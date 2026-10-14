حزب اللہ کا لبنان میں تباہ ہونے والے گھروں کے مالکان کو معاوضہ دینے کا اعلان
حزب اللہ کی ایگزیکٹو کونسل کے سربراہ علی داموش نے لبنانی حکومت پر بے گھر افراد کی مدد نہ کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔
Published : October 14, 2026 at 10:28 AM IST
بیروت: حزب اللہ کی ایگزیکٹو کونسل کے سربراہ نے منگل کے روز بتایا کہ حزب اللہ ان لبنانی خاندانوں کو 14,000 ڈالر تک کی امداد فراہم کرے گی جن کے گھر اسرائیل کے ساتھ جنگ کے دوران تباہ ہو گئے یا رہنے کے قابل نہیں رہے۔
ایک پریس کانفرنس کے دوران علی داموش نے لبنانی حکومت پر الزام لگایا کہ وہ بے گھر ہونے والے افراد کی مدد کرنے میں اپنی ذمہ داریاں نبھانے میں ناکام رہی ہے۔
انہوں نے کہا کہ بیروت اور اس کے جنوبی مضافات میں اپنے گھر کھونے والے خاندانوں میں سے ہر ایک کو 14,000 ڈالر ملیں گے، جب کہ لبنان کے دیگر علاقوں کے متاثرین کو 12,000 ڈالر دیے جائیں گے۔ اس ادائیگی میں 8,000 ڈالر فرنیچر کے لیے شامل ہیں، جب کہ باقی رقم کرائے کے اخراجات پورے کرنے کے لیے ہے۔
علی داموش نے یہ نہیں بتایا کہ اس امداد سے کتنے خاندان مستفید ہوں گے یا کل کتنی رقم ادا کی جائے گی۔ قوی امکان ہے کہ یہ رقم ایران کی طرف سے آئی ہے، جو گذشتہ کئی دہائیوں سے حزب اللہ کو اربوں ڈالر اور ہتھیار فراہم کر رہا ہے۔
اس اقدام کا مقصد بظاہر ایران کے حمایت یافتہ عسکری گروپ اور سیاسی جماعت حزب اللہ کے حامیوں میں اپنی حمایت کو مضبوط کرنا اور لبنانی حکومت اور امریکہ کو چیلنج کرنا ہے، جو حزب اللہ کی مالی امداد کو روکنے کی کوششیں کر رہا ہے۔
اسرائیل کے ساتھ حالیہ دو جنگوں کے بعد ایسی ادائیگیوں کے حوالے سے گروپ کی یہ پہلی پریس کانفرنس تھی، جن جنگوں میں لبنان میں 8,000 سے زائد افراد ہلاک اور دسیوں ہزار گھر تباہ ہو چکے ہیں۔
حالیہ برسوں میں، امریکہ نے ان افراد اور اداروں پر اپنی پابندیاں بڑھا دی ہیں جن کے بارے میں واشنگٹن کا کہنا ہے کہ حزب اللہ انہیں لبنان میں رقم منتقل کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ایران کی حمایت یافتہ اس تنظیم پر دباؤ ڈالنے کی کوششوں کے حصے کے طور پر، ایران سے لبنان کے لیے پروازوں پر بھی تقریباً دو سال سے پابندی عائد ہے۔
حالیہ اسرائیل لبنان جنگ اس وقت شروع ہوئی جب حزب اللہ نے مارچ کے اوائل میں اسرائیل پر راکٹ فائر کیے۔ مہینوں تک چلی سرحدی جھڑپوں کے بعد اسرائیل نے زمینی حملہ کر کے سرحد کے ساتھ واقع درجنوں لبنانی دیہاتوں اور قصبوں پر قبضہ کر لیا، جس کے بعد جون کے آخر میں امریکہ کی ثالثی میں ایک نازک جنگ بندی عمل میں آئی۔
جنگ کے عروج پر لبنان میں تقریباً 12 لاکھ افراد بے گھر ہوئے تھے۔ بین الاقوامی تنظیم برائے ہجرت (آئی او ایم) کے مطابق، جنگ بندی کے بعد سے بیشتر لوگ اپنے گھروں کو لوٹ چکے ہیں، لیکن تین لاکھ سے زائد افراد اب بھی بے گھر ہیں۔
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لبنان، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان 26 جون کو واشنگٹن میں طے پانے والے ایک معاہدے کے تحت لبنان اور امریکہ اس بات کے پابند ہیں کہ وہ تعمیرِ نو کے فنڈز کو غیر ریاستی مسلح گروہوں سے وابستہ اداروں یا افراد تک پہنچنے سے روکیں اور ان کی سرگرمیوں پر پابندی عائد کرنے کے لیے دستیاب قانونی اقدامات کریں۔
معاہدے کے تحت، اسرائیلی افواج کو جنوبی لبنان سے بتدریج پیچھے ہٹنا تھا اور کنٹرول لبنانی فوج کے حوالے کرنا تھا، جب کہ حزب اللہ کو غیر مسلح کیا جانا تھا، لیکن اس پر عمل درآمد تعطل کا شکار ہو چکا ہے۔
حزب اللہ نے رواں سال کے اوائل میں واشنگٹن اور روم میں لبنان اور اسرائیل کے درمیان ہونے والے براہِ راست مذاکرات کے بعد طے پانے والے معاہدوں کو مسترد کر دیا، جو کہ سرکاری طور پر اب بھی ایک دوسرے کے ساتھ حالتِ جنگ میں ہیں۔
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امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان ٹامی پگوٹ نے گزشتہ ہفتے لبنان کے نیوز آؤٹ لیٹ 'دِس از بیروت' کو بتایا کہ جس رقم کا حزب اللہ وعدہ کر رہی ہے اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر یہ رقم ایران میں ہے بھی، تو "ایرانی حکومت اسے ہماری پابندیوں کی وجہ سے حزب اللہ تک نہیں پہنچا سکے گی۔"
ان بیانات کے بارے میں پوچھے جانے پر داموش نے کہا کہ "ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ امریکی انتظامیہ کیا کہتی ہے۔" انہوں نے مزید کہا کہ "ہم اپنے لوگوں کی خدمت کے لیے کام کر رہے ہیں اور انہیں پناہ فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے تاکہ وہ اپنی معمول کی زندگی کی طرف لوٹ سکیں۔"
انہوں نے کہا کہ حزب اللہ ایسے مراکز قائم کرے گی جہاں لوگ اپنے معاملات کا جائزہ لینے اور معاوضہ حاصل کرنے کے لیے جا سکیں گے۔
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