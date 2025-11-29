فوجی کمانڈر کے قتل کا جواب دینے کا حق حاصل؛ حزب اللہ کی اسرائیل کو دھمکی
حزب اللہ کے رہنما نے کہا کہ اسرائیلی حملوں کے وقت فوجی سربراہ طباطبائی معاونین کے ساتھ ایک میٹنگ میں تھے۔
Published : November 29, 2025 at 7:49 AM IST
بیروت: حزب اللہ کے رہنما نے جمعہ کے روز کہا کہ گروپ کو چند روز قبل بیروت کے جنوبی مضافاتی علاقے میں اسرائیل کی جانب سے پر کیے گئے حملے میں اپنے اعلیٰ فوجی سربراہ کے قتل کا جواب دینے کا حق حاصل ہے۔ ایک ٹیلی ویژن تقریر میں نعیم قاسم نے ہیثم علی طباطبائی کے قتل کو "ایک صریح جارحیت اور ایک گھناؤنا جرم" قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کے گروپ کو "جواب دینے کا حق ہے، اور ہم اس کے لیے وقت کا تعین کریں گے"۔
قاسم نے اصرار کیا کہ مسلح گروپ حزب اللہ نے نومبر سال 2024 میں ہوئی جنگ بندی کا احترام کیا ہے جس میں اسرائیل کے ساتھ ایک سال سے زیادہ کی دشمنی کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور ملک پر اسرائیل کے مسلسل حملوں بند کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ مسلح گروپ کے موجودہ سربراہ قاسم نے لبنان میں ایک نئی، وسیع تر جنگ کے بڑھتے ہوئے خدشات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ "کیا آپ کو آگے چل کر جنگ کا خدشہ ہے؟ یہ کسی وقت ممکن ہے؟ ہاں، یہ امکان موجود ہے۔"
تاہم، انہوں نے نوٹ کیا کہ وسیع تر تنازع سے اب بھی گریز کیا جا سکتا ہے۔ "کیونکہ اسرائیل اپنے آپشنز پر غور کر رہا ہے، اور امریکہ بھی اپنے آپشنز پر غور کر رہا ہے"۔ قاسم نے کہا کہ جب حملہ ہوا تو طباطبائی اپنے چار ساتھیوں کے ساتھ "مستقبل کے اقدامات کی تیاری کے لیے" ایک میٹنگ میں تھے۔
متعلقہ خبر: جنگ بندی کے باوجود اسرائیل نے حزب اللہ کے اعلیٰ ترین کمانڈر کو ہلاک کر دیا
وہ جنگ بندی کے بعد سے اسرائیل کے ہاتھوں مارے جانے والے حزب اللہ کے سب سے سینئر کمانڈر تھے۔ قابل ذکر ہے کہ جنگ بندی کے باوجود اسرائیل نے حملے جاری رکھے ہیں اور باقاعدہ اعلان کیا کہ اس نے گروپ کے متعدد ارکان کو نشانہ بنایا ہے۔ حزب اللہ کے کمانڈر ان چیف کا قتل اس وقت ہوا جب اسرائیل نے لبنان پر حملے تیز کر دیے اور اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ حزب اللہ کو دوبارہ مسلح ہونے کی اجازت نہیں دے گا۔ وہیں ایران کے پاسداران انقلاب نے بھی طباطبائی کے قتل کے بعد "بدلہ" لینے کا مطالبہ کیا ہے۔
مزید پڑھیں:
لبنان میں فلسطینی پناہ گزینوں کے کیمپ پر اسرائیل کا حملہ، کم از کم 13 افراد ہلاک
اسرائیل نے لبنان میں اس کے امن فوجیوں پر گولیاں چلائیں: اقوام متحدہ
اسرائیل نے 44 دنوں میں 500 بار غزہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کی، سینکڑوں فلسطینی جاں بحق
یہ کیسی جنگ بندی! غزہ میں اسرائیل کے فضائی حملوں میں 24 فلسطینی جاں بحق
ایران اسرائیل جنگ سے سب کچھ بدل گیا۔۔۔کیا مشرق وسطیٰ اب مذہبی اختلافات سے زیادہ طاقت کی جدوجہد میں تبدیل ہو گیا؟
اگر حزب اللہ کو غیر مسلح کر دیا جائے تو اسرائیل لبنان سے نکل جائے گا: نیتن یاہو
اسرائیل کا غزہ، لبنان اور شام میں غیر معینہ مدت تک اپنی فوجیں رکھنے کا اعلان، یہاں جانیں آخر اسرائیل کیا چاہتا ہے؟