لبنان میں اسرائیلی حملوں میں چار افراد ہلاک، حزب اللہ نے جنگ بندی کے تازہ معاہدے کو مسترد کر دیا
حزب اللہ کے رہنما نعیم قاسم نے ٹی وی پر پڑھے گئے ایک تحریری بیان میں مذاکرات کو"لغو، ذلت آمیز اور توہین آمیز" قرار دیا۔
Published : June 5, 2026 at 7:47 AM IST
بیروت: حزب اللہ نے جمعرات کو اسرائیل اور لبنانی حکومت کے درمیان جنگ بندی کے تازہ ترین معاہدے کو مسترد کر دیا، اور مسلح گروپ نے لبنان سے اسرائیل کے مکمل انخلاء کا مطالبہ کیا۔ واضح رہے لبنان میں اسرائیلی حملے ایران جنگ کو ختم کرنے کی کوششوں میں بڑی رکاوٹ ہیں۔
حزب اللہ کا یہ اعلان اس وقت سامنے آیا جب اسرائیلی حملوں میں کم از کم چار افراد ہلاک ہو گئے۔ مقامی حکام کے مطابق، کراس فائرنگ میں اقوام متحدہ کا ایک امن کارکن مارا گیا۔ جنوبی لبنان میں لڑائی میں ایک اسرائیلی فوجی بھی ہلاک ہو گیا۔
حزب اللہ کے رہنما نعیم قاسم نے ٹی وی پر پڑھے گئے ایک تحریری بیان میں مذاکرات کو "لغو، ذلت آمیز اور توہین آمیز" قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ حزب اللہ کے جنگجوؤں کے جنوبی لبنان کو آگ کی زد میں چھوڑنے کے معاہدے کے مطالبے کا مطلب ہے "ہتھیار ڈالنا، شکست دینا اور دشمن کے مقاصد کو حاصل کرنے میں مدد کرنا۔"
انہوں نے کہا کہ "ہمیں جس چیز کی فکر ہے وہ جارحیت کے خاتمے، جنگ بندی اور اسرائیل کے انخلاء کے بارے میں ہے،" انہوں نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ حزب اللہ نے جنگ روکنے کا کوئی عہد نہیں کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک ہمارے گاؤں محفوظ نہیں ہیں اور بمباری اور تباہی جاری ہے اور ہمارے لوگ مارے جائیں گے، شمالی اسرائیل محفوظ نہیں رہے گا۔
نتن یاہو کے دورے کے بعد سائرن بجنے لگے
قاسم کے بیان کے بعد، شمالی اسرائیل میں کئی سرحدی عللاقوں میں ڈرون الرٹ سائرن بجنے لگے، بشمول شلومی، ایک قصبہ جہاں وزیر اعظم بنجمن نتن یاہو اور کئی وزراء مقامی حکام سے ملاقات کر رہے تھے۔ اسرائیلی میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ یتن یاہو الرٹ بجنے سے کچھ دیر پہلے ہی وہاں سے چلے گئے۔
اسرائیلی فوج نے بعد میں کہا کہ سائرن جنوبی لبنان میں فوجیوں کے قریب سے ٹکرانے والے کئی ڈرونز کو روکنے کی کوششوں سے شروع ہوئے۔ کسی زخمی کی اطلاع نہیں ملی۔
سرکاری میڈیا کے مطابق، اسرائیلی افواج کے علاقے سے نکل جانے کے بعد لبنانی فوجیوں نے اقوام متحدہ کے امن دستوں کے ساتھ مل کر جمعرات کی سہ پہر جنوبی گاؤں دیبین کی طرف بڑھنا شروع کیا، جس میں حالیہ دنوں میں شدید جھڑپیں دیکھنے میں آئیں ہیں۔ تقریباً تین ماہ قبل اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان تازہ ترین جنگ شروع ہونے کے بعد یہ پہلا موقع تھا جب جنوبی لبنان کے کسی علاقے سے اسرائیلی فوجیوں کا انخلا ہوا تھا۔
لبنان میں جنگ، جہاں اسرائیلی افواج نے جنوب کے بڑے حصے پر قبضہ کر لیا ہے، ایران جنگ کو ختم کرنے اور آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کی امریکی کوششوں کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔
ایران نے مطالبہ کیا ہے کہ کسی بھی دیرپا جنگ بندی کو لبنان تک توسیع دی جائے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتن یاہو، جو اس سال کے آخر میں انتخابات کا سامنا کرنے والے ہیں، اسرائیل کی جارحیت کو اس وقت تک جاری رکھنا چاہتے ہیں جب تک کہ اسرائیل کو حزب اللہ سے کوئی خطرہ نہ ہو۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بدھ کے روز کانگریس کی جانب سے غیر معمولی سرزنش کا سامنا کرنا پڑا۔ انھوں نے سفارتی تعطل اور جنگ کے خاتمے کے لیے اعلان کردہ جنگ بندی کی ناکامی کو کم کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ مشرق وسطیٰ میں، "جنگ بندی تب ہوتی ہے جب آپ زیادہ اعتدال پسند انداز میں فائرنگ کر رہے ہوتے ہیں۔"
واضح رہے، اسرائیلی حملوں میں لبنان میں 3500 سے زیادہ افراد ہلاک اور 12 لاکھ سے زیادہ بے گھر ہو چکے ہیں۔ جنگ میں کم از کم 28 اسرائیلی فوجی اور تین شہری مارے گئے ہیں۔ حزب اللہ کے راکٹ اور ڈرون حملوں کے دوبارہ شروع ہونے کے بعد، اسرائیلی فوجیوں نے لبنان کے تقریباً پانچویں حصے پر قبضہ کر لیا۔
جنگ بندی کے لیے امریکہ کی ثالثی میں جاری مذاکرات کے بعد لبنان اور اسرائیل دونوں فریقوں نے کہا تھا کہ جنگ بندی " دریائے لیتانی کے جنوب میں واقع علاقوں سے حزب اللہ کے مکمل خاتمے اور حزب اللہ کے تمام کارندوں کے انخلاء پر منحصر ہے"۔ واضح رہے دریائے لیتانی کے جنوب میں واقع علاقے اسرائیل سے تقریباً 30 کلومیٹر (20 میل) شمال کی سرحد پر واقع ہے۔ جنگ بندی معاہدے میں لبنانی فوج سے دریائے لیتانی کے جنوب میں واقع علاقوں کا مکمل کنٹرول سنبھالنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔
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