بہت قریب سے سر میں گولی مار کر فرار ہوگئے۔ رانا پرتاپ کی موقعے پر ہی موت ہو گئی۔
مونیرام پور پولیس اسٹیشن کے آفیسر انچارج (او سی) ایم ڈی راجی اللہ خان نے بتایا کہ لاش برآمد کرلی گئی ہے اور اسے پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج گیا گیا ہے۔ پولیس نے قتل کے محرکات کا انکشاف نہیں کیا ہے اور تفتیش جاری ہونے کی بات کہی۔ حالیہ ہفتوں میں بنگلہ دیش میں اقلیتی برادری پر حملوں کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ اس سے قبل کھوکن داس کے قتل معاملے نے عالمی توجہ حاصل کی جب سال نو کے موقعے پر اسے آگ لگا دی گئی، جس کے نتیجے میں اس کی موت واقع ہوئی۔
حملہ آوروں نے مبینہ طور پر کھوکن داس پر تیز دھار ہتھیاروں سے حملہ کیا، اس کے جسم پر پٹرول چھڑک کر اسے آگ لگا دی۔ خود کو بچانے کی کوشش میں داس نے سڑک کے قریب ایک تالاب میں چھلانگ لگا دی۔ اس کی چیخیں سن کر لوگ جائے وقوع پر پہنچے اور حملہ آوروں کو بھگا دیا۔ آس پاس کے مکینوں نے داس کو شریعت پور صدر اسپتال پہنچایا۔ بعد میں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔
