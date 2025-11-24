جنگ بندی کے باوجود اسرائیل نے حزب اللہ کے اعلیٰ ترین کمانڈر کو ہلاک کر دیا
یہ حملہ لبنان کے دارالحکومت بیروت کے جنوب میں ایسے وقت میں ہوا ہے جب 14ویں پوپ لیو ملک کا دورہ کرنے والے ہیں۔
Published : November 24, 2025 at 9:00 AM IST
بیروت: حزب اللہ نے تصدیق کی ہے کہ اس کے اعلیٰ فوجی کمانڈر ہیثم علی الطباطبائی (ابو علی) لبنان کے دارالحکومت پر اسرائیلی فضائی حملے میں مارے گئے ہیں۔ اتوار کے روز جنوبی بیروت میں حزب اللہ کے مضبوط گڑھ دحیہ میں ایک اپارٹمنٹ بلاک پر حملے میں ہلاک ہونے والے کم از کم پانچ لوگوں میں گروپ کے مسلح ونگ کے چیف آف اسٹاف طباطبائی بھی شامل تھے۔
حزب اللہ نے ایک بیان میں کہا کہ "عظیم کمانڈر" طباطبائی "بیروت کے جنوبی مضافات میں حریت ہریک کے علاقے پر اسرائیلی حملے میں جاں بحق ہو گئے۔"
طباطبائی حزب اللہ کے سب سے سینئر کمانڈر ہیں جو نومبر 2024 کی جنگ بندی کے آغاز کے بعد سے مارے گئے۔ اس جنگ بندی کا مقصد دونوں کے درمیان ایک سال سے جاری لڑائی کو ختم کرنا تھا مگر جنگ بندی کے باوجود اسرائیل یکطرفہ طور پر حملے جاری رکھے ہوئے ہے۔
اسرائیل نے اتوار کو لبنان کے دارالحکومت پر حملے کے بعد ایران کے حمایت یافتہ عسکریت پسند گروپ کو خبردار کیا کہ وہ دوبارہ مسلح ہونے کی کوشش نہ کرے۔ لبنان کی وزارت صحت نے بتایا کہ بیروت کے جنوبی مضافات میں ہونے والے حملے میں پانچ افراد ہلاک اور لوگ 25 دیگر زخمی ہوئے۔
اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹز نے کہا کہ "ہم شمالی سرحد اور اسرائیل کے رہائشیوں کو کسی بھی خطرے سے بچنے کے لیے بھرپور طریقے سے کارروائی کرتے رہیں گے۔" فوج نے شمالی اسرائیل میں لبنانی سرحد کے قریب رہنے والوں کو ہدایت کی کہ وہ روزمرہ کے معمولات کو جاری رکھیں، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسے حزب اللہ کی جانب سے فوجی ردعمل کی توقع نہیں ہے۔
اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے طباطبائی پر حزب اللہ کو دوبارہ مسلح کرنے کی کوششوں کی قیادت کرنے کا الزام لگایا۔ جنوبی لبنان پر اسرائیلی فضائی حملوں میں حالیہ ہفتوں میں شدت آئی ہے جب کہ اسرائیل اور امریکہ نے لبنان پر حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں۔
اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ یہ گروپ اپنی فوجی صلاحیتوں کو از سر نو تعمیر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے کی حمایت کرنے والی لبنانی حکومت نے ان دعوؤں کی تردید کی ہے۔ اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ ملک کی فوج جنوب میں تعینات کر دی گئی ہے لیکن اسے فوج کو مضبوط بنانے کے لیے مزید وسائل کی ضرورت ہے۔
جنگ بندی شروع ہونے کے بعد سے حزب اللہ نے اسرائیل پر حملہ نہیں کیا ہے۔ دسمبر میں اس نے چند راکٹ فائر کیے جو ایک اسرائیلی فوجی اڈے کے قریب کھلے علاقے میں گرے اور اسے "وارننگ" بتایا۔
طباطبائی ابراہیم عاقل کے واضح جانشین تھے، جو ستمبر 2024 میں اسرائیلی حملوں میں مارے گئے تھے۔
طباطبائی حزب اللہ کے ایلیٹ رضوان یونٹ کی قیادت بھی کر چکے تھے۔ 2016 میں امریکہ نے انہیں ایک دہشت گرد کے طور پر نامزد کیا، اور انہیں شام اور یمن میں حزب اللہ کے خصوصی دستوں کی قیادت کرنے والا فوجی رہنما قرار دیا۔ امریکہ نے ان کے بارے میں معلومات فراہم کرنے پر پانچ ملین ڈالر تک کی پیشکش کی تھی۔
اسرائیل کے یکطرفہ حملوں میں اضافہ
حزب اللہ کی سیاسی کونسل کے نائب سربراہ محمود قماتی نے جائے وقوعہ پر صحافیوں کو بتایا کہ "حزب اللہ کی قیادت ردعمل کے بارے میں غور و خوض کر رہی ہے اور مناسب فیصلہ کرے گی۔" "آج کے جنوبی مضافاتی علاقے میں ہوئے اس حملے نے پورے لبنان میں حملوں میں اضافے کا دروازہ کھول دیا ہے۔"
لبنان کے صدر جوزف عون نے ایک بیان میں اس حملے کی مذمت کی اور اسرائیل پر جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد سے انکار کرنے کا الزام لگایا۔ انہوں نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ لبنان اور اس کے عوام پر حملوں کو روکنے کے لیے طاقت اور سنجیدگی کے ساتھ مداخلت کرے۔
حزب اللہ کے رکن پارلیمنٹ علی عمار نے صحافیوں کو بتایا کہ "یہ یقینی طور پر ایک سویلین علاقہ ہے اور کسی بھی قسم کی فوجی موجودگی سے خالی ہے۔" جس عمارت کو نشانہ بنایا گیا اس کے قریب ایک اسرائیلی ڈرون پرواز کر رہا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ "وہ ہمارے ہتھیار لینا چاہتے ہیں۔ لیکن ہم اپنے ہتھیار نہیں لینے دیں گے۔"
مزید پڑھیں:
لبنان میں فلسطینی پناہ گزینوں کے کیمپ پر اسرائیل کا حملہ، کم از کم 13 افراد ہلاک
یہ کیسی جنگ بندی! غزہ میں اسرائیل کے فضائی حملوں میں 24 فلسطینی جاں بحق
اسرائیلی فوج نے جنگ بندی معاہدے کی دھجیاں اڑا دیں، غزہ شہر اور خان یونس میں فضائی حملے، 25 افراد ہلاک 77 زخمی