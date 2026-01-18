بنگلہ دیش: ہندو تاجر کا بہیمانہ قتل، ایک ہی خاندان کے تین افراد گرفتار
’بیشاکھی سویٹ میٹ اینڈ ہوٹل‘ کے مالک 55 سالہ لتن چندر گھوش کو ایک ہی خاندان کے تین افراد نے پیٹ پیٹ کر ہلاک کردیا۔
Published : January 18, 2026 at 4:27 PM IST
ڈھاکہ : بنگلہ دیش کے ضلع غازی پور میں کیلے کے معمولی تنازع نے ایک افسوسناک رخ اختیار کر لیا، جہاں ایک ہندو تاجر کو مبینہ طور پر تشدد کر کے ہلاک کر دیا گیا۔ مقامی میڈیا کے مطابق یہ واقعہ ہفتہ کے روز غازی پور ضلع کے کالی گنج علاقے میں پیش آیا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق، مقتول کی شناخت لتن چندر گھوش (55) کے طور پر ہوئی ہے، جو ’’بیشاکھی سویٹ میٹ اینڈ ہوٹل‘‘ کے مالک تھے۔ اخبار دی ڈیلی اسٹار کے مطابق، پولیس نے اس قتل کے الزام میں ایک ہی خاندان کے تین افراد کو حراست میں لیا ہے۔
کالی گنج پولیس اسٹیشن کے آفیسر اِن چارج ذاکر حسین نے بتایا کہ گرفتار شدگان میں سواپن میاں (55)، ان کی اہلیہ ماجدہ خاتون (45) اور ان کا بیٹا معصوم میاں (28) شامل ہیں۔ پولیس کے مطابق، معصوم میاں کیلے کے باغ کے مالک ہیں اور ان کے باغ سے کیلے کا ایک گچھا غائب ہو گیا تھا۔ تلاش کے دوران انہوں نے وہ کیلے لتن گھوش کے ہوٹل میں دیکھے، جس پر دونوں فریقین کے درمیان جھگڑا شروع ہوا۔
پولیس کا کہنا ہے کہ دورانِ جھگڑا ملزمان نے لتن گھوش کو لاتوں اور گھونسوں سے شدید تشدد کا نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں وہ زمین پر گر پڑے اور موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ مقتول کے اہل خانہ کے مطابق، معصوم میاں صبح تقریباً 11 بجے ہوٹل آیا تھا اور کسی معمولی بات پر ہوٹل کے ایک ملازم سے بحث ہوئی۔ کچھ دیر بعد اس کے والدین بھی موقع پر پہنچ گئے اور جھگڑا شدت اختیار کر گیا، جو بعد میں جان لیوا ثابت ہوا۔
واضح رہے کہ فی الحال اس بات کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے کہ آیا یہ واقعہ حالیہ دنوں میں بنگلہ دیش میں ہندو برادری کے خلاف پیش آنے والے تشدد کے واقعات سے کسی طور جڑا ہوا ہے یا نہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ معاملے کی ہر پہلو سے تفتیش جاری ہے۔